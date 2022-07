Najmłodszy profesor w Polsce o swojej pracy. "Nauka nie zna żadnych granic"

jk

• 26 lip 2022 11:10





- Kryteria merytoryczne zwyciężyły i nikt nie zauważył w całej mojej karierze żadnych odstępstw od "normalnej ścieżki". Po prostu jestem tylko młodszy - mówi Mateusz Hołda, najmłodszy profesor w Polsce. Mateusz Hołda, najmłodszy profesor w Polsce (Fot. Twitter/Maciej Kawecki)

29-letni Mateusz Hołda z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum jest najmłodszym w historii Polski profesorem tytularnym. 4 lipca postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał on tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

- To chyba ten moment, na który czeka każdy naukowiec. Wynik dziewięciu lat intensywnej pracy naukowej zaowocował przyznaniem mi tytułu profesora medycyny. I tak oto w wieku 29 lat stałem się najmłodszym w historii Polski profesorem. Na drodze do tego sukcesu było więcej porażek niż zwycięstw - było ciężko (czasami bardzo ciężko), ale na pewno było warto. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu - jest Was wielu! Myślę, że to jednak nie jest koniec mojej ścieżki naukowej, a dopiero jej początek - napisał w mediach społecznościowych prof. Mateusz Hołda.

W rozmowie z TVN24 Mateusz Hołda opowiedział, jak zostać profesorem przed 30. Jak podkreślił, nie ma szczególnej recepty na sukces - proces uzyskania tytułu jest taki, jak dla każdego innego naukowca w Polsce.

- Mnie to po prostu zajęło mniej czasu niż innym - mówi naukowiec w rozmowie z TVN24. - Wszystko zaczęło się od doktoratu, który miałem możliwość ukończyć jeszcze na 6. roku studiów lekarskich. Był to też historyczny moment: pierwszy raz w Polsce student obronił doktorat jeszcze nie mając tytułu równorzędnego - w przypadku moim był to tytuł zawodowy lekarza. Dzięki temu przyspieszeniu kariery o kilka lat udało mi się osiągnąć profesurę jeszcze przed 30. rokiem życia - wyjaśnia. Jak podkreślił Mateusz Hołda, teraz nie musi już nic nikomu udowadniać i może skupić się na pracy własnej oraz pracy kierowanego przez niego zespołu. I choć niektórzy oczekują, że naukowiec zwolni z karierą, nie zamierza tego robić. - Pojawiały się, pojawiają się nadal takie komentarze, że wszystko to działo się za szybko. Na szczęście tutaj głównie kryteria merytoryczne były brane pod uwagę, a nie wiek, który też na pewno gdzieś między wierszami był dyskutowany. Kryteria merytoryczne zwyciężyły i nikt nie zauważył w całej mojej karierze żadnych odstępstw od "normalnej ścieżki". Po prostu jestem tylko młodszy - tłumaczy Hołda. Naukowiec dodaje też, że w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat nie zamierza wyjeżdżać z Polski. Buduje i umacnia swój zespół w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. - Jesteśmy tak naprawdę liderem, jeśli chodzi o cały świat. Jesteśmy w czołowych zespołach, które zajmują się morfologią i anatomią serca. Współpracujemy z innymi uczelniami. Sam też jestem związany blisko z uniwersytetem w Manchesterze, na którym pracuję. Wszystko jednak tak naprawdę koncentruje się u nas - na katedrze w Krakowie - mówi w rozmowie z TVN24 Mateusz Hołda. - Współpracujemy z ośrodkami w Stanach Zjednoczonych, głównie w Wielkiej Brytanii, koledzy z tych ośrodków przyjeżdżają do nas, my jeździmy do nich na staże. Nauka tutaj w tym momencie tak naprawdę nie zna żadnych granic - to, czy będę fizycznie w Krakowie, czy też za wielką wodą, za Atlantykiem, tak naprawdę nie ma znaczenia. Nauka, chodzi przynajmniej o morfologię układu sercowo-naczyniowego, jest na takim samym poziomie na całym świecie - dodaje Hołda.

