Nestlé zaprasza na praktyki

W ramach Programu Praktyk Letnich studenci mogą wybrać dwie ścieżki rozwoju – Business Internship lub Technology Engineering Development Program. Pierwsza z nich odbywa się w biurze głównym w Warszawie i jest skierowana do osób poniżej 30 roku życia poszukujących doświadczenia w obszarach, jak m.in.: IT, HR, digital, eCommerce, marketing, komunikacja, sprzedaż, zarządzanie, logistyka czy finanse. Ścieżka ta jest propozycją dla studentów III–V roku oraz absolwentów (maksymalnie rok po ukończeniu studiów).

– Po raz kolejny uruchamiamy rekrutację na nasz Program Praktyk Letnich, by wesprzeć młode osoby w pierwszych krokach na rynku pracy i przybliżyć im specyfikę pracy w Nestlé. Uczestnicy programu będą mieli szansę rozwijać umiejętności cyfrowe w trakcie warsztatów oraz zaangażować się w aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo odwiedzą jeden z naszych zakładów produkcyjnych, co pozwoli im lepiej poznać nasz biznes - podkreśla Anna Durzyńska, dyrektor HR w Nestlé Polska.

Ruszyła rekrutacja do 24. edycji programu Praktyk Letnich Nestle. Do tej pory program przyciągnął ponad tysiąc młodych osób, prawie połowa związała się z firmą na dłużej.

Druga ścieżka odbywa się w fabrykach Nestlé w Kaliszu, Kargowej, Nałęczowie, Nowej Wsi Wrocławskiej i Rzeszowie. Jego uczestnicy będą mogli zdobyć doświadczenie w działach wspierających produkcję, takich jak technologia i produkcja, zapewnienie jakości, inżynieria przemysłowa, wdrażanie i rozwój nowych produktów oraz w zakresie BHP, finansów, HR czy IT. Praktyki skierowane są do studentów IV – V roku oraz absolwentów studiów (maksymalnie 2 lata po ukończeniu studiów) o profilu technicznym lub biznesowym.

Program Praktyk Letnich to jedno z działań realizowanych w ramach światowej inicjatywy „Nestlé needs YOUth”, która wspiera młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Firma zobowiązała się, by do 2030 roku wesprzeć 10 milionów młodych ludzi na całym świecie w wejściu na rynek pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl