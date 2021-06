Nauczyciele ocenili swoją pracę. Spore wymagania, niskie zarobki i duża satysfakcja

62 proc. nauczycieli twierdzi, że pandemia i wymuszona nią edukacja zdalna negatywnie wpłynęły na postrzeganie ich statusu przez społeczeństwo. Mimo tego blisko 80 proc. nauczycieli odczuwa satysfakcję z pracy.

16 cze 2021





Blisko 80 proc. nauczycieli odczuwa satysfakcję z pracy (fot. Shutterstock)

Jak pokazuje raport „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021”, nauczyciele pełnią wiele ról, w tym te związane z przekazywaniem wiedzy, byciem liderem, kształtowaniem postaw, wychwytywaniem talentów i problemów uczniów.

Zdaniem 41 proc. rodziców oraz 59 proc uczniów nauczyciele za swoją pracę zarabiają za mało.

Mimo tego, nauczyciele swój zawód oceniają jako stosunkowo prestiżowy, a 78 proc. badanych czuje satysfakcję z wykonywanej pracy.

Fundacja Orange zbadała, co na temat pracy nauczycieli myślą rodzice, uczniowie, a także oni sami.

- Ponieważ zajmujemy się edukacją cyfrową i na co dzień pracujemy ze szkołami z całej Polski, to chcieliśmy wnieść w debatę publiczną kompleksowe spojrzenie na grupę zawodową nauczycieli i sprawdzić, w jakiej są kondycji. Szczególnie widząc, jak duże spoczywają na nich oczekiwania w ostatnim czasie, a jednocześnie jak szybko musieli zaadaptować się do wymagań edukacji zdalnej – wyjaśnia Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Spore oczekiwania

Jak pokazuje raport, nauczyciele pełnią wiele ról, w tym te związane z przekazywaniem wiedzy, byciem liderem, kształtowaniem postaw, wychwytywaniem talentów i problemów uczniów, a także wspieraniem rodziców w ich rozwiązywaniu.

Z badania wynika, że 63 proc. rodziców i 55 proc. uczniów jest zadowolonych z poziomu nauczania w szkole, ale to budowanie relacji z uczniami i zapewnienie im bezpiecznych warunków do nauki stawiane jest jako kluczowe.

- Uczniowie, którzy czują się dobrze na lekcji, którzy lubią swoich nauczycieli i ufają, że ci przekażą im wiedzę w sposób zrozumiały i dobrze przygotują ich do egzaminów, dużo lepiej i szybciej się uczą - wyjaśnia dr Anna Buchner, socjolożka i badaczka społeczna - jedna z autorek raportu.

Rodzice liczą, że wychowawcy zauważą ewentualne problemy dzieci, ich nastroje czy zachowania - nie tylko w pandemii. 44 proc. uczniów szanuje nauczycieli za ich wsparcie w trudnych sytuacjach. Oczekują od nich czasu i przestrzeni na zwyczajną rozmowę.

Relacje z uczniami są także ważne dla samych nauczycieli. W badaniu podkreślają, że to jeden z najważniejszych aspektów ich pracy. Doceniają też, że specyfika zawodu chroni ich przed nudą i monotonią, ponieważ każdy dzień przynosi nowe radości, ale i wyzwania, na które trzeba reagować. Niskie zarobki i prestiż Autorzy badania zapytali również o kwestie finansowe. Wyniki pokazały, że 41 proc. rodziców oraz 59 proc. uczniów uważa, że nauczyciele zarabiają za mało. Nauczyciele wskazują, że oprócz zarobków negatywny wpływ na postrzeganie ich zawodu ma pandemia COVID-19. Mimo tego, swój zawód oceniają jako stosunkowo prestiżowy, a 78 proc. badanych czuje satysfakcję z wykonywanej pracy. Wśród zalet wymieniają to, że widzą efekty pracy, a szczególnie cieszą ich postępy uczniów. Jednocześnie tylko 20 proc. nauczycieli czuje się docenionymi i tylko 15 proc. z nich chciałoby, by ich dziecko kontynuowało rodzinną tradycję. Wyzwania i samotność Pełnienie ról wychowawczych, tak ważnych z perspektywy rodziców, przysparza nauczycielom trudności. Wskazując na największe problemy wymieniają przede wszystkim brak narzędzi i dostępu do specjalistów - tylko połowa ma możliwość konsultacji z psychologami. - Stresujące jest przede wszystkim to, że mimo, iż 68 proc. nauczycieli deklaruje poczucie wspólnoty ze środowiskiem nauczycielskim, często czują się samotni. Problemy w moderowaniu dużej grupy: trudności w utrzymaniu uwagi uczniów, kłopoty z zaspokojeniem potrzeb wszystkich podopiecznych oraz z rozwiązywaniem trudnych sytuacji, szczególnie tych związanych z przemocą czy agresją - wszystko to wywołuje silne emocje, z którymi nauczyciele często muszą radzić sobie sami, bo praktyka dzielenia się swoimi problemami z kolegami i koleżankami czy wspólnego wypracowywania rozwiązań nie jest w szkołach powszechna - tłumaczy dr Anna Buchner. Nauczyciele wskazują też na szereg innych wyzwań, w tym biurokrację (70 proc.), zdalną naukę (60 proc.), zbyt liczne klasy (58 proc.) i niski prestiż zawodu (52 proc.).

