Nauka to nie koszt, a inwestycja, która się opłaca

Szkolnictwo wyższe nierozerwalnie związane jest z tempem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kraju. Tę zależność pielęgnuje się od lat w krajach Europy Zachodniej. W naszej części kontynentu to jeszcze nie standard, ale rektorzy uczelni ekonomicznych chcą to właśnie zmienić.

- Jeżeli popatrzymy na zależność między nauką a PKB, to nie ma żadnej wątpliwości, że inwestowanie w naukę przynosi zwrot. Efekty są wyższe niż skala nakładów. Jeżeli popatrzymy głębiej na zebrane przez nas dane, to okazuje się, że efektywność inwestowania w naukę jest zależna od poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Jeżeli ten poziom jest niski, to te efekty nie są zadowalające - powiedział prof. Jacek Pietrucha z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

- Kraje naszego regionu do tej pory uzyskiwały wysokie tempo wzrostu PKB, wykorzystując inne źródła wzrostu wynikające z procesów transformacyjnych tych gospodarek. Jednak te efekty powolutku się kończą. Musimy przechodzić do innych motorów wzrostu gospodarczego. Tym motorem może być nauka - przekonywał.

Obecny podczas debaty Wojciech Murdzek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, zaznaczył, że przygotowywany przez uczelnie raport będzie dla niego kluczowy w międzyresortowych dyskusjach nad kształtem przyszłorocznego budżetu.

- Czerwiec nie jest terminem przypadkowym, jeśli chodzi o publikację danych o wpływie inwestycji w naukę na PKB naszego kraju. W czerwcu zaczynają się dyskusje budżetowe, a we wrześniu ma być już gotowy konkretny projekt. Chcę, by ta wiedza już wtedy się przebijała i miała odzwierciedlenie w budżecie na przyszły rok - wyjaśniał wiceminister.

Rektor uczelni: „Zdaliśmy wszyscy ten egzamin”

Paneliści katowickiej debaty zastanawiali się nad tym, czy w Polsce mamy wystarczający potencjał kadrowy i intelektualny, aby realnie wpływać na rozwój gospodarki i powiększać produkt krajowy brutto.

- Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że PKB na mieszkańca według siły nabywczej w 2022 roku w Polsce był na poziomie 79 proc. średniej unijnej. Kiedy wchodziliśmy do Unii, było to ok. 50 proc. Dystans do krajów zachodnich wyraźnie się zmniejszył. Jesteśmy gdzieś w okolicach Portugalii, Grecji czy Hiszpanii. Co to ma wspólnego z uczelniami? Wszystko, bo ten sukces jest autorstwem wszystkich Polaków, czyli także nas - absolwentów. Zdaliśmy wszyscy ten egzamin - przekonywał prof. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a równocześnie przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w Polsce.

- Musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób zmierzyć wpływ nauki na działalność innych podmiotów. Na pewno tym podstawowym miernikiem będzie cytowalność. Jeżeli będziemy mówili o wpływie na działalność gospodarczą, to istotne będą mierniki finansowe. Nowym zagadnieniem, i to nie do końca opracowanym, jest mierzenie wpływu działalności naukowej na społeczeństwo. Ten wpływ jest wieloraki i zmienia się - dodawał prof. Paweł Lula, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Cel: komercjalizacja badań i zwiększenie wpływów

Moderująca dyskusję prof. Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pytała także o to, czy nauka to koszt, czy jednak inwestycja.

W to, że jest to inwestycja, nie wątpił prof. Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jednak pod względem angażowanych środków inwestycja zbyt skromna.

- W warunkach polskich te nakłady są niewystarczające - one są poniżej średniej unijnej. Środki na działalność badawczo-naukową powinny być zdecydowanie większe. Subwencji płynących do nas z budżetu państwa nie można traktować jako inwestycji. W przypadku mojego uniwersytetu państwowa subwencja to połowa naszego budżetu i tak naprawdę pokrywa ona wyłącznie wynagrodzenia pracowników. Drugą połowę budżetu musimy po prostu zarobić, by uniwersytet mógł funkcjonować - naświetlał sytuację prof. Nita.

Biorący udział w panelu profesorowie zgodzili się. że najważniejsze dla uczelni wyższych w Polsce jest komercjalizowanie efektów prac naukowych i ściślejsza współpraca z biznesem.

- Jedną z funkcji nauki jest doradztwo. Konkretne - dla konkretnej firmy, w konkretnych sprawach. Od niedawna mamy systemowy mechanizm, który ułatwia nam praktyczną współpracę z biznesem. To są doktoraty wdrożeniowe. W SGH takich rozpoczętych doktoratów mamy ponad 30 - mówił prof. Roman Sobiecki, prorektor ds. rozwoju w Szkole Głównej Handlowej.

