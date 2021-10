NASK wspiera młodych informatyków

Wspieranie kształcenia, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z dziedziny informatyki jest celem Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej, którego inicjatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK w ramach Porozumienia z Fundacją Rozwoju Informatyki.

• 21 paź 2021 14:48





NASK przyzna stypendia laureatom Olimpiady Informatycznej i międzynarodowych konkursów informatycznych (fot. Shutterstock)

NASK przyzna stypendia laureatom Olimpiady Informatycznej i międzynarodowych konkursów informatycznych, w tym Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym oraz stypendia dla nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi.

Laureat I miejsca Olimpiady Informatycznej będzie mógł otrzymać stypendium w wysokości 3 000 zł miesięcznie (łącznie 30 000 zł), natomiast laureat złotego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej może liczyć na stypendium w wysokości 10 000 zł.

Przewidziane są również stypendia dla laureatów Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiady Informatycznej oraz Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcząt. Nagrody przyznane zostaną także za osiągnięcia w finałach Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym. Za złoty medal będzie można otrzymać 90 000 zł (do podziału między 3 zawodników).

Docenione zostaną także wysiłki nauczycieli, dla których przewidziano stypendia za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi. Stypendium I stopnia dla nauczyciela za osiągnięcia wybitne to 30 000 zł, stypendium II stopnia za osiągnięcia wyróżniające – 20 000 zł, natomiast stypendium III stopnia za osiągnięcia znaczące – 15 000 zł.

Ustanowiono też coroczne stypendium specjalne za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie – dla informatycznego superbelfra – które wyniesie 50 000 zł.

- Tworzony przez NASK Program Stypendialny Olimpiady Informatycznej to nasza zachęta dla uczniów do wyboru ścieżki kariery informatycznej i nasza szczególna inwestycja w przyszłość tego strategicznego obszaru polskiej gospodarki. Doświadczenie pokazuje, że rynek IT jest tak dynamiczny, że w tej chwili nawet trudno powiedzieć, jacy specjaliści będą nam w nadchodzących latach potrzebni. Program to też ukłon w stronę kadry pedagogicznej, która swoimi wysiłkami i postawą wspiera rozwój pasji uczniów i pomaga ukierunkować młodych ludzi na nauki związane z branżą informatyczną – wyjaśnia dyrektor NASK Wojciech Pawlak.

