Nowy rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o wyzwaniach na nowy rok

Na potrzebę wypracowania nowych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo i efektywność kształcenia wskazywał podczas wystąpienia z okazji przejęcia władzy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prof. Zbigniew Gaciong, nowy rektor tej uczelni.

RynekZdrowia.pl/KDS

2 wrz 2020 13:34





Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Zbigniew Gaciong. (Fot. WUM)

Jak powiedział prof. Zbigniew Gaciong, ambicją władz uczelni jest, aby absolwenci WUM byli najlepiej wykształconymi i najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku. Wskazywał też na potrzebę dostosowania warunków pracy i kształcenia do nowych koronawirusowych realiów.

Istotną kwestią, na którą wskazał jest poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów uczelni. Konieczna jest do tego analiza finansowa po to, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Niezbędna jest reorganizacja szpitali klinicznych, przy zachowaniu naczelnej zasady: zapewnienia właściwych warunków leczenia i bezpieczeństwa pacjentów, ale również prowadzenia dydaktyki i badań naukowych.

Rektor Zbigniew Gaciong zapowiedział, że zwróci się do senatu uczelni o przeprowadzenie nowelizacji statutu uczelni, przy uwzględnieniu demokratycznych postulatów rady uczelni i całej społeczności akademickiej. Przedstawi również propozycje zapisów, które w wyraźny sposób zwiększą rolę rad wydziałowych, nadając im większe uprawnienia, m.in. w podejmowaniu decyzji dotyczących awansu naukowego i zawodowego.

