Niektórzy muszą czekać rok dłużej, by zostać strażakiem. To "w pełni uzasadnione"

Autor: Przemysław Mazur

• 31 sie 2023 0:01





W ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej określono warunki, jakie musi spełniać osoba, którą przyjmuje się do służby w Państwowej Straży Pożarnej, w tym do służby kandydackiej. Dla niektórych kandydatów oznacza to dodatkowy rok czekania. Zgodnie z przepisami są zawody, których młodociani nie mogą wykonywać ze względu na niebezpieczne warunki. A do młodocianych zaliczyć trzeba takie osoby jak ta, która zwróciła się do RPO (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Przepisy precyzują, kto może starać się o służbę kandydacką, a jednym z wymogów jest pełnoletniość. Według niektórych kandydatów i Rzecznika Praw Obywatelskich wymóg, aby do 31 maja 2023 r. mieć ukończone 18 lat, jest dyskryminujący.

Jak jednak utrzymuje rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przepisy były dokładnie analizowane, a w toku prac podjęto decyzję, że nie można wprowadzić wyjątków w kwestii ochrony osób niepełnoletnich.

Bryg. Karol Kierzkowski mówi, że utrzymanie obecnych wymogów jest w pełni zasadne. - Decyzja o rozpoczęciu służby w Państwowej Straży Pożarnej powinna zostać podjęta w sposób w pełni świadomy, odpowiedzialny i całkowicie dobrowolny - dodaje.

Dodatkowo strażak ponosi odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i majątkową - stosowanie regulacji w tym zakresie wobec strażaka, który nie jest osobą pełnoletnią, budzi wiele wątpliwości, a czasem jest niemożliwe. Przepisy jasno określają, kto może ubiegać się o przyjęcie do służby kandydackiej. Dla niektórych oznacza to rok w plecy Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.2022, poz. 1969, ze zm.) określa, kto i na jakich zasadach może zostać przyjęty do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Jednym z tych warunków jest korzystanie z pełni praw publicznych, co w praktyce oznacza, że do służby mogą być przyjęte tylko osoby pełnoletnie. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w art. 112 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którym o przyjęcie do służby kandydackiej może ubiegać się, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 28 ust. 1, po złożeniu zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki. Czytaj więcej Wystarczy "zła" data urodzenia i możesz nie dostać się na studia

Na początku sierpnia w PulsHR.pl opisywaliśmy przypadek osoby zainteresowanej aplikacją na studia dla strażaków w służbie kandydackiej. Kandydat na strażaka złożył skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (PRO), ponieważ, jak uważa, wymóg stawiany kandydatom, aby ci do 31 maja 2023 r. mieli ukończone 18 lat, jest dyskryminujący. Wniosek, który wpłynął do RPO, dotyczył regulacji, które zostały określone w decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 marca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej w SGSP na rok akademicki 2023/2024. Osoba składająca skargę uważa, że różnicowanie dostępu do kształcenia na państwowej uczelni bazujące na miesiącu urodzenia stanowi akt dyskryminacji wobec młodych obywateli. W związku z tym RPO złożył prośbę o wyjaśnienie tej sprawy i zaapelował do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego o stanowisko w tej kwestii. Przepisy były analizowane, innego rozwiązania dla kandydatów na strażaków nie da się wprowadzić Jak mówi rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski, kwestia dotycząca niekorzystnej sytuacji osób, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat i w związku z tym z uwagi na miesiąc urodzenia mogą nie spełnić warunku pełnoletności w okresie, w którym ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w PSP, stanowiła jeden z tematów prac zespołu powołanego w 2018 r. przez komendanta głównego PSP. - W ramach realizacji tego zadania zespół przeanalizował stan prawny zarówno w zakresie pragmatyki służby w PSP, jak i w zakresie innych przepisów prawa regulujących między innymi kwestie zatrudniania osób niepełnoletnich, a także przyjęte rozwiązania funkcjonujące w ramach systemu kształcenia pożarniczego właściwego dla służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej - mówi Kierzkowski. Problem rekrutacji osób niepełnoletnich wynika m.in. z tego, że nie posiadają pełni praw, a ponadto przysługuje im specjalna ochrona wynikająca z Kodeksu Pracy (fot. Pixabay) Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP twierdzi także, że analiza wykazała, iż z uwagi na specyfikę służby zasadne jest utrzymanie obowiązujących wymagań w stosunku do osób podejmujących służbę kandydacką w Państwowej Straży Pożarnej, w tym również utrzymanie wymogu pełnoletniości. - Główna wątpliwość związana jest z udziałem osoby niepełnoletniej w działaniach ratowniczych. Utrzymanie wysokiego poziomu przygotowania absolwentów szkół PSP do wykonywania zadań służbowych nałożonych przez ustawodawcę wymaga wdrożenia odpowiedniego systemu kształcenia i szkolenia, w ramach którego strażacy w służbie kandydackiej będą mieli możliwość nabywania wiedzy i doświadczenia poprzez praktyczną naukę zawodu. W wyniku przyjętych w PSP rozwiązań w tym zakresie strażacy w służbie kandydackiej już od pierwszych dni swojej służby (ok. 2 miesiące przed dniem, w którym uzyskują status studenta) włączani są do służby w Centralnym Odwodzie Operacyjnym Komendanta Głównego PSP, a po ukończeniu przeszkolenia zawodowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zdobyciu kwalifikacji ratownika (ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy), pełnią również służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. W obydwu wyżej wymienionych przypadkach pełnienie służby związane jest z udziałem w działaniach ratowniczych - mówi Karol Kierzkowski. Czytaj więcej Emerytura to przywilej, a nie obowiązek Kolejnym aspektem dotyczącym funkcjonowania osoby niepełnoletniej w służbie jest, jak twierdzi Kierzkowski, szczególny sposób ochrony takiej osoby w prawodawstwie – zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465) wprowadza regulacje, zgodnie z którymi czas pracy osoby młodocianej (osoby, która ukończyła 15, a nie przekroczyła 18 lat) nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a praca nie może odbywać się w porze nocnej, co stoi w sprzeczności z systemem pełnienia służby, jaki funkcjonuje w Państwowej Straży Pożarnej - mówi rzecznik prasowy KG PSP. Decyzja o podjęciu służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych Kierzkowski podkreśla także, że na podstawie wyżej wymienionej ustawy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2016 poz. 1509), określono rodzaj prac, których młodociani nie mogą wykonywać. Przedmiotowy wykaz prac wzbronionych został zdefiniowany na podstawie możliwości narażenia na czynniki szkodliwe podczas wykonywania tych prac. - Analizując poszczególne rodzaje czynności wykonywane przez strażaków, nie tylko podczas udziału w działaniach ratowniczych, ale już w trakcie odbywania szkolenia podstawowego rozpoczynającego się bezpośrednio po przyjęciu do służby kandydackiej, w ramach którego odbywają są zajęcia praktyczne (szkolenie w komorze ogniowej/dymowej, prace na wysokości, nadmierny wysiłek fizyczny i psychiczny, nadmierny hałas i inne), stwierdzić należy, że wykonywanie tych czynności notorycznie związane jest z możliwością narażenia na poszczególne czynniki szkodliwe, o których mowa w wyżej przytoczonym rozporządzeniu - dodaje Karol Kierzkowski. W jego ocenie, biorąc pod uwagę szczególny sposób traktowania osoby niepełnoletniej w polskim prawie, a także fakt, że regulacje prawne obowiązujące w danym kraju powinny być spójne, tworzenie przepisów wprowadzających wyjątki w zakresie ochrony osób niepełnoletnich byłoby działaniem niewłaściwym, a także niezwykle trudnym z punktu widzenia przebiegu procesu legislacyjnego. Wiele wątpliwości dotyczących funkcjonowania osoby niepełnoletniej w służbie ma związek z tym, iż osoba taka nie a pełnej zdolności do czynności prawnych, co oznacza, że nie może dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych związanych z nabywaniem praw oraz zaciąganiem zobowiązań, i pozostaje pod władzą rodzicielską. Czytaj więcej Podwyżki płac mogą zaboleć administrację. Ludzie odejdą, nowych nie będzie - Z uwagi na to, że udział w działaniach ratowniczych nieodzownie związany jest z narażaniem życia, a także z uwagi na specyfikę służby, którą cechuje między innymi dyscyplina służbowa, pełne podporządkowanie, dyspozycyjność, ofiarność, decyzja o podjęciu służby w Państwowej Straży Pożarnej powinna zostać podjęta w sposób w pełni świadomy, odpowiedzialny i całkowicie dobrowolny - mówi Kierzkowski. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą i aktami wykonawczymi, strażak PSP ponosi odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i majątkową. Stosowania regulacji w tym zakresie wobec strażaka, który nie jest osobą pełnoletnią, budzi wiele wątpliwości, a w niektórych przypadkach byłoby niemożliwe. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu