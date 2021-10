Oceny, hybrydowa nauka, legitymacje. Co zmieni się dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Głównie hybrydowy model nauczania, konieczność przedłużenia ważności legitymacji studenckich czy doktorskich oraz powrót wystawiania ocen okresowych nauczycielom akademickim. Tak w skrócie będzie wyglądał nowy rok akademicki, który rozpoczyna się dziś, czyli 1 października.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 1 paź 2021 0:01





Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ostatnich latach liczba studentów systematycznie się zmniejszała się (Fot. Shutterstock)

1 października ponad milion studentów rozpoczyna rok akademicki. W tym roku pytań mają wyjątkowo dużo.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że przez ostatnie półtora roku ich kontakt z uczelnią był głównie wirtualny. Teraz ma się to zmienić.

Na uczelnie wraca nauka stacjonarna. Studenci muszą pamiętać o przedłużeniu ważności legitymacji. Nowości czekają również na uczelniach zawodowych.

W ostatnich latach liczba studentów systematycznie malała. W ciągu dekady aż o 34 proc. - z 1 mln 841,3 tys. w roku akademickim 2010/11 do 1 mln 204 tys. w roku akademickim 2019/20. Natomiast w ubiegłym roku zanotowano wzrost żądnych wiedzy żaków - do 1 mln 215,3 tys. osób. Co czeka studentów na uczelniach w rozpoczynającym się właśnie roku akademickim?

Stacjonarnie, zdalnie czy hybrydowo?

Mając na uwadze pandemiczne wydarzenia i konsekwencje, jakie ze sobą przyniosły, pierwsze pytanie nasuwa się samo. Czy zajęcia będą odbywały się stacjonarnie? W tym przypadku sprawa jest jasna, ale jak na polskie prawo przystało, tylko po części. W połowie sierpnia Ministerstwo Edukacji i Nauki uchyliło rozporządzenie wprowadzające ograniczenia w prowadzeniu zajęć stacjonarnych. Tym samym od nowego roku akademickiego MEIN przewiduje, co do zasady, powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie.

- W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie jednak ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego - zaznaczają przedstawiciele MEIN.

Czytaj więcej: Oto najpopularniejsze kierunki studiów w 2021 roku. Informatyka, koreanistyka i psychologia

Jednak ostateczna decyzja o formie nauki należy do władz poszczególnych uczelni. Dlatego wiele uczelni zdecydowało się na hybrydowy model nauczania. Najczęściej pojawiający się wzór to wykłady dla większej grupy studentów prowadzone zdalnie, a wszystkie pozostałe zajęcia na żywo, w gmachach uczelni. Tak zdecydował m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wracamy do nauczania i funkcjonowania stacjonarnego niemal całkowicie, poza wykładami dla grup powyżej 30 osób, które będą odbywały się online. Tak będzie wyglądała sytuacja w semestrze zimowym. Co będzie dalej, zależy od rozwoju sytuacji pandemicznej - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM, podczas konferencji zapowiadającej inaugurację nowego roku akademickiego. Podobne rozwiązanie zastosują Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, w sumie zdecydowana większość polskich uczelni. Do kiedy ważna legitymacja studencka Uchylenie rozporządzenia spowodowało, że znów zaczął obowiązywać szereg przepisów, które na czas pandemii zostały wstrzymane. M.in. zostanie przywrócona możliwość przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich, a także kierowania nauczycieli akademickich na badania okresowe lub badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Czytaj więcej: Rektor zakazał kobietom prawa do nauki. "Najpierw islam" Natomiast legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia, tj. do 14 października 2021 r. Przy czym warto pamiętać, że od 1 października 2020 r. obowiązują nowe wzory legitymacji służbowych nauczycieli akademickich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że każda osoba, która legitymuje się tym dokumentem, będzie musiała przedłużyć ważność dokumentu. Zmiany w uczelniach zawodowych Nowy rok akademicki przyniósł również zmiany w przypadku uczelni posiadających status uczelni zawodowej, które z jednej strony umożliwią im (spełniającym łącznie określone w ustawie warunki) używanie w swojej nazwie wyrazów „akademia nauk stosowanych”, a z drugiej określenie zasad prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności posiadania porozumienia o współpracy przy prowadzeniu tych studiów, zawartego z uczelnią posiadającą osiągnięcia w działalności naukowej. Czytaj więcej: Studenci wydają coraz mniej pieniędzy Zgodnie z ustawą uczelnia zawodowa będzie mogła używać w swojej nazwie wyrazów „akademia nauk stosowanych”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) funkcjonuje co najmniej 10 lat; 2) liczba studentów kształcących się na uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 na studiach stacjonarnych; 3) co najmniej 50 proc. nauczycieli akademickich jest zatrudnionych na tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy; 4) prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach; 5) prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; 6) żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie

w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.

