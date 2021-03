Mniej perspektywa zarobków, bardziej predyspozycje - tym kierujemy się, wybierając studia

Wybierając kierunek studiów, uczniowie od lat biorą pod uwagę np. perspektywę lepszych zarobków, zainteresowania czy wskazówki bliskich. Jak zauważają eksperci, od pewnego czasu rośnie zainteresowanie profesjonalnymi testami, pozwalającymi ocenić dokładne predyspozycje i mocne strony ucznia.

Konfucjusz powiedział "Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu". Prostą logiką, decydując się studia, wybierz takie które pozwolą Ci w przyszłości robić to co kochasz.

Życie jednak nie zawsze jest proste. Wybór uczelni wyższej niejednokrotnie podyktowany jest wskazówkami bliskich (lub ich wyborami zawodowymi) czy perspektywą przyszłych zarobków. Coraz częściej bierzemy także pod uwagę swoje zainteresowania. Z badań SW Research, przeprowadzonych na grupie 1000 studentów wynika, że 54 proc. z nich przy wyborze kierunku studiów kierowała się pasją i zainteresowaniami. Co to oznacza? Młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że spędzenie reszty życia na robieniu tego, czego się nie lubi, może rodzić frustrację i niezadowolenie.

Ważne jest jednak to, by to czym prywatnie się interesujemy było spójne z naszymi predyspozycjami. Stąd na rynku coraz wyraźniejszy jest nowy trend. Wykorzystywanie przy wyborze kierunku studiów, testów predyspozycji, które pozwalają ocenić dokładne predyspozycje i mocne strony ucznia.

- Przykładowo, w Elab Education Laboratory, korzystamy z testów Morrisby oraz Clifton Strenghts (potocznie nazywanym testem Gallupa). Na wykonanie każdego z nich trzeba kilkudziesięciu minut. Uczniowie mogą wykonać także dodatkowe ćwiczenia, w tym test osobowości, by jeszcze lepiej poznać swoje możliwości – wyjaśnia Dorota Makos z Elab Education Laboratory, firmy doradztwa edukacyjnego.

Celem tego typu testów jest wskazanie mocnych stron każdego ucznia. Test, w zależności od swojego rodzaju sprawdza min. zdolności językowem czy analityczne. Wspomniany test Morrisby skupia się na możliwościach związanych z przetwarzaniem informacji. W efekcie uczeń dowiaduje się, jakie kierunki i profile zawodowe są dla niego rekomendowane.

Z kolei test Clifton Strenghts to ponad 170 stwierdzeń, do których należy się ustosunkować w określonym czasie. Ograniczenie czasowe ma sprawić, by odpowiedzi były jak najbardziej spontaniczne i szczere. Wynikiem jest wyszczególnienie pięciu najważniejszych talentów ucznia, a także tego, jak przejawiają się one w jego zachowaniach i decyzjach na co dzień oraz jak można je wykorzystać.

– Zdarza się, że uczniowie są zaskoczeni tym, jak wyglądają ich wyniki. Potem okazuje się, że wybór kierunku dokonany na ich podstawie był strzałem w dziesiątkę. Odpowiednia decyzja w tym zakresie jest szczególnie istotna w przypadku studiów za granicą, gdzie mamy bardzo szeroki wybór wąskich specjalizacji. Można powiedzieć, że wykonanie testów predyspozycji daje uczniowi przewagę – od razu wie, w którą stronę powinien iść – wyjaśnia Dorota Makos.

Test predyspozycji i co potem?

Przeprowadzenie takiego testu może potwierdzić słuszność wcześniej planów ucznia. Może być także podpowiedzią w jakim edukacyjnym kierunku pójść. Dokładne analizy wyników mogą dac m.in. odpowiedź na pytanie jaki konkretnie kierunek wybrać, jaka uczelnia będzie dla nas najlepsza lub w jakim kraju studiowanie będzie najbardziej korzystne.

– Zdarzają się osoby o bardzo szerokim wachlarzu możliwości i wielu zdolnościach. Wtedy wspólnie sprawdzamy i wybieramy opcje najlepiej pasujące do jej zainteresowań i oczekiwań. Sprawdzenie swoich predyspozycji to oczywiście jedynie element pracy, jaką musi wykonać uczeń. By dostać się na wymarzony kierunek, trzeba najpierw się przygotować i zdać maturę z odpowiednim wynikiem. Dlatego testy predyspozycji warto wykonać na dwa lata przed aplikacją, by wszystko odpowiednio zaplanować – zaznacza Dorota Makos z Elab.