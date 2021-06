Od 10 lat szkolą młodych. Połowa stażystów nadal u nich pracuje

W firmie logistycznej Dachser Polska program stażowy realizowany jest już od 10 lat. W tym czasie skorzystało z niego ponad 80 uczestników, a połowa z nich do dziś związana jest z firmą.

Autor: jk

• 25 cze 2021 13:50





Dachser Polska od 2011 roku organizuje programy stażowe (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Dachser Polska od 2011 roku organizuje programy stażowe. Staże są płatne i pełnowymiarowe, nie mają charakteru zwykłych praktyk. Oprócz pracy w działach stażyści biorą udział w wielu modułach szkoleń wdrażających w procesy, systemy i usługi firmy.

- Inwestycja w młodych ludzi i dzielenie się wiedzą to nieodłączna część międzynarodowej kultury organizacyjnej Dachser. Przywiązujemy dużą wagę do wysokiej jakości szkoleń, wspierając rozwój przyszłych logistyków. Od 10 lat również polskie oddziały realizują autorski program stażowy Dachser. Oprócz tego od 2014 roku prowadzimy pgram sudiów dualnych we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Jego idea polega na łączeniu teorii z praktyką przez 3 lata studiów licencjackich. Absolwenci tego programu mogą pochwalić się nie tylko dyplomem, ale także kilkuletnim doświadczeniem zawodowym - mówi Magdalena Jamroziak, HR menedżer w Dachser Polska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W zależności od posiadanego przez kandydata doświadczenia program trwa od 12 do 18 miesięcy. Każdy stażysta systematycznie przechodzi przez kolejne działy według ustalonego indywidualnie planu, uzupełnionego o cele edukacyjne oraz ma zapewnione wsparcie mentora.

Program jest przeznaczony przede wszystkim dla absolwentów szkół wyższych, których wyniki w nauce są znacznie powyżej średniej. Istnieje również możliwość wzięcia udziału w specjalistycznym programie stażowym z zakresu logistyki żywności po odbyciu odpowiednich praktyk.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.