Nietrafione szkolenia. To nie jest to, czego chcą pracownicy

Przy przygotowywaniu oferty szkoleniowej dla pracowników firmy nie biorą pod uwagę ich potrzeb. W efekcie choć 98 proc. z nich jest otwartych na zdobywanie nowych kompetencji, to zaledwie 36 proc. jest usatysfakcjonowanych tym, co oferuje im pracodawca. Blisko 60 proc. badanych przyznało, iż ich obecny pracodawca udostępnia im zasoby do nauki (fot. Unsplash/Kyle Gregory Devaras)

Pracownicy chcą się rozwijać, aby móc odpowiadać na wyzwania zawodowe zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Jednak ich wizja dalszego kształcenia i realne potrzeby w tym zakresie bardzo często rozmijają się z ofertą szkoleniową pracodawców.

Raport Hays Poland „Rozwój zawodowy – oczekiwania specjalistów i możliwości firm” pokazał, że firmy nie potrafią przygotować odpowiedniej oferty szkoleniowej dla pracowników. Tylko 36 proc. z nich jest usatysfakcjonowanych tym, co oferuje im pracodawca.

Możliwość rozwoju zawodowego niezmiennie od lat stanowi ważną kwestię dla pracowników. Jest to także jeden z elementów, który decyduje o dołączeniu do firmy lub pozostaniu w niej. Jak wynika z badania Hays Poland, 98 proc. badanych wykazuje się otwartością na zdobywanie nowych umiejętności.

– Specjaliści zauważają, że na rynku pracy zachodzą szybkie zmiany i pojawiają się coraz to nowsze szanse zawodowe. Dla rosnącej grupy polskich ekspertów dostępne są bardziej prestiżowe, lepiej wynagradzane role czy możliwości międzynarodowego rozwoju. Nie dziwi zatem fakt, iż tak wielu pracowników wykazuje się otwartością w zdobywaniu nowych kompetencji. Jest to bowiem postrzegane jako opłacalna inwestycja – podnosząc kwalifikacje, możliwe jest osiągnięcie swoich celów zawodowych – wyjaśnia Łukasz Grzeszczyk, executive director w Hays Poland.

Chęć po stronie pracowników jest, a jak wygląda podejście do szkoleń członków zespołu ze strony firmy? Blisko 60 proc. badanych przyznało, iż ich obecny pracodawca udostępnia im materiały do nauki. Jednak tutaj pozytywy się kończą. Bowiem dostępna oferta szkoleniowa bardzo często nie jest satysfakcjonująca dla specjalistów. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się zaledwie 36 proc. respondentów.

Firmowe szkolenia są niedopasowane do potrzeb pracowników

Różnice w ocenie podejścia do firmowych szkoleń mogą wynikać z faktu, iż poziom szkoleń lub udostępnianych materiałów jest niedopasowany do poziomu umiejętności zatrudnionych. Istnieje również prawdopodobieństwo, iż stosowane w firmach metody nauki nie uwzględniają preferencji pracowników lub nie dysponują oni czasem niezbędnym do skorzystania z nich w godzinach pracy.

Czytaj więcej: Aktywiści nie chcą pracować na śmieciówkach. To praca jak każda inna Anna Czyż, head of people & culture w Hays Poland podaje jeszcze jedno możliwe uzasadnienie. – Zdarza się, iż oczekiwania specjalistów przewyższają rzeczywiste możliwości firm, zarówno w kontekście finansowym, jak i tematycznym. Duża część pracodawców podejmuje bowiem działania, które mają za zadanie rozwiązanie bieżących problemów kompetencyjnych. Tymczasem specjaliści często chcą koncentrować się na swoim rozwoju osobistym, dalszej ścieżce kariery i oczekują wsparcia w obszarach, które mogą nie być postrzegane przez pracodawcę jako kluczowe - wskazuje ekspertka Hays. Czytaj więcej: Jest jedna rzecz, która usprawni rekrutacje. Chciałoby jej 93 proc. Polaków Skoro firma nie zapewnia odpowiednich szkoleń, to wielu profesjonalistów poświęca na rozwój prywatny oraz własne pieniądze. Jak wynika z badania Hays, aż 89 proc. specjalistów inwestuje w zdobywanie nowych umiejętności. 76 proc. z nich motywuje to chęcią zaspokojenia własnych aspiracji. Pracownicy sami się szkolą, a firmy i tak są niezadowolone Z badania Hays Poland wynika, że mimo iż specjaliści są otwarci na podnoszenie kwalifikacji, pracodawcy deklarują zaniepokojenie niedoborem kompetencji w firmie. Jednocześnie, w tej grupie zaledwie co druga organizacja jest zdania, że jej aktualna oferta szkoleniowa może rozwiązać ten problem. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, iż zaledwie 57 proc. ankietowanych firm dysponuje rocznym budżetem szkoleniowym. – Firmy powinny przyjrzeć się swojej aktualnej ofercie szkoleniowej, dostosować ją do potrzeb pracowników i tworzyć kultury organizacyjne, wspierające uczenie się przez całe życie. Jest to niezbędne nie tylko do zabezpieczenia obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w firmie, ale również zwiększenia zaangażowania i satysfakcji – zauważa Alex Shteingardt, dyrektor zarządzający Hays Poland.

