Nowe kompetencje z dofinansowaniem. Szansa dla innowacyjnych firm i menadżerów

Stałe unowocześnianie działalności firm, tak w zakresie produktowym, jak i organizacyjnym, to w obecnych czasach warunek konieczny utrzymania konkurencyjności. Ale jak to zwykle bywa, łatwiej powiedzieć niż zrobić i dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, doceniając rolę innowacji w rozwoju gospodarczym Polski, prowadzi od kilku lat Akademię Menadżera Innowacji (AMI). To program szkoleniowo-doradczy służący nabyciu przez firmę i jej pracowników kompetencji niezbędnych do zarządzania innowacjami. Rekrutacja do IV edycji programu już się zaczęła i trwa do 9 września 2022 roku. Rekrutacja do IV edycji programu Akademii Menadżera Innowacji potrwa do 9 września 2022 roku

- „Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy” – powiedział Steve Jobs. Akademia Menedżera Innowacji to właśnie projekt dla Liderów – firm, które chcą wyznaczać nowe trendy, menedżerów, którzy chcą być o krok przed innymi i inspirować innych. Nie zastanawiajcie się, czy warto wziąć udział w AMI – włączcie ciekawość i zacznijcie z nami zmieniać siebie i swoje firmy. O krok przed innymi - stwierdziła Monika Dymacz, wykładowczyni AMI.

IV edycja programu Akademia Menadżera Innowacji będzie realizowana od października br. do kwietnia 2023 roku, a rekrutacja do IV edycji AMI potrwa do 9 września 2022 roku.

- Innowacje stanowią siłę napędową gospodarki i pozwalają firmom odważnie patrzeć w przyszłość. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat wspiera przedsiębiorców i ich ambicje rozwojowe - mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Prowadzona przez nas Akademia Menadżera Innowacji, to jedyny na rynku program łączący część szkoleniową i doradczą. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą na bieżąco wdrażać zdobytą wiedzę i obserwować pozytywne efekty wprowadzanych zmian - zaznacza Dariusz Budrowski.

Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Fot. mat. PARP)

Autorski program PARP dla ambitnych

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program PARP służący nabywaniu przez firmy i ich pracowników kompetencji niezbędnych do zarządzania innowacjami w firmie. Program jest współfinansowany w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

AMI kieruje swoją ofertę bezpośrednio do przedsiębiorstw, a pośrednio do ich pracowników. Do programu rekrutowane są firmy, które zgłaszają do udziału w AMI od 2 do 4 pracowników (mikroprzedsiębiorstwa – co najmniej dwóch pracowników, a małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – co najmniej trzech pracowników).

Uczestnikami AMI mogą być właściciele firm oraz ich pracownicy, którzy mają realny wpływ na podejmowanie decyzji i zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Wyjątek, jak zaznacza PARP, stanowią duże przedsiębiorstwa, które do projektu nie mogą delegować właścicieli lub osób, które pełnią w przedsiębiorstwie funkcję członka zarządu, w tym prezesa zarządu lub dyrektora generalnego. IV edycja programu będzie realizowana od października br. do kwietnia 2023 roku. Natomiast rekrutacja do IV edycji AMI potrwa do 9 września 2022 roku. Rekrutacja obejmuje całe terytorium Polski. PARP zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc w ramach IV edycji AMI. Wsparcie przez dofinansowanie kosztów wiedzy - Uczestnictwo w Akademii Menadżera Innowacji pozwoliło nam zweryfikować wiedzę na temat Spółki oraz nakreślić kierunek dalszego rozwoju. Przeprowadzona diagnoza IHC pozwoliła na lepsze zrozumienie, jak funkcjonuje Spółka oraz jakie obszary firmy wymagają pilnego dostosowania w celu usprawnienia zarządzania innowacjami. Po zakończonym cyklu szkoleń i doradztwie – zespół biorący udział w projekcie – posiada wiedzę i umiejętności, pozwalające na bardziej efektywną pracę i lepszą komunikację wewnętrzną - Małgorzata Gawęcka, kierownik biura zarządu Świętokrzyskiej Kopalni Surowców Mineralnych. Wsparcie dla firm uczestniczących w AMI jest udzielane w formie dofinansowania kosztów uczestnictwa ich pracowników w usługach szkoleniowych i doradczych, świadczonych przez wykonawców, wybranych przez PARP w drodze zamówienia publicznego. Udział w AMI nie jest darmowy, ale firmy mogą liczyć na dofinansowanie. Maksymalny możliwy poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80 proc. kosztów udziału w AMI, a duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50 proc. dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo. Po zakończeniu edycji możliwa jest zamiana wpłaconego wkładu prywatnego, na wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników AMI, za czas udziału w zjazdach. Co ważne, możliwość ta dotyczy wyłącznie części szkoleniowej programu i nie obejmuje części doradczej. Fot. mat. PARP Pula miejsc w programie ograniczona – Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy” – powiedział Steve Jobs. Akademia Menedżera Innowacji to właśnie projekt dla Liderów – firm, które chcą wyznaczać nowe trendy, menedżerów, którzy chcą być o krok przed innymi i inspirować innych. Nie zastanawiajcie się, czy warto wziąć udział w AMI – włączcie ciekawość i zacznijcie z nami zmieniać siebie i swoje firmy. O krok przed innymi – Monika Dymacz, wykładowczyni AMI. Program IV edycji AMI według założeń będzie składał się z dwóch cykli: szkoleniowego oraz doradczego. Cykl szkoleniowy prowadzony będzie w formie 2-dniowych zjazdów. Pierwszy i ostatni zjazd, tj. zjazd otwierający i zamykający, planowane są w formie stacjonarnej, natomiast 6 zjazdów tematycznych oraz prezentacja Planu Wdrożenia Zmiany – w formie zdalnej. Równolegle do cyklu szkoleniowego będzie realizowany cykl doradczy – zdalnie lub na terenie przedsiębiorstwa przez doradcę wybranego przez dane przedsiębiorstwo. Cykl doradczy będzie trwał około 7 miesięcy, a każda firma ma do wykorzystania maksymalnie 128 godzin pracy z doradcą. W ramach IV edycji AMI przewidziano maksymalnie 120 miejsc dla uczestników AMI, co oznacza możliwość zrekrutowania około 40 firm/wnioskodawców. Znakomita większość miejsc przeznaczona jest dla firm z sektora MŚP. - Uczestnicy AMI doceniają nie tylko formę i jakość przekazywanej wiedzy, ale i dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Efektem Akademii są konkretne projekty wdrożeniowe, zwiększające konkurencyjność firm bez względu na branżę w której działają i umożliwiające ich dalszy rozwój- mówi Dariusz Budrowski, zapraszając przedsiębiorców do udziału w Akademii Menadżera Innowacji.

