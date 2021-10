Nauczyciele się starzeją. Zaledwie 7 proc. ma mniej niż 30 lat

Kobieta, która sporo życia ma już za sobą. Tak w skrócie można opisać to, kto uczy nasze dzieci w szkołach. Z danych Eurostatu wynika, że nauczyciel to mocno sfeminizowany zawód, do tego wykonują go coraz starsze osoby.

Autor: jk

• 6 paź 2021 15:28





Większość nauczycieli w UE to kobiety - 73 proc. (3,8 mln) (Fot. PAP/DAREK DELMANOWICZ)

REKLAMA

Z danych Eurostatu wynika, że w 2019 r. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zatrudnionych było 5,2 mln nauczycieli. To 5 proc. więcej w porównaniu z 2013 r. - wówczas pracowało ich 5 mln.

Większość nauczycieli w UE to kobiety - 73 proc. (3,8 mln w 2019 r.), co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu z 2013 r. Najwyższy odsetek pań odnotowano na Łotwie (87 proc.), a następnie na Litwie (85 proc.), w Bułgarii (84 proc.), Słowenii i Estonii (po 83 proc.). Z kolei najwięcej mężczyzn, wykonujących zawód nauczyciela, było w Danii (38 proc.), Luksemburgu (35 proc.), Hiszpanii (34 proc.) i Grecji (33 proc.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W Polsce było 253 077 nauczycieli, z czego aż 209 794 to kobiety (blisko 83 proc.), a 43 283 to mężczyźni (ok. 17 proc.).

Teahcers in the EU by sex.jpg

Jeżeli chodzi o wiek nauczycieli, to zaledwie 400 tys. (7 proc. ogółu) miało mniej niż 30 lat. Warto jednak dodać, że liczba ta wzrosła o 10 proc. w porównaniu z 2013 r. Z kolei 2 miliony nauczycieli było w wieku 50 lat lub więcej, co stanowi 39 proc. ogółu (z 38 proc. w 2013 r.).

Największą liczbę nauczycieli w wieku 50 lat lub więcej w 2019 r. odnotowano na Litwie (54 proc.), we Włoszech (53 proc.) i Grecji (51 proc.). Estonia również odnotowała duży odsetek nauczycieli w tej grupie wiekowej - 50 proc.

Tylko 1 proc. nauczycieli w UE miało ponad 65 lat. Najwyższy odsetek nauczycieli w tej grupie wiekowej odnotowano w Estonii (9 proc.), Łotwie (5 proc.), Szwecji i Litwie (po 4 proc.).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.