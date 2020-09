Nauczanie zdalne podzieliło studentów i wykładowców

Studenci i kadra zarządzająca są podzieleni w kwestii wyższości zajęć online nad tymi stacjonarnym - wynika z badań Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Ponad 88 proc. studentów ma odpowiednie warunki lokalowe do uczestniczenia w zdalnych zajęciach. (Fot. Shutterstock)

Lockdown, spowodowany pandemią COVID-19, skłonił wiele organizacji i instytucji do przemodelowania systemu pracy ze stacjonarnej na zdalną. Zmiany nie ominęły także uczelni.

Z uwagi na bezpieczeństwo studentów zdecydowaną większość zajęć przeniesiono na uczelnię wirtualną, na platformy do uczenia online czy internetowe komunikatory.

Jak odbierają nową rzeczywistość główni zainteresowani? Badanie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej wskazuje, że 50 proc. studentów i pracowników uczelni preferuje zajęcia prowadzone wyłącznie stacjonarnie.



Uczestnicy badania odpowiedzieli m.in. na pytanie "Jak postrzega Pan/Pani stosowaną w Szkole od połowy marca zdalną formułę zajęć?". 11,9 proc. ankietowanych przyznaje, że podoba im się taka formuła zajęć (to jest: czy wolą zajęcia online od stacjonarnych).

- Tyle samo wskazuje, że studia online i stacjonarne nie stanowią dla nich żadnej różnicy, zaś 26,2 proc. jest otwartych na połączenie obu form prowadzenia wykładów i ćwiczeń. Oznacza to, że aż 50 proc. zdecydowanie preferuje zajęcia prowadzone wyłącznie stacjonarnie - komentuje dr inż. Grażyna Rembielak, kierownik studiów Executive MBA i autorka badania, przeprowadzonego wśród kadry zarządzającej studiującej w Szkole Biznesu PW.

Jak dodaje, optymizmem napawają również pozytywne sygnały dotyczące organizacji zajęć online - 93 proc. wszystkich biorących udział w badaniu, mających ocenić w skali od 1 do 5 poziom zajęć (gdzie 1 to najniższa możliwa ocena) uznało, że była ona prowadzona dobrze lub bardzo dobrze.

Zajęcia online mają wiele istotnych zalet. Obecność na wykładzie czy warsztatach nie wiąże się z podróżą, często długą, bo na zajęcia przyjeżdża przecież kadra zarządzająca nie tylko z Warszawy. Do samych zajęć wystarczy komputer lub inne urządzenie podłączone do stabilnego łącza internetu, a dziś o to nietrudno.

Z badania wynika, że ponad 88 proc. studentów ma odpowiednie warunki lokalowe do uczestniczenia w zdalnych zajęciach, a ponad 93 proc. dysponuje niezbędnym do uczestnictwa sprzętem. Taki sam odsetek badanych deklaruje posiadanie sprawnego łącza internetowego. Są jednak również pewne istotne bariery.

- W przypadku zajęć online nieco trudniej o networking, czyli nawiązanie nowych kontaktów, które często jest gruntem pod nawiązanie zawodowej lub biznesowej współpracy, a czasami nawet - pod założenie wspólnego projektu biznesowego. Dostrzegliśmy to i postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw: położyliśmy nacisk na maksymalną możliwą interaktywność zajęć tak, by kadra menedżerska biorąca udział w zajęciach mogła wymieniać się wzajemnymi doświadczeniami lub spostrzeżeniami - podkreśla dr inż. Grażyna Rembielak. Warto przypomnieć, że od 12 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 ograniczono funkcjonowania uczelni - zawieszono w Polsce działalność dydaktyczną prowadzoną w siedzibach tych uczelni. - Nie będziemy przedłużać funkcjonowania rozporządzenia zawieszającego działanie szkół wyższych, instytutów - zapowiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Wyraził przekonanie, że w nowym roku akademickim władze uczelni zdołają utrzymać w równowadze dbałość o bezpieczeństwo z troską o jakość kształcenia. - Zalecamy powrót do form nauczania sprzed pandemii. Nie wyobrażam sobie, by nauczania online miało być nauczaniem dominującym - zaznaczył.

