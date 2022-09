Nauczyciele odchodzą z pracy i zmieniają branżę. Firmy przyjmą ich z otwartymi ramionami

Jak wynika z ankiety „Głosu Nauczycielskiego”, aż 87 proc. z niemal 4,4 tys. badanych przyznało, że w ich szkole są nauczyciele, którzy od września tego roku rezygnują z pracy w oświacie lub odchodzą na emeryturę albo na tzw. "kompensówkę" (świadczenie kompensacyjne - rodzaj świadczenia przedemerytalnego, z którego skorzystać mogą nauczyciele i wychowawcy - red.) . Jedynie 13 proc. twierdziło, że ich placówki ten problem nie dotyczy lub nie mają takich informacji. Co piąty nauczyciel pod koniec ubiegłego roku szkolnego deklarował, że w wakacje będzie szukał innej pracy (19 proc. z 3 536 ankietowanych), a 23 proc. przyznało, że podejmie wtedy dodatkową pracę, żeby dorobić do pensji.

- Obecnie w sektorze edukacji obserwujemy sytuację podobną do tej, która w wyniku pandemii dotknęła branżę HoReCa. Nauczyciele odchodzą z pracy i zaczynają się przebranżawiać, a na ich miejsce nie chcą przyjść kolejni. Różnica jest taka, że – jeśli chodzi o HoReCa – część stanowisk nie wymagała kwalifikacji i braki kadrowe udało się w pewnym stopniu uzupełniać osobami do przyuczenia, również dzięki obcokrajowcom szukającym etatu w Polsce. Niestety w edukacji pula dostępnych kandydatów nie jest aż tak elastyczna i nie można posiłkować się osobami bez kwalifikacji i liczyć, że podejmą pracę po krótkim szkoleniu - mówi Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres.

- Co więcej, ci wykwalifikowani do pracy w szkole coraz chętniej decydują się na etat w innej branży, w której mają lepsze warunki zatrudnienia i wyższe zarobki. Obecnie takie zmiany nie stanowią problemu, bo pracodawcy są otwarci na przebranżowienia, a kandydaci już nie boją się ich tak, jak wcześniej. Obserwujemy też rosnące zainteresowanie nauczycieli ofertami pracy w innych zawodach, a także większą liczbę kandydatów, którzy zaraz po skończeniu studiów nie chcą pracować w szkole i swoją karierę rozpoczynają w innych sektorach. Motywuje ich to, że nawet jeśli na początku nie zarobią bardzo dużo, to - gdy zdobędą doświadczenie w danym zawodzie - ich zarobki pójdą w górę o wiele szybciej i bardziej niż w sektorze edukacji - mówi Magda Dąbrowska.

Zmiana zawodu wśród nauczycieli jest dość popularnym tematem, gromadzących wokół siebie sporą społeczność. Grupa "Nauczyciel zmienia zawód", która działa na Facebooku, liczy 32 tys. członków i każdego dnia pojawia się na niej kilkanaście postów – w ostatnim miesiącu było ich niemal 540.

9,5 tys. etatów czeka na chętnych do pracy w edukacji

Obecnie, jak wynika z analiz Grupy Progres, niemal 9,5 tys. etatów czeka na chętnych do pracy w edukacji – to pula ogłoszeń, która pojawiła się na stronach kuratoriów oświaty w całej Polsce między 1 a 26 września.

Największe zapotrzebowanie zaobserwowano w woj. mazowieckim (niemal 1,9 tys. ogłoszeń), małopolskim (1 354 oferty), śląskim (910 ofert), dolnośląskim (841 ofert) i wielkopolskim (686 ofert). Kolejne miejsca zajmują województwa: pomorskie (496 ofert), łódzkie (443 oferty), zachodniopomorskie (319 ofert), warmińsko-mazurskie (276 ofert), kujawsko-pomorskie (263 oferty), lubuskie (242 oferty) i podlaskie (242 oferty). Tabelę zamykają regiony opolski (241 ofert) i świętokrzyski (228 ofert).

Nauczyciele na etat lub zastępstwo poszukiwani są też w dwóch pozostałych województwach – lubelskim i podkarpackim. W tym pierwszym z wymienionych pojawiło się 210 ofert pracy w regionie z terminem ważności dłuższym niż 26 września, w regionie podkarpackim analogiczny termin ważności miało 310 ogłoszeń rekrutacyjnych na etat w szkole.

Zapotrzebowanie dotyczy niemal każdej specjalizacji – dyrektorzy szukają nauczycieli j. polskiego czy języków obcych, matematyki, biologii, fizyki, geografii czy historii. Brakuje nauczycieli zawodów w szkołach ponadpodstawowych oraz osób zajmujących się edukacją najmłodszych (wychowanie przedszkolne). Wolne etaty czekają też na pedagogów, psychologów i logopedów.

12 tys. nauczycieli na urlopach. 13,6 tys. na świadczeniach kompensacyjnych

Część placówek szuka osób na zastępstwo w miejsce tych, które przebywają na urlopie rocznym dla poratowania zdrowia – z tej formy odpoczynku co roku korzysta 12 tys. nauczycieli. Po spełnieniu określonych wymogów – w okresie całego swojego zatrudnienia – z urlopu dla poratowania zdrowia można skorzystać z przerwami przez maksymalnie 3 lata. Jeden tego typu urlop nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Dyrektorzy szukają przeróżnych rozwiązań na braki kadrowe – nauczyciele uczą kilku przedmiotów, niektórzy wracają do pracy w szkole, mimo że są na emeryturze lub pobierają nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (po spełnieniu określonych warunków umożliwiają one zakończenie pracy zawodowej znacznie wcześniej niż w przypadku przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym).

Jak wynika z danych ZUS, w marcu 2022 r. emerytury pomostowe pobierało 38,6 tys. osób, a nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 13,6 tys. osób. W grupie, której przysługiwały nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, przeważały kobiety - 77,4 proc. populacji, co wynika ze znacznie większej liczby pań pracujących w edukacji.

Niemal 38 proc. nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych wypłacana jest w wysokości od 2,5 do 3 tys. zł. Jedna czwarta uprawionych (25 proc.) otrzymuje co miesiąc od 3 do 3,5 tys. zł. Co piąta osoba (22,3 proc.) pobierająca tego typu świadczenia dostaje od 2 do 2,5 tys. zł. Ponad 11 proc. może liczyć na więcej niż 3,5 tys. zł. Niemal 4 proc. dostaje mniej niż 1,5 tys. zł.

- Problem braków kadrowych - bez względu na branżę - nigdy nie dotyczy jedynie danego pracodawcy, bo odczuwają go również m.in. jego klienci. W przypadku szkół skutki uboczne niewystarczającej liczby nauczycieli ponoszą też uczniowie i rodzice. Odzwierciedlają się one np. przeładowanym planem zajęć, trwających do godzin wieczornych, częstymi okienkami między lekcjami czy niezrealizowanymi w pełni programami nauczania. Co więcej, niebawem część szkół będzie mierzyła się z kolejną przeszkodą w funkcjonowaniu – wzrostem rachunków za prąd i ogrzewanie. W całej Polsce już słychać głosy, że czarny scenariusz, tj. przejście uczniów na naukę zdalną z powodu np. wysokich cen za ogrzewanie czy drożejącej energii, to rozwiązanie, które w planie awaryjnym uwzględnia niejedna placówka w naszym kraju - zaznacza Magda Dąbrowska.

- Pytanie, jak cała ta sytuacja odbije się na uczniach, którzy dopiero co wrócili do normalności po pandemii, a już muszą przygotować się na kolejne problemy. Niestety tych ostatnio nie brakowało. Jak wynika m.in. z kontroli NIK, wskutek zdalnego nauczania w czasie epidemii COVID-19 w Polsce nastąpiło obniżenie jakości kształcenia, pogłębienie nierówności edukacyjnych oraz pogorszenie kondycji psychofizycznej uczniów i nauczycieli. Moim zdaniem to zbyt wysoka cena, którą wywindują też niedobory kadrowe w szkołach. Za ich bagatelizowanie możemy otrzymać wkrótce bardzo gorzki rachunek - dodaje.

Nauczyciel szuka pracy w agencjach zatrudnienia

Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group, zauważa, że z roku na rok można zaobserwować, iż coraz większa liczba nauczycieli zgłasza się do firm rekrutacyjnych w poszukiwaniu pracy.

- Czasem jest to praca dorywcza, a czasem pojawiają się młodzi nauczyciele i mówią, że znają język, mają konkretne umiejętności i chcą spróbować szans w pracy, która przyniesie im większe korzyści finansowe - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Nauczyciele porzucając szkołę i przechodząc np. do korporacji czy do zawodu mniej prestiżowego, decydują się na to w ostateczności. W ich przypadku ekonomia wygrywa. Jednak wśród najczęściej wymienianych powodów zniechęcających do pracy w zawodzie nauczyciela są nie tylko niskie zarobki.

Równie często wskazywana jest bardzo duża odpowiedzialność, obciążenie psychiczne i stres, a także brak wymaganych kwalifikacji. Nie pomaga też przekonanie, że zawód nauczyciela nie jest prestiżowy, a raczej cieszy się słabnącym poważaniem.

- Motywacją do zmiany pracy rzeczywiście są przede wszystkim pieniądze. Pensje nauczycielskie nie są wysokie, a w obliczu drastycznego wzrostu kosztów i galopującej inflacji zarobki na poziomie 3-4 tysięcy złotych nie są wystarczające dla ludzi, którzy mają wyższe wykształcenie i stale muszą poszerzać swoje kompetencje. Nauczyciele traktują porzucanie szkoły jako ostateczność, ale w tym sezonie zdarzało się to zdecydowanie częściej niż w latach ubiegłych. Pytają nas o możliwość zdobycia nowej pracy, najlepiej w pokrewnych zawodach lub szukają pracy na pół etatu czy zdalnej, którą mogą traktować jako dodatek - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, ekspert rynku pracy.

W przypadku pracy dodatkowej zwykle szukają zatrudnienia w handlu, na magazynach, w sektorze transportowym czy w opiece nad osobami starszymi. Popularne jest też dorabianie jako korepetytor.

- Nauczyciele są bardzo pożądani w firmach. Firmy z sektora BPO i ICT czasem wręcz polują na nauczycieli języka niemieckiego czy angielskiego. Osoby z dobrą znajomością języka mogą liczyć na dobrą pracę, przykładowo na etacie tłumacza. Znajdą pracę również w takich branżach, jak np. księgowość, kadry, administracja. Mogą oczywiście także liczyć na pracę w mniej prestiżowych zawodach, ale tam otrzymają często dużo wyższe wynagrodzenie niż w szkołach. To nie są już odosobnione przypadki, że nauczyciel pracuje jednocześnie na pół etatu w call center czy w markecie - mówi ekspertka rynku pracy.

Zarobki nauczycieli. Jakie są pensje w szkołach?

Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że już po podwyżkach wynagrodzenie nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie nie będzie dużo wyższe, niż płaca minimalna, która w tym roku wynosi 3010 zł brutto.

Od 1 września 2022 minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym wyniesie 3424 zł brutto. Oznacza to wzrost wobec obecnego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z takim poziomem wykształcenia o 345 zł brutto, a wobec wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego o 257 zł brutto.

Nauczyciele z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych - ci na starcie zarobią 3329 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze). Oznacza to wzrost wobec obecnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty z takim poziomem wykształcenia o 319 zł brutto, a wobec nauczyciela kontraktowego o 250 zł brutto. Zaś pensja zasadnicza nauczycieli mianowanych z takim poziomem kwalifikacji wyniesie 3425 zł brutto (wzrost o 291 zł brutto).