Nietypowe centrum szkoleniowe PKP Energetyka szuka szkoleniowca

Jak informuje spółka kolejowa, pracownicy już doskonalą umiejętności budowy i eksploatacji sieci trakcyjnej w Poligonie. Nowy szkoleniowiec, którego szuka, będzie musiał zapoznać się z rozbudowywanym programem teoretycznym i praktycznym.

Poszukiwany profil kandydata to: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń instruktażowych lub w efektywnym przekazywaniu wiedzy technicznej, umiejętność i chęć dzielenia się wiedzą, a także znajomość przepisów BHP. Dodatkowe atuty to wiedza na temat budowy sieci trakcyjnej oraz znajomość branży elektroenergetycznej. Na pewno przyda się pasja do pracy z ludźmi i zafascynowanie koleją.

Placówka odpowiadająca wyzwaniu

- Poligon szkoleniowy powstał z potrzeby ciągłego doskonalenia pracowników sektora kolejowego (koncepcja uczenia się przez całe życie, ang. lifelong education). Infrastruktura kolejowa dynamicznie się rozwija, w realizacji jest wiele projektów inwestycyjnych, które wymagają wysokiej klasy specjalistów, z ogromną świadomością w zakresie bezpieczeństwa - mówi Marek Kleszczewski, dyrektor oddziału Usługi w PKP Energetyka. - Kolej to też nowe technologie i rozwiązania, których trzeba się nauczyć lub przetestować je w kontrolowanych warunkach - dodaje.

W ocenie dyrektora Poligon to także odpowiedź na wyzwanie tzw. luki pokoleniowej. 43 proc. pracowników sektora kolejowego ukończyło 50 lat, a tylko 12 proc. ma poniżej 30. - Potrzebujemy fachowo przygotowanej także młodej kadry, wyposażonej w niezbędne na kolei umiejętności i pasję do pracy. Poligon jest miejscem przekazywania wiedzy i kultury zawodu przez doświadczonych pracowników nowemu pokoleniu.

Praktyka jako priorytet

W opracowanym specjalnie na potrzeby Poligonu programie szkoleniowym główny nacisk położono na praktykę. Ta część szkolenia prowadzona jest na rzeczywistym stanowisku pracy. Elektromonterzy

i inżynierowie poznają i ćwiczą wiele zadań związanych z utrzymaniem kolejowej sieci trakcyjnej, takich jak: sprawdzanie jej stanu, przeprowadzenie konserwacji oraz wymiany niezbędnych elementów (w sumie to aż 40 czynności). W tym celu wybudowano 517 m sieci jezdnej na bocznicy kolejowej. Na odcinku sieci „parterowej” uczestnicy szkolenia pracują z poziomu terenu. Potem przechodzą do specjalistycznego pociągu sieciowego, gdzie już z poziomu pomostu trenują zadania na regularnej sieci trakcyjnej.

W części teoretycznej instruktażu wykorzystywane są nowoczesne pomoce naukowe, czyli: e-learning, multimedialna sala z filmami instruktażowymi oraz technologia VR, umożliwiająca sprawdzenie się w akcji bez opuszczania sali szkoleniowej.

Poligon to także zaplecze dydaktyczne i socjalne - zasilane energią elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych o powierzchni 900m2. Przestronne sale szkoleniowe, wygodne przestrzenie

i wspierające materiały edukacyjne.

