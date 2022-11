Nowa duma Politechniki Śląskiej. Będzie służyć naukowcom i studentom

Politechnika Śląska zaprezentowała dwie nowoczesne pracownie. Pracownia nowych technologii oraz hamownia posłużą do projektowania, konstruowania i testowania pojazdów różnego typu. Będą z nich korzystać naukowcy i studenci. Oddanie laboratoriów do użytku połączono z uroczystością Jubileuszu 20-lecia Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej.

Hamownia podwoziowa posłuży do szerokiego zakresu badań pojazdów samochodowych w warunkach rzeczywistych. Wyposażenie laboratorium pozwala na sprawdzenie nie tylko parametrów silnika spalinowego, ale także na badania pojazdów z napędem hybrydowym oraz elektrycznym. Dzięki temu jest możliwe, tak ważne ze względów ekologii i ochrony środowiska, wyznaczenie energochłonności oraz emisyjności pojazdu. Co ciekawe, hamownia jest wyposażona w urządzenia mobilnych stacji diagnostycznych, co samo w sobie również jest nowością technologiczną.

Zajęcia są prowadzone w nowoczesnych pracowniach badawczych i salach dydaktycznych. Uzupełnieniem kształcenia jest działalność w studenckich kołach naukowych. Studenci rozwijają w nich swoje zainteresowania i osiągają sukcesy. Na wydziale działa dziewięć studenckich kół naukowych, które zajmują się m.in. konstruowaniem bolidów spalinowych i elektrycznych, dronów oraz elektromobilnością.

Bez współpracy nie ma rozwoju

W latach 2021-2022 ze środków finansowych w formie dotacji na Strefę Innowacji Miasta Katowice w wysokości 4,5 mln zł przeprowadzono modernizację istniejących budynków wydziału.

W ramach dotacji powstały nowoczesne pracownie dydaktyczno-badawcze: pracownia hamowni podwoziowej, pracownia diagnostyki drganiowej środków transportu, pracownia nowych technologii dla Studenckich Kół Naukowych, pracownia systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK), pracownia awioniki, pracownia systemów logistycznych oraz pracownia systemów transportowych i inżynierii ruchu, a także przeprowadzono modernizację istniejących pomieszczeń wydziału pod kolejne pracownie w ramach powstałej hali technologii transportu.

- Miasto planuje oprzeć swój rozwój na nauce, na potencjalne doskonale wykształconych specjalistów i chęci pokazania tego, co jest u nas najlepsze. To na pewno wyzwoli kolejny impuls prorozwojowy. Wspólnie tworzymy tzw. złoty trójkąt współpracy na linii nauka - biznes - samorząd. Bez rozwoju nauki nie możemy mówić o progresie czegokolwiek. Nie tylko nauki, ale też rozwoju miasta. W 2024 roku Katowice będą Europejską Stolicą Nauki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Politechnika Śląska i pozostałe 6 uczelni publicznych zlokalizowanych w naszym mieście. To daje ogromne możliwości dalszego rozwoju - powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Planowane jest także sfinansowanie przez samorząd wykonania w 2023 r. projektu oraz w 2024 r. pasażu, strefy dla studentów i mieszkańców na ul. Krasińskiego w Katowicach.

Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego będzie zrealizowana w ostatnim etapie działań. Jednym z planowanych rozwiązań jest utworzenie strefy zamkniętej dla pojazdów. W tym celu przeprowadzono analizy i badania poświęcone zmianie ruchu i objazdom na pobliskim obszarze.

