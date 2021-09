Obowiązkowe szczepienia studentów. Są pierwsze pozwy

Studenci amerykańskich uczelni stają w obliczu obowiązku szczepień po powrocie do kampusu. Tu jednak pojawia się wątpliwość. Uniwersytety mogą bowiem nakazać szczepienia, ale nie każda szczepionka przeciw COVID-19 uzyskała pełną aprobatę amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. To z kolei stwarza szarą strefę prawną.

AKC

3 wrz 2021





Szczepień od studentów wymaga m.in. Uniwersytet Yale (Fot. Shutterstock)

Po ponad roku zdalnej nauki studenci amerykańskich college'ów i uniwersytetów przygotowują się do powrotu do kampusów. Z kolei władze uczelni w całym kraju wprowadzają wymóg szczepienia przeciwko COVID-19.

"Prognozy dotyczące wzrostu dostępności szczepionek przeciw COVID-19 skłaniają nas do podjęcia kroków mających na celu ochronę zdrowia członków naszej społeczności. Mamy nadzieję, że implementacja tych rozwiązań pomoże nam powrócić do stanu normalności sprzed pandemii już na jesień 2021 roku” - argumentują władze uczelni.

W sumie obowiązek szczepień - a przynajmniej części studentów i pracowników, zgodnie z bazą danych prowadzoną przez Chronicle of Higher Education - wprowadziło ponad tysiąc publicznych i prywatnych szkół wyższych i uniwersytetów. Podczas gdy niektórzy studenci twierdzą, że popierają wprowadzenie szczepień, inni kwestionują tę politykę - również prawnie.

Pilny nakaz wniesiony przez studentów Indiana University przeciwko szkolnemu nakazowi szczepień dotarł aż do Sądu Najwyższego USA, gdzie sędzia Amy Coney Barrett odrzuciła go bez komentarza. Trzy dni później studenci Uniwersytetu Rutgersa w New Jersey oraz organizacja non-profit znana z działalności antyszczepionkowej, Children's Health Defense złożyli własny pozew przeciwko Rutgersowi.

"Autorzy pozwu oskarżają szkołę o zmuszanie studentów do poddania się "eksperymentalnej" szczepionce" - donosi Aljazeera.

Pozwy poddają w wątpliwość uprawnienia uniwersytetów w zakresie wymogu stosowania szczepionki, która ma jedynie status szczepionki do użytku doraźnego. Z pełną aprobatą Agencji ds. Żywności i Leków dla spodziewanej wkrótce szczepionki COVID-19 firmy Pfizer Inc. i BioNTech naukowcy zajmujący się prawem zdrowotnym wątpią, by pozwy odniosły skutek. Jeden z federalnych sądów apelacyjnych poparł już szczepienie jako warunek przyjęcia na uniwersytet.

