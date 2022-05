Nestle zaprasza młode inżynierki. Rekrutacja do programu nadal trwa

Nestlé Polska organizuje bezpłatne warsztaty dla studentek i absolwentek kierunków technicznych (do 3 lat po ukończeniu studiów) zainteresowanych rozwojem kariery. Ich mentorkami i trenerkami będą ekspertki z zakładów produkcyjnych Nestlé w całej Polsce.

• 19 maj 2022 8:49





(Fot. materiały prasowe)

Program jest częścią długoletniej inicjatywy skierowanej do osób wchodzących na rynek pracy "Nestlé Needs YOUth" i jest realizowany w ramach trwającego właśnie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

- Akademia Techniczna dla Kobiet ma na celu wsparcie młodych, ambitnych inżynierek, umożliwiając im praktyczne rozwijanie kompetencji technicznych cenionych na rynku pracy – mówi Katarzyna Szamotulska, kierownik działu szkoleń, rekrutacji i rozwoju Nestlé w Polsce.

Akademia ma bardzo praktyczny charakter. To cykl warsztatów nastawionych na ćwiczenia i rozwiązywanie biznes case’ów obejmujących symulacje rzeczywistych problemów. W programie są m.in. zajęcia z zakresu metodologii Total Performance Management (TPM), metod poszukiwania przyczyn źródłowych, przywracania warunków podstawowych maszynom wykorzystywanym w przemyśle spożywczym, bezpieczeństwa maszyn, w tym metodyki analizy ryzyka Zero Access, stosowania wskaźników operacyjnych do monitorowania procesu produkcyjnego, budowania wiedzy technicznej zespołu produkcji.

Warsztaty będą odbywać się w maju i czerwcu. Udział w programie jest bezpłatny, a jego formuła – zdalna. Aby aplikować do programu, należy do 23 maja br. zgłosić się poprzez stronę: https://www.pracuj.pl/praca/technical-women-academy-on-line-05-06-2022-dolnoslaskie,oferta,9039706

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Nestlé działa na polskim rynku od 1993 roku. Firma zatrudnia aktualnie 5500 pracowników w 8 lokalizacjach.

