Nie tylko dla studentów. Tak można zdobyć staż za granicą

Przyjęło się, że program Erasmus+ skierowany jest wyłącznie do studentów. Tymczasem grono jego odbiorców jest dużo, dużo szersze. - W sumie jest to program dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji - mówi dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Tylko w poprzedniej perspektywie finansowej z Polski w ramach międzynarodowych wymian, z których gros stanowił Erasmus+, wyjechało ponad 300 tys. osób (fot. Unsplash)

W tym roku program Erasmus+ obchodzi 35-lecie działalności w Polsce. Ruszył w 1998 roku, na 6 lat przed wejściem Polski do UE. Tylko w poprzedniej perspektywie finansowej z Polski w ramach międzynarodowych wymian, z których gros stanowił Erasmus+, wyjechało ponad 300 tys. osób. A do naszego kraju przyjechało ponad 50 tys. osób.

- Erasmus+ to mobilność nie tylko studentów, ale też mobilność nauczycieli akademickich, uczniów szkół podstawowych czy średnich, nauczycieli, ale co najważniejsze Erasmus+ to też staże zawodowe - podkreśla dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jak wylicza dalej, w poprzedniej perspektywie finansowej aż 100 tys. młodych ludzi ze szkół zawodowych i branżowych oraz z uczelni wyjechało na kilkumiesięczne staże zawodowe. Doświadczenie zdobywali m.in. w fabrykach aut w Niemczech czy w hotelach i restauracjach we Francji i Hiszpanii.

- Ale część mobilności, w ramach której studenci mogą wyjeżdżać za granicę, to połowa, a druga połowa to współpraca instytucjonalna. Uczelnie polskie i zagraniczne mogą wspólnie pracować nad ciekawymi rozwiązaniami w dydaktyce, aby oferować studia kończące się wspólnym dyplomem, co jest celem nowoczesnej edukacji. To też projekty między uczelniami i biznesem, które pozwalają promować nowoczesną edukację. To są też projekty młodzieżowe, dla stowarzyszeń, dla fundacji - wymienia szef Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W jego opinii Erasmus+ to program dla wszystkich, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji.

Zobacz całą rozmowę z dr. Pawłem Poszytkiem, dyrektorem generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności:

Dr Poszytek przypomina też, że w tym roku Erasmus+ obchodzi 35-lecie istnienia w Polsce. W tym czasie program przeszedł ogromną transformację.

- Na początku na 10 wyjeżdżających studentów z Polski na zagraniczne uniwersytety, tylko jeden student z zagranicy przejeżdżał do Polski. W tej chwili polskie uczelnie są w pierwszej trójce uczelni, jeśli chodzi o przyjazność dla "erasmusowców". Nasz kraj stał się bardzo atrakcyjnym miejscem dla studentów z zagranicy, żeby odbyć półroczny staż w ramach programu - podkreśla dr Poszytek.

