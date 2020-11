Nauka zdalna na stałe? Tak, ale świat online ma swoje ograniczenia

Pierwsza fala pandemii zaskoczyła uczelnie, które z dnia na dzień musiały przestawić się na kształcenie w trybie zdalnym. Zdecydowana większość zdała egzamin, szkoły wyższe korzystają dziś ze zdobytego wówczas doświadczenia. Doceniając plusy modelu zdalnego, dydaktycy przypominają, że nic nie zastąpi tradycyjnego nauczania. Głównym kryterium wyboru metod pozostanie, jak zgodnie utrzymują rektorzy polskich uczelni, jakość kształcenia.

Prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej, przyznaje, że nauczanie w formie zdalnej zostanie z nami na stałe - takie są wymogi współczesnego świata. Jednak dla jakości kształcenia - zwłaszcza na studiach technicznych - konieczne jest korzystanie w procesie dydaktycznym z nowoczesnej infrastruktury badawczej uczelni, laboratoriów, sal projektowych, sprzętu.

- Zdalny pokaz nie zastąpi osobistego udziału studenta w eksperymentach, ćwiczeniach, zajęciach projektowych. Właściwe wyważenie w programie kształcenia zajęć stacjonarnych i zdalnych będzie kluczowe dla jakości kształcenia – dodaje Andrzej Białkiewicz.

Również prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, wskazuje, że jako uczelnia techniczna PG nie może kształcić tylko i wyłącznie zdalnie. Na wielu kierunkach niezbędne są zajęcia praktyczne.

- Studenci muszą pracować w laboratoriach, gdzie mogą przeprowadzać różnego rodzaju testy i doświadczenia, tym samym nabywając wiedzę praktyczną. Tego nie da się przenieść do świata online, nie możemy więc całkowicie zrezygnować z zajęć stacjonarnych. Niemniej jednak część zajęć można prowadzić zdalnie – komentuje prof. Wilde.



W odpowiedzi na obecną sytuację na Politechnice Gdańskiej powołano kilka nowych jednostek, które usprawnią proces kształcenia podczas pandemii. Jedno z nich to Centrum Nowoczesnej Edukacji, które pozwoli na wprowadzenie nowoczesnej metody kształcenia, tzw. active learningu.

- Dzięki tej metodzie możliwe będzie stopniowe odchodzenie od schematu, w którym wykładowca przez 1,5 godziny przemawia do słuchaczy, a wręcz zachęci studentów do samodzielnego uczenia się. Otrzymają oni zestawy materiałów w przystępnej, multimedialnej i interaktywnej formie, które sami będą mogli przerabiać. Chcemy przesunąć akcent z „nauczania” na „uczenie się” i mamy nadzieję, że będzie to atrakcyjna metoda dla przedstawicieli generacji Z, że dzięki niej będą uczyć się z przyjemnością. To światowy trend, znany choćby z najlepszych uczelni amerykańskich, który Politechnika Gdańska zdecydowała się wdrożyć – ocenia prof. Krzysztof Wilde.

Zdalne zostanie, ale...

Prof. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uważa, że wiele rozwiązań w obszarze nauczania zdalnego pozostanie na uczelniach - pozwoli to na większą elastyczność procesu kształcenia.

- Z badań naszych pracowników Katedry Informatyki przeprowadzonych na grupie blisko 1700 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wynika, że nie mają oni obaw przed korzystaniem z technologii, mają w tym doświadczenie i są do tego pozytywnie nastawieni. Doskwiera im jednak brak kontaktu osobistego zarówno z wykładowcami, jak i innymi studentami. Wyniki tych badań zostały opublikowane w „International Journal of Environmental Research and Public Health” - komentuje prof. Olszak.

Prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, potwierdza, że pandemia dała ogromny impuls do poprawy jakości nauczania online. Nie można go teraz traktować jako marginalnej opcji, czegoś egzotycznego. To musi być realny standard. Kolejne lata należy poświęcić na dalsze udoskonalanie tej formy kształcenia – zwłaszcza, jeśli chodzi o świadomości wykładowców, studentów i pracowników.

- Warto jednocześnie podkreślić, że nauczanie zdalne powinno ułatwiać proces kształcenia, ale nie dominować go. Studia to praca z ludźmi, kontakt, poznawanie innych opinii, inteligentny spór. Nie można tego wszystkiego osiągnąć tylko zdalnie. Dlatego liczymy na szybki powrót do normalności, oby już w przyszłym roku – dodaje prof. Żądzińska.

Prof. Krzysztof Wilde zwraca uwagę na inny aspekt. Kształcenie na odległość, przynajmniej w pewnym stopniu, zostanie z nami na stałe, nie jest to jednak efekt pandemii. Wiodące, światowe uniwersytety - w szczególności amerykańskie - już przed koronawirusem stawiały coraz mocniej na zdalną formę kształcenia.

W podobnym tonie wypowiada się prof. Andrzej Sokala, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak podkreśla, plany wprowadzenia nauczania zdalnego na UMK pojawiły się ponad dwie dekady temu, napotykając wtedy szereg rozmaitych trudności.

- Na świecie takie nauczanie jest rozpowszechnione w wielu krajach. Z dnia na dzień musieliśmy model zdalny udoskonalić i wprowadzić - podkreśla prof. Sokala.

Według rektora UMK, wadą tego rozwiązania jest problem z dostępnością dla wszystkich (brak sprzętu, odpowiedniego oprogramowania), ale także konieczność utrzymania samodyscypliny i zdobycia nowych umiejętności.

- Wykładowcy mogą też mieć pewne kłopoty z weryfikacją postępów w nauce - dodaje prof. Sokala.

Niezastąpiona interakcja

Choć uczelnie zdały test, jeśli chodzi o wdrożenie kształcenia na odległość, a eksperci podkreślają, że model ten zostanie z nami na stałe, to jednak nie zastąpi on bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.

- Mimo że poradziliśmy sobie z funkcjonowaniem w świecie zdalnym, i pracownicy, i studenci podkreślają, że woleliby wrócić do tradycyjnego modelu pracy uczelni - z bezpośrednimi kontaktami w dydaktyce, działalności badawczej, organizacyjnej, także kulturalnej, sportowej. Bardziej dziś doceniamy wartość wspólnoty, relacji osobistych. Mamy świadomość, że technologia będzie nas nadal wspierać w prowadzeniu zajęć, nie zmieni jednak wagi - najważniejszej w idei uniwersytetu – relacji mistrz – uczeń. Technologia nie zastąpi też kontaktów i inspiracji rówieśniczych, w których studenci uczą się ważnych dla inżyniera umiejętności, choćby grupowej pracy czy przywództwa – mówi prof. Andrzej Białkiewicz.

Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, zgadza się, że kształcenie zdalne zostanie z nami na dłużej, jednak nie w takim wymiarze jak podczas pandemii, ponieważ człowiek potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem.

- Atmosfera i charakter studiowania, które kojarzą się z przebywaniem na uczelni, a nie nauką z domu, są dla studentów bardzo ważnym aspektem w ich rozwoju. Jest to istotne szczególnie w początkowych latach studiów, kiedy młodzi ludzie wchodzą w dorosłe i samodzielne życie. Kształcenie zdalne im w tym przeszkadza – komentuje prof. Jóźwik.

Rektor PŁ podkreśla, że minusem kształcenia na odległość jest brak czy też słaba interakcja między wykładowcą a studentami.

- Gdy prowadziliśmy zajęcia online dla większej liczby osób - szczególnie w początkowym okresie, kiedy to wszyscy przenieśliśmy się do sieci – zdarzało się, że przy tak sporym obciążeniu mieliśmy problemy techniczne. To utrudniało prowadzenie zajęć. Ponadto prowadząc wykład przez internet, nie widzę reakcji studentów i nie wiem, czy coś powinien powtórzyć lub dodatkowo wytłumaczyć. Gdy mam z nimi kontakt na sali, widzę, że zabrnąłem w obszar, którego nie rozumieją i potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia. Kształcenie zdalne utrudnia więc bezpośrednią interakcję, która jest potrzebna do odniesienia sukcesu w kształceniu - mówi prof. Krzysztof Jóźwik.

- Oczywiście są osoby, które w kształceniu online się odnajdują. Wykładowcy są swego rodzaju artystami, ale nie wszyscy potrzebują widowni – niektórzy robią to dla sztuki. W ich przypadku wykład online może odbywać się bez przeszkód - dodaje.

Prof. Krzysztof Jóźwik zwraca uwagę także na inny aspekt. Za pomocą kształcenia na odległość możemy uczyć studentów pewnych kompetencji miękkich, ale nie wszystkich.

- Przykładowo, można przedstawić prezentację i pokazać ją grupie osób, której nie widzimy i tym samym wykształcić umiejętności sprzedażowe. Jeśli natomiast chodzi o pracę w grupie, zajmowanie pozycji lidera czy członka grupy, to tych kompetencji nie jesteśmy w stanie uczyć zdalnie - ocenia prof. Jóźwik.

W podobnym tonie wypowiada się prof. Krzysztof Wilde.

- Podstawą pracy inżyniera jest kontakt z drugim człowiekiem, a wiele prac realizowanych jest w grupach. Tutaj niezbędne są umiejętności miękkie, których nauczyć można się tylko i wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z drugą osobą. Właśnie dlatego kształcenie w formie stacjonarnej nie zniknie - komentuje prof. Wilde.

Po pierwsze jakość

Plusy kształcenia na odległość dostrzega prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak zauważa, spora część wykładów w formie zdalnej jest pozytywnie oceniana przez studentów.

- Mogą je wielokrotnie odtwarzać i traktować jako pomoc dydaktyczną, która ułatwi naukę do egzaminów. Nie da się natomiast prowadzić zajęć w laboratoriach czy pracowniach na odległość – w tym przypadku konieczna jest forma stacjonarna - ocenia prof. Popiel.

Pozytywnym aspektem według rektora UJ jest również sposób przekazywania materiałów źródłowych studentom. Dotychczas były one niejednokrotnie powielane w formie papierowej, w tej chwili można je wysyłać w plikach.

- Ponadto podczas pandemii jeszcze bardziej uświadomiliśmy sobie wartość cyfrowej biblioteki, która nieustannie się rozwija – dodaje prof. Popiel.

Z kolei prof. Andrzej Sokala zauważa, że zaletą kształcenia na odległość jest możliwość uczestniczenia w zajęciach niezależnie od miejsca pobytu, a więc także oszczędność czasu i pieniędzy.

- W tej chwili najważniejsze jest to, żeby z tej konieczności wydobyć to, co najlepsze. By skupić się na tym, żeby efekty kształcenia w formie zdalnej dorównywały czy przewyższały efekty osiągane w formie tradycyjnej. Włożyliśmy wszyscy dużo wysiłku i z pewnością w ciągu najbliższych miesięcy będziemy nadal wkładać w to, żeby nauczanie zdalne funkcjonowało jak najlepiej. To ogromna inwestycja i z całą pewnością powinniśmy jej efekty wykorzystać w przyszłości – podsumowuje prof. Sokala.

Celina M. Olszak nie ma obaw, jeśli chodzi o poziom nauczania na odległość. Jej zdaniem, w przypadku takiej uczelni jak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kształcenie zdalne przyniesie zbliżone efekty do tych, które dotychczas były uzyskiwane w formie tradycyjnej.

- Jedynym, co może niepokoić, jeśli będzie występować w dłuższej perspektywie, jest ograniczenie tak istotnej dla idei uniwersytetu bezpośredniej relacji uczeń - mistrz. Na razie jednak jest to za krótki okres, by móc określić rzeczywiste skutki tych zmian - podkreśla rektor katowickiego UE.

Na jakość kształcenia podczas nauczania zdalnego zwraca uwagę również prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

- Ewaluację kształcenia zdalnego poznamy pewnie dopiero za jakiś czas. W mojej jednak opinii największym wyzwaniem dla wszystkich uczelni w trakcie pandemii jest utrzymanie wysokiej jakości kształcenia. O to musimy zabiegać i na każdym etapie nauki zdalnej czy stacjonarnej pamiętać, że studenci nie mogą być tutaj poszkodowani - ocenia prof. Lis.