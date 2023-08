Najtrudniejsze studia wcale nie gwarantują najwyższych zarobków

- Aktualnie to jest największe wyzwanie, znaleźć taki kierunek, który jest przyszłościowy, nie wyprze go sztuczna inteligencja i będzie na niego zapotrzebowanie za kolejne 5, 10 czy 15 lat - przyznaje Inglot. Okazuje się jednak, że poziom trudności studiów nie zawsze przekłada się na wysokie zarobki.

Z danych OECD wynika, że wyższy poziom wykształcenia zazwyczaj przekłada się na lepsze możliwości zatrudnienia i co za tym idzie - na wyższe zarobki. (fot. Mikael Kristenson/Unsplash)

– Każda młoda osoba w pewnym momencie swojego życia podejmuje decyzje dotyczące tego, czym chce się zająć. Spora część decyduje się na podjęcie studiów. W roku akademickim 2022/2023 było to ponad 1,2 mln osób. A wybór kierunku to kluczowe zagadnienie, bo determinuje przyszłą karierę zawodową – mówi założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Podium opracowanej przez Oxford Royale Academy listy najtrudniejszych kierunków studiów otwiera inżynieria lotnictwa, gdzie studenci zgłębiają zagadnienia związane z projektowaniem, produkcją oraz testowaniem samolotów. Studiowanie tej specjalizacji otwiera drzwi do wielu zawodów i pozwala pracować z samolotami, odrzutowcami, pociskami, statkami kosmicznymi, a nawet satelitami.

To niezwykle satysfakcjonujący kierunek, ale nie bez powodu jest jednym z najtrudniejszych. Studenci muszą mieć umiejętności matematyczne, w tym tajniki rachunku różniczkowego, trygonometrii i algebry, a także muszą potrafić projektować. Przedmiot ten opiera się na praktycznych zastosowaniach, więc młodzi muszą również posiadać dobre umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Studiowanie tego kierunku może się opłacać. Dane z systemu ELA wskazują, że absolwenci lotnictwa i kosmonautyki na Politechnice Warszawskiej zarabiają średnio 8,1 tys. zł brutto. To tylko o 800 zł więcej niż w lipcu 2023 r. wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Na drugim miejscu pod względem trudności studiowania uplasowało się prawo. Chociaż z dyplomem prawniczym można rozpocząć wiele zawodów, ścieżka do kariery adwokata lub radcy prawnego jest niezwykle konkurencyjna i trwa znacznie dłużej niż pięcioletni stopień naukowy. Niemniej jest to dość opłacalny kierunek. Dane z systemu ELA wskazują, że absolwenci prawa na SWPS zarabiają ok. 7 tys. zł brutto.

Podium najtrudniejszych kierunków zamykają finanse i rachunkowość, gdzie kluczowe są umiejętności matematyczne, informatyczne oraz analityczne. Ich posiadanie jest bardzo opłacalne. Średnia miesięcznego wynagrodzenia według systemu ELA dla absolwentów Szkoły Głównej Handlowej to aż 10,6 tys. zł brutto.

Tuż poza podium najbardziej wymagających kierunków uplasowała się architektura. Architekci to ta grupa, która nie może liczyć na wybitnie wysokie zarobki. Absolwenci z najwyższymi pensjami kończą Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i zarabiają nieco ponad 4,7 tys. zł brutto.

Kolejnymi w zestawieniu kierunkami są chemia, medycyna oraz farmacja, po których średnie wynagrodzenie według sytemu ELA to odpowiednio 4,9 tys. zł brutto dla absolwentów chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 6,9 tys. zł brutto dla absolwentów biomedycyny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz 6,1 tys. zł brutto dla absolwentów farmacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ósme miejsce w rankingu najtrudniejszych kierunków zajęła psychologia. Osoby, które chcą ją studiować, muszą interesować się zarówno człowiekiem, biologią, ewolucją, antropologią społeczną, polityką, filozofią czy socjologią. Średnia miesięcznego wynagrodzenia według ELA na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu wynosi 6,8 tys. zł brutto.

Gorzej jest z kolejnym wymagającym kierunkiem, jakim jest matematyka i statystyka. Tu średnie zarobki po Politechnice Wrocławskiej to zaledwie 3,7 tys. zł brutto. Ostatnim w pierwszej dziesiątce kierunkiem jest pielęgniarstwo, po którym średnie stawki miesięczne osiągają 9,5 tys. zł brutto dla absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jest to zatem jeden z bardziej opłacalnych kierunków.

Warto studiować, dyplom to gwarancja wyższych zarobków

Jednak statystyki nie pozostawiają złudzeń. Wyższe wykształcenie cały czas jest w cenie. Z danych OECD wynika, że wyższy poziom wykształcenia zazwyczaj przekłada się na lepsze możliwości zatrudnienia i co za tym idzie - na wyższe zarobki. Pełnoetatowi pracownicy, którzy ukończyli studia wyższe, w 2020 roku zarabiali o 20 proc. więcej niż osoby z wykształceniem średnim.

Co więcej, korzyści finansowe rosły wraz z wiekiem. W krajach OECD osoby w wieku 25-34 lata z co najmniej tytułem licencjata lub równorzędnym i pracujące w pełnym wymiarze godzin, przez cały rok zarabiają o 39 proc. więcej niż ich rówieśnicy z wykształceniem średnim. Natomiast osoby w wieku 45-54 lata zarabiają już 75 proc. więcej niż ich rówieśnicy, którzy edukację zakończyli wcześniej i nie podjęli jej na nowo.

W krajach OECD osoby w wieku 25-34 lata z co najmniej tytułem licencjata lub równorzędnym i pracujące w pełnym wymiarze godzin, przez cały rok zarabiają o 39 proc. więcej niż ich rówieśnicy z wykształceniem średnim. (fot. John Schnobrich/Unsplash)

Tymczasem na początku 2023 roku firma Vulcan, która działa w branży edukacyjnej, zapytała ponad tysiąc maturzystów o ich plany na przyszłość. Okazało się, że wielu z nich ma problem z podjęciem decyzji, jakie studia wybrać. 26 proc. młodych ludzi nie wie, jakie studia wybierze, a 12 proc. deklaruje, że w ogóle nie zamierza studiować.

Swoją niechęć do podjęcia studiów zrzucają na karb życia w świecie VUCA, czyli w świecie, gdzie jedyną pewną jest zmiana. Dlatego uważają, że studia - w tradycyjnej formule - nie są w stanie nadążyć za zamianami technologicznymi i oczekiwaniami kompetencyjnymi pracodawców. Po prostu programy nauczania zmieniają się dużo wolniej niż świat, w którym żyją. W tym podejściu nie są odosobnieni.

- Prawie żadne formalne wykształcenie dostępne w tej chwili na rynku nie daje gwarancji, że w przyszłości jakiś pracodawca będzie chciał za określony zestaw kompetencji zapłacić. Dlatego mam wątpliwości, czy w ogóle doradzałabym mojemu dziecku pójście na studia. Bez wątpienia kierunki techniczne oraz te związane z cyfryzacją i analizą danych wciąż gwarantują pozyskanie szerokiego wachlarza cennych umiejętności, jednak przy dzisiejszej dynamice i rozwoju technologii równie ważne jest samodzielne dokształcanie się na bieżąco. Tradycyjne uczelnie nie nadążają jeszcze za tymi trendami i nie oferują wystarczająco szerokiej oferty edukacyjnej - w rozmowie z PulsHR.pl kilka miesięcy temu mówiła Lucyna Pleśniar, prezes agencji rekrutacyjnej People.

