Nie będzie dodatkowych pieniędzy dla firm kształcących młodych ludzi

Jeśli pracodawcy, którzy np. w ramach praktyk szkolą młodych ludzi, liczyli na wyższe wsparcie finansowe, to się przeliczyli. Z informacji resortu pracy i nauki wynika, że rząd nie planuje nic zrobić w tej kwestii. Od września więcej mają dostawać za to młodociani pracownicy.

Chcieli wiedzieć, ile obecnie otrzymuje pracodawca za wykształcenie ucznia, objęcie go pełną opieką podczas praktycznej nauki zawodu, kiedy ta kwota była ostatnio waloryzowana i o ile. Co z uczniem, który w zakładzie pracy odbywa praktyki? Ile dostaje on za swoją pracę i kiedy ta kwota została podniesiona?

- Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie. Równie szybko zmieniają się ceny i koszty utrzymania. Nie ma wątpliwości, że coraz drożej się żyje i odczuwają to zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Tymczasem nakłady na wykształcenie nowych pracowników i wsparcie dla uczących ich pracodawców pozostaje na niezmiennym poziomie od wielu lat - w interpelacji polskiej skierowanej do resortu pracy i resortu edukacji napisali posłowie Koalicji Obywatelskiej i zadali szereg pytań w tym zakresie.

Zapytali również o to, czy zdaniem przedstawicieli rządu obecny system dobrze motywuje pracodawców do przyjmowania uczniów na praktyki? Czy jest on motywujący dla uczniów, którzy mają świadomość, że wynagrodzenie nie rekompensuje im nawet kosztów podróży do miejsca zatrudnienia? Na te pytania nie dostali odpowiedzi z żadnego z resortów.

Tyle wynosi dofinansowanie dla pracodawców, którzy dokształcają młodych ludzi w zakładach pracy

Ministerstwo Edukacji i Nauki, które odpowiada za kwestie związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w tym warunki jego uzyskania przez pracodawcę, poinformowało jedynie o tym, co przysługuje pracodawcy. Na temat potencjalnych zmian się nie zająknęło.

A pracodawca, który szkoli młodych ludzi, w przypadku nauki zawodu otrzymuje dofinansowanie w wysokości do 8 081 zł przy 36-miesięcznym okresie kształcenia, a w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy wysokość dofinansowania wynosi do 10 000 zł.

Kwoty te podlegają waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 proc. A zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1 proc.). Oznacza to, że w 2022 r. kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zostały podwyższone w stosunku do kwot bazowych o 5,1 proc.

W odniesieniu do 2023 roku GUS określił średnioroczny wskaźnik na poziomie 114,4 (wzrost cen o 14,4 proc.). Oznacza to, że kwoty bazowe dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wypłacane w 2023 r. są podwyższone o 14,4 proc.

Co z motywacją, dodatkowym wsparciem finansowym? Ministerstwo nie poruszyło tych wątków w odpowiedzi.

Wynagrodzenie pracowników młodocianych do września 2023 w górę

Za to Ministerstwo Pracy poruszyło ten wątek. W odpowiedzi wskazało, że od września 2023 roku weszła w życie nowelizacja podnosząca stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników.

- Wcześniej stawki wynagrodzenia za przygotowanie zawodowe realizowane w formie nauki zawodu były podniesione o 1 pkt procentowy w 2019 r. W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023 na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 550 000 000 zł, należy mieć jednak na względzie, że po wejściu w życie planowanych zmian kwota ta wzrośnie - wskazuje Ministerstwo Pracy.

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023 na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 550 000 000 zł (fot. Shutterstock)

Zdaniem ministerstwa proponowany w nowelizacji wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników o 3 punkty procentowe, przy jednoczesnym wzroście w kolejnych latach wysokości przeciętnego wynagrodzenia, spowoduje znaczący jego wzrost w stosunku do obecnej wysokości.

- Ta zmiana będzie stanowić zachętę dla młodych osób do realizacji kształcenia zawodowego w formie przygotowania zawodowego, a także polepszy sytuację finansową osób uczących się zawodu bezpośrednio u pracodawców - podkreśla resort pracy.

Jakie wynagrodzenie przysługuje młodocianemu pracownikowi?

Jak informuje resort pracy, pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS.

Wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu wynosi obecnie:

w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5 proc. (aktualnie nie mniej niż 324,03 zł;)

w drugim roku nauki – nie mniej niż 6 proc. (aktualnie nie mniej niż 388,84 zł);

w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7 proc. (aktualnie nie mniej niż 453,65 zł).

Z kolei wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje w wysokości nie niższej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał (aktualnie nie mniej niż 259,23 zł).

Jednocześnie resort zaznacza, że w ostatecznym rozrachunku wysokość wynagrodzenia młodocianego pracownika zależy od pracodawcy, bowiem przepisy określają jedynie minimalną stawkę takiego wynagrodzenia, które może być refundowane przez Ochotnicze Hufce Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Resort zaznacza, że w ostatecznym rozrachunku wysokość wynagrodzenia młodocianego pracownika zależy od pracodawcy, bowiem przepisy określają jedynie minimalną stawkę takiego wynagrodzenia, które może być refundowane przez Ochotnicze Hufce Pracy ze środków Funduszu Pracy (fot. Shutterstock)

Po uwzględnieniu zapowiedzianej przez resort podwyżki kwoty te będą następujące:

w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8 proc. (tj. 518,45 zł);

w drugim roku nauki - nie mniej niż 9 proc. (tj. 583,26 zł);

w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10 proc. (t. 648,07 zł).

Z kolei w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7 proc. (tj. 453,65 zł).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl