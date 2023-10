Nauka w ławkach do lamusa? Kompetencje przyszłości trzeba kształtować od najmłodszych lat

Innowacyjne technologie przyczyniają się do powstawania zawodów przyszłości (fot. Nik/Unsplash)

Rewolucja technologiczna, która przetacza się przez firmy, wpływa nie tylko na aktualnych pracowników. Dużym wyzwaniem jest przygotowanie dzieci - już na poziomie początkowej edukacji - do wejścia na rynek pracy, który będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dziś.

Innowacyjne technologie przyczyniają się do powstawania zawodów przyszłości, które z kolei wymagają nabywania przez pracowników nowych umiejętności. Jakie kompetencje zapewnią dzisiejszym uczniom szkół podstawowych i średnich przewagę po wejściu na rynek pracy?

- Inną ważną technologią jest druk 3D, nie tylko za pomocą polimerów, ale także materiałów biologicznie aktywnych, co prowadzi nas do obszaru biologii syntetycznej, gdzie możemy projektować nowe organizmy i systemy biologiczne – dodaje ekspert.

- Kluczowe dla dalszego rozwoju tych technologii są umiejętności inżynierskie. Jednak równie ważna jest zdolność wizjonerskiego myślenia – umiejętność tworzenia koncepcji przełomowych rozwiązań, które wymagają spojrzenia na świat w nowatorski sposób. Jak mawiał Peter Drucker: „Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie” – mówi Gancarz.

Przygotowanie najmłodszych do wejścia na rynek pracy przyszłości jest kluczowe

Trudne zadanie stoi przed oświatą. Młodych ludzi należy bowiem przygotować do wejścia na rynek pracy, który opierać będzie się w dużej mierze na zawodach, jakich jeszcze nie znamy.

- Zadaniem systemu oświaty jest przygotowanie młodych ludzi do pełnienia zawodów, z których część jeszcze nie istnieje. Trudno przewidzieć, jakie technologie zrewolucjonizują rynek pracy za 10-15 lat. Dlatego kluczowe jest wykształcenie u dzieci uniwersalnych kompetencji twardych, tj. myślenie komputacyjne, myślenie algorytmiczne i rozwiązywanie problemów, oraz kompetencji miękkich: umiejętności współpracy i pracy w grupie, ale także radzenia sobie z porażką i z sukcesem – wyjaśnia Krzysztof Kaszuba, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, ekspert ds. metodologii nauczania STEAM oraz wdrażania nowoczesnych metod nauczania i technologii w szkołach.

- Połączenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla szkół, takich jak roboty, drukarki 3D czy mikrokontrolery, z metodologią nauczania STEAM to przepis na wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji przyszłości – twierdzi Karol Górnowicz, prezes spółki Skriware, która stworzyła ekosystem innowacyjnych produktów edukacyjnych, rozwijających umiejętności dzieci na wszystkich szczeblach edukacji.

Zdaniem Krzysztofa Kaszuby jedną z najistotniejszych umiejętności jest interdyscyplinarność, która stanowi fundament metodologii nauczania STEAM.

- Niezwykle ważne w systemie edukacji jest przekazywanie wiedzy w oparciu o praktyczne doświadczenie, np. wykonywanie eksperymentów, realizowanie projektów, rozwiązywanie problemów czy tworzenie aplikacji w czasie rzeczywistym. Taki praktyczny wymiar nauki, tożsamy z założeniami metodologii STEAM, pomaga dzieciom lepiej zrozumieć i przyswoić nowe koncepty – podkreśla.

Nauczanie w duchu STEAM, łączącym nauki przyrodnicze (Science), technologię (Technology), inżynierię (Engineering), nauki humanistyczne (Arts) i matematykę (Mathematics), jest od lat stosowane m.in. w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio zyskuje rosnącą popularność także w Polsce. Polega ono na odejściu od tradycyjnego sposobu nauczania, bazującego na zapamiętywaniu poszczególnych partii materiału. Naukę z podręczników zastępują eksperymenty, praca na odpowiednim oprogramowaniu oraz wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie – druk 3D, roboty czy mikrokontrolery dające namiastkę tworzenia prototypów.

Kluczowe jest wykształcenie u dzieci uniwersalnych kompetencji twardych (fot. Aaron Burden/Unsplash)

Krytyczne myślenie i odpowiedzialność jednymi z najistotniejszych kompetencji przyszłości

Zdaniem Krzysztofa Kaszuby w przyszłości niezwykle istotna będzie umiejętność krytycznego myślenia, czyli analizowania danych, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji na bazie obserwacji różnych zjawisk. Kompetencją przyszłości jest też odpowiedzialność za realizację projektu, a także kreatywność, która zwiększa jakość pracy dzięki pierwiastkowi artystycznego wizjonerstwa.

- Sztuka i kreatywność są integralnymi elementami metodologii nauczania STEAM, ponieważ wprowadzają do nauki stricte humanistyczny pierwiastek. Dzisiejsi uczniowie przeniosą go później w życiu zawodowym do realizacji różnego typu projektów, których nie będą się bali wzbogacać o innowacyjne funkcjonalności oraz o walory estetyczne – podsumowuje Krzysztof Kaszuba.

Zdaniem Kamila Gancarza aby skutecznie kształtować kompetencje przyszłości w dynamicznie zmieniającym się świecie, należy porzucić tradycyjny model edukacji szkolnej oparty wyłącznie na nauce w ławkach.

- Zamiast tego powinniśmy kłaść nacisk na praktyczne doświadczenie oraz interakcje z technologiami. Szkoły nie powinny unikać sztucznej inteligencji, ale aktywnie włączać ją w proces edukacyjny. Nie ma sensu sprzeciwiać się postępowi, podobnie jak dzisiaj nikt nie odbierałby uczniom dostępu do Internetu czy edytorów tekstu. Jeśli chcemy, by uczniowie czerpali korzyści ze szkolnictwa, muszą oni nauczyć się korzystać z nowych technologii oraz szybko adaptować się do nowych rozwiązań. Tylko takie podejście zapewni im kompetencje, które po angielsku nazywamy „future-proof” – mówi.

