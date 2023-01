O tych absolwentów walka na rynku pracy będzie zacięta. To warto studiować

Trwa zimowa rekrutacja na uczelnie wyższe. Dla osób, które nie rozpoczęły nauki jesienią, ofertę przygotowała większość uczelni.

Rozglądając się za najlepszym kierunkiem kształcenia, warto brać pod uwagę nie tylko własne zainteresowania, ale i zapotrzebowanie na rynku pracy.

Praca czeka i czekać będzie na pewno w branży IT i jej pokrewnych. Gdzie jeszcze?

Na nowych studentów czeka m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza. Rekrutacja rozpoczęła się tam 9 stycznia i potrwa do 18 lutego 2023 roku. Można rozpocząć studia stacjonarne (rekrutacja do 10 lutego) i niestacjonarne II stopnia (rekrutacja do 18 lutego). Do wyboru są kierunki ze wszystkich wydziałów uczelni. Także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma wolne miejsca. Rekrutacja zimowa na studia stacjonarne II stopnia trwa tam od 10 stycznia do 28 lutego 2023 roku. Niektóre uczelnie rekrutują na wszystkie kierunki, inne tylko na wybrane, jednak wachlarz możliwości jest bardzo szeroki.

Jak wynika z danych z danych raportu DESI (Digital Economy and Society Index) 2022 Human Capital, liczba osób zatrudnionych w branży IT wzrośnie z obecnych 9 mln do 20 mln na koniec 2030 roku. To oznacza jedno. Walka o pracowników w tej branży będzie trwała i będzie wymagająca. Jednak nawet w tym sektorze są zawody, które gwarantują stabilną pracę na długie lata i takie, gdzie boom może się skończyć. Jaki więc kierunek studiów wybrać, by w spokoju spędzić kolejne lata życia zawodowego?

Dobrzy programiści na wagę złota, oni będą pilnie poszukiwani