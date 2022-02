Obowiązkowe szczepienia studentów niezgodne z prawem

Do 1 marca wszyscy studenci kierunków medycznych powinni być zaszczepieni przeciw COVID-19 - niektóre uczelnie uzależniają od tego kontynuowanie studiów. - Ogranicza to prawo do nauki, bo przepisy nie przewidują takiej sankcji za niepoddanie się obowiązkowym szczepieniom - uważa Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak dodaje, obowiązek przekazania uczelni dowodu szczepienia może ograniczać prawo do ochrony prywatności.

Autor: Tomasz Klyta

• 21 lut 2022 21:50





Studenci kierunków medycznych mają obowiązek zaszczepić się do końca lutego 2022 r. (fot. Pixabay)

Ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności może nastąpić tylko w drodze ustawy - zaznacza Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Odnosi się w ten sposób do rozporządzenia wprowadzającego obowiązkowe szczepienie przeciw COVID-19 m.in. dla studentów kierunków medycznych.

Takie działania są ograniczeniem konstytucyjnie chronionego prawa do nauki - uważa RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek uważa, że w trosce o bezpieczne warunki kształcenia należy zmienić prawo. Studenci medycyny skarżą się bowiem, że po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień dla medyków niektóre uczelnie uzależniają możliwość kontynuowania studiów od zaszczepienia przeciwko COVID-19. Wymagają też od studentów dostarczania do dziekanatów dokumentów potwierdzających szczepienie.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami, do 1 marca 2022 r. szczepionkę muszą przyjąć osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci, studenci medycyny i pracownicy podmiotów medycznych.

- Niepoddanie się obowiązkowym szczepieniom faktycznie może prowadzić do pewnych sankcji, ale ich katalog jest zamknięty i próżno w przepisach szukać podstaw do ograniczenia możliwości nauki niezaszczepionych studentów. Takie działania są zatem ograniczeniem konstytucyjnie chronionego prawa do nauki - czytamy w komunikacie RPO.

Zdaniem Marcina Wiącka, nakładanie na studentów obowiązku dostarczania dokumentów potwierdzających szczepienie może być odczytywane jako ograniczenie prawa do ochrony prywatności, w sytuacji gdy uczelnia przetwarza dane studentów dotyczące zdrowia. Tym bardziej, że student, który chce kontynuować naukę, w praktyce nie ma innego wyjścia, jak ujawnienie informacji o pełnym zaszczepieniu.

RPO podkreśla, że ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. Takie ograniczenie ponadto nie może naruszać istoty wolności lub prawa i musi służyć ochronie określonych konstytucyjnie wartości. W końcu, takie ograniczenie musi być też proporcjonalne - czyli faktycznie przydatne (prowadzić do zamierzonych skutków), niezbędne i najmniej uciążliwe oraz gwarantować, że korzyści z jego zastosowania przeważają nad obciążeniami dla obywateli. Trzeba zmienić ustawę. Rozporządzenie to za mało Jak zaznacza Marcin Wiącek, nie ma wątpliwości, że przyczyną ograniczeń dla osób niezaszczepionych jest troska o życie i zdrowie studentów, personelu medycznego i pacjentów, a także chęć zapewnienia bezpiecznych warunków kształcenia praktycznego. Rzecznik już kilkukrotnie zwracał się jednak do ministra zdrowia o rozważenie inicjatywy ustawodawczej w celu zapewnienia uczelniom podstaw prawnych dla działań prewencyjnych. Dotychczas jednak nie dokonano zmian legislacyjnych umożliwiających uczelniom wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie. Po wprowadzeniu obowiązku szczepień dla medyków tym bardziej celowe jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która rozwiąże opisane problemy.

