Od 35 lat dają Polakom możliwość nauki za granicą. Teraz poszerzają ofertę

W Katowicach ruszy kolejna inicjatywa, która ma za zadanie wspierać rozwój edukacji. Podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego podpisano porozumienie o powstaniu centrum innowacji Erasmus+ InnHUB.

W poniedziałek, podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego podpisane zostało porozumienie między Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną a Narodową Agencją Programu Erasmus+. Jego celem jest realizacja przedsięwzięcia pod nazwą Erasmus+ InnHub Katowice.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Działalność centrum będzie ukierunkowana na promocję korzystania z programu i realizację innowacyjnych projektów łączących instytucje z Województwa Śląskiego z partnerami zagranicznymi - tłumaczy Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jak dodaje, szczególnie ważny jest fakt, że środków programu Erasmus+ mogą korzystać nie tylko szkoły, uczelnie, ośrodki kształcenia zawodowego, ale także organizacje trzeciego sektora oraz firmy.

Centrum Katowice Erasmus+ InnHUB będzie mieścić się w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ul. Wojewódzkiej 42 w Katowicach.

- Współpraca innowacyjnych firm ze szkolnictwem to najlepsza droga do sukcesu zarówno dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, jak i działających na terenie Śląska przedsiębiorstw, które już teraz zmagają się z niedoborem specjalistów. Program Erasmus + jest znany, co jest ogromną szansą dla każdej z tych stron - zaznaczał z kolei dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nie byłabym osobą, którą dzisiaj jestem

Tymczasem w tym roku mija 35 lat, odkąd polscy studenci, uczniowie czy nauczyciele i akademicy mogą korzystać z wymian w ramach programu Erasmus+. Jak duża jest skala zainteresowania? Tylko w ubiegłej, trwającej siedem lat unijnej perspektywie z naszego kraju wyjechało ponad 300 tys. osób, przyjechało do nas 50 tys. cudzoziemców. Co więcej, wyniki badań pokazują, jak pozytywne efekty przynosi korzystanie z programu. Tylko tylko 2 proc. uczestników Erasmus+ stwierdziło, że program nie zmienił ich życia i nie wpłynął na ich rozwój.

Jedną z uczestniczek Erasmusa jest Kaja Kaczkiełło, dziś przewodnicząca Erasmus Student Network Poland.

- Gdyby nie ten pierwszy skok na głęboką wodę, decyzja o wyjeździe w ramach programu, to nie byłabym osoba, którą jestem dziś - szczerze przyznaje.

- Erasmus pomaga rozwijać umiejętności interpersonalne, komunikację, pozwala dostosować się doz mieniającego się otoczenia - opowiadała uczestniczka panelu "Międzynarodowa wymiana młodzieży. 35 lat Erasmusa", który został zorganizowany w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zwraca uwagę, że o ile w pierwszych latach funkcjonowania programu w Polsce główną motywacją do wyjazdów było szlifowanie języka obcego, to dziś priorytety się zmieniły.

- Żyjemy dziś w zupełnie innym świecie niż te 35 lat temu. Z kompetencjami językowymi w naszym kraju nie ma problemu. Dlatego teraz większego znaczenia nabierają inne elementy, na przykład rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie interdyscyplinarnej. Po prostu program cały czas ewoluuje - dodaje dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Erasmus zmienił filozofię studiowania

Prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przyznaje, że Erasmus zmienił kulturę studiowania.

- Erasmus wchodził w życie w Polsce w czasach, kiedy gospodarka globalizowała się, a uczelniom przychodziło to nieco wolniej. Wtedy transferów miedzy uczelniami było bardzo mało. Nauka była bardzo mało międzynarodowa. Program był dla nas ogromnym wyzwaniem, ale musieliśmy się do niego dostosować. Musieliśmy uruchomić programy angielskojęzyczne, a to w wielu uczelniach był spory problem. Patrząc po latach, to okazało się, że Erasmus był przełomem, który otworzył nas i stawiał nam coraz to nowsze wyzwania, z którymi większość uczelni bardzo dobrze sobie poradziła - komentował rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.