Na studiach wciąż dominuje system kształcenia pamięciowego

Cenieni specjaliści proponują zagadnienia, które powinny ich zdaniem znaleźć się w programie VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. - Przyszłość systemu ordynatorskiego, sposób prowadzenia dydaktyki na studiach medycznych, także dostęp do danych gromadzonych przez NFZ, to kwestie wymagające debaty podczas Kongresu - uważa prof. Edward Franek, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

NFZ ma dane, ale ich nie udostępnia



Zdaniem prof. Edwarda Franka, kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie jednym z wątków wartych podjęcia podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w ścieżce tematycznej dotyczącej e-Zdrowia jest ograniczony dostęp do danych gromadzonych przez NFZ i możliwość ich wykorzystania.

Jak zauważa profesor, dane w posiadaniu NFZ są określone zakresem sprawozdawczości, jaka jest przekazywana do NFZ, tym niemniej jest to olbrzymi rejestr dotyczący wszystkich chorób. Analiza takich danych może posłużyć do różnorodnych badań dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Czytaj też: Wielka Brytania zmienia przepisy dla unijnych firm transportowych

- Uzyskanie tych danych jest jednak trudne, a poza tym NFZ ogranicza ich wydawanie do danych zagregowanych i nie możliwości otrzymania ich w innej formie - mówił prof. Edward Franek.

Cały artykuł czytaj tutaj

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl