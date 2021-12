Nauczą 23 000 pracowników jak dobrze się ... wyspać

Globalne szkolenie w ramach "Akademii Snu" ma za zadanie przygotować 23 000 pracowników wszystkich sklepów Jysk do profesjonalnego doradztwa w zakresie kultury snu. W Polsce program ukończyło dotychczas 50 proc. pracowników sklepów.

W Polsce program ukończyło dotychczas 50 proc. pracowników sklepów (fot. Shutterstock)

Akademia Snu Jysk składa się z dwóch modułów szkoleniowych i odbywa się co roku we wszystkich krajach. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, m.in. podczas wizyt u dostawców. Do tej pory szkolenie ukończyła połowa wszystkich pracowników polskich sklepów, co oznacza, że w każdym z 252 sklepów można spotkać eksperta od dobrego snu.

- Naszą ambicją jest, aby wszyscy klienci poszukujący nowego materaca, kołdry, czy poduszki, kierowali swoje kroki właśnie do Jysk. Dlatego bardzo cieszę się, że stale szkolimy naszych współpracowników w sklepach, dzięki czemu mogą świadczyć profesjonalną i kompetentną obsługę klientom. Już dziś w każdym z naszych sklepów można uzyskać pomoc eksperta, który ukończył Akademię Snu, a do końca obecnego roku finansowego (FY2022), przeszkoleni zostaną wszyscy - mówi Piotr Bartoszewicz, dyrektor operacyjny sprzedaży JYSK Polska.

Trenerzy Akadami Snu są również bohaterami drugiego sezonu podcastu sieci Jysk #Wyspani. Wspólnie z przedstawicielami dostawców opowiadają o poszczególnych produktach z asortymentu sypialnianego, koncentrując się na korzyściach dla użytkowników, dając rekomendacje co do użytkowania, jak i dobierania produktów zgodnie z preferencjami użytkownika.

