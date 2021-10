Młodzi pełni obaw. Cyfryzacja to dla nich szansa, ale też zagrożenie

Studenci to w zdecydowanej większości przedstawiciele generacji Z, która dorasta wraz z rozwojem technologii. Wydaje się naturalne, że świetnie odnajduje się w pracy w stopniowo cyfryzującym się otoczeniu zawodowym. Ich obawy jednak temu przeczą.

Polska ma za sobą największy boom edukacyjny w szkołach wyższych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu nieco ponad dekady liczba studentów na polskich uczelniach spadła aż o 34 proc. - z 1,84 mln w roku akademickim 2010/2011 do 1,22 mln w 2020/2021. Jeszcze większą różnicę widać było w przypadku absolwentów – w ostatnich 10 latach ich liczba spadła o 41 proc.

Mimo obserwowanych spadków, studenci stanowią wciąż bardzo ważną grupę osób wchodzących na rynek pracy. Wykształcenie wyższe jest także ważnym punktem w CV dla części pracodawców, szczególnie w branżach wymagających specjalistycznych umiejętności lub zaawansowanej wiedzy teoretycznej. Co więcej, ponad połowa studentów i absolwentów uczestniczących w badaniach Pracuj.pl twierdzi, że młode osoby mają dziś więcej możliwości rozwoju kariery, niż ludzie będący na tym samym etapie życia 10 lat temu.

Studenci to w zdecydowanej większości przedstawiciele generacji Z, która dorasta wraz z rozwojem technologii. Wydaje się naturalne, że świetnie odnajduje się w pracy w stopniowo cyfryzującym się otoczeniu zawodowym. I rzeczywiście, według badania Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja kariery” to pokolenie, które zdecydowanie najczęściej sięga w pracy po technologie. Polacy w wieku 18-24 lat najchętniej ze wszystkich używają w czasie wykonywania obowiązków smartfonów (91 proc.), social media (88 proc.), aplikacji mobilnych (85 proc.) laptopów (80 proc.) i oprogramowania w chmurze (71 proc.).

Jednocześnie jednak okazuje się, że w obliczu postępu technologicznego generacja Z wykazuje duże obawy. 47 proc. przedstawicieli tego pokolenia, przebadanych przez Pracuj.pl, obawia się, że zbyt słabe kompetencje cyfrowe będą się odbijać na dalszym przebiegu ich karier. Z kolei według raportu The Network „Decoding Global Talent” szybszej automatyzacji miejsc pracy w wyniku COVID-19 spodziewa się aż 50 proc. badanych Polaków poniżej 20. roku życia.

- Powodem obaw przed technologiami ze strony młodych, rozpoczynających kariery Polaków może być z jednej strony większa wrażliwość i niepewność siebie, a z drugiej większa świadomość zawrotnego tempa zmian. Pokolenie Z dorasta razem z nowinkami technicznymi, jest świadome skali cyfryzacji i jej wpływu na rozwój nowych zawodów, co w zetknięciu z młodym wiekiem oraz wchodzeniem w dorosłe życie może powodować obawy. To grupa, która swoje naturalne techniczne możliwości powinna traktować jako cenny potencjał, jest przyzwyczajona do testowania własnych umiejętności i chłonięcia nowych rozwiązań. Rolą menedżerów, specjalistów HR i pracodawców jest, by zamiast obaw podsycać u młodych pracowników świadomość tego potencjału - komentuje Agnieszka Bieniak, dyrektor HR w Grupie Pracuj.

Studenci to w zdecydowanej większości przedstawiciele generacji Z, która dorasta wraz z rozwojem technologii (Fot. Shutterstock)

Brak doświadczenia

W niedawnym badaniu Pracuj.pl „Doświadczenie ma znaczenie” ankietowani studenci i absolwenci przyznali, że brak doświadczenia zawodowego jest dla wielu z nich barierą trudną do przeskoczenia na początku kariery. Dlatego zdecydowana większość z nich widzi sens w podejmowaniu pracy już na studiach, co ma ułatwić wejście w życie zawodowe w późniejszych latach.

Aż 94 proc. badanych zadeklarowało posiadanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Co ciekawe, najczęściej wymieniana była praca na pełny etat (68 proc. tej grupy), a dopiero w dalszej kolejności staże i praktyki (55 proc.), prace dorywcze (48 proc.) oraz praca wakacyjna w Polsce (40 proc.). Ponadto 20 proc. respondentów deklarowało pracę wakacyjną zagranicą (20 proc.), 15 proc. - pracę na zlecenia, a 6 proc. - własną firmę.

Powodem decyzji o szybkim podjęciu pracy bywa często niewiara w realne przekładanie się wiedzy z uczelni na możliwości zawodowe. Według raportu „First steps into the labour market” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, 47 proc. studentów i absolwentów z Europy Środkowej uważa, że uczelnie wyższe przygotowały ich dobrze lub bardzo dobrze do wykonywania zawodu. Dla porównania, w Polsce twierdziło tak 36 proc., natomiast co czwarty oceniał przygotowanie źle lub bardzo źle (24 proc.).

Nowe zawody dziś i jutro

Połączenie naturalnych dla siebie kompetencji cyfrowych, świadomości wyzwań cyfrowej gospodarki, a także uzupełnianie ich o kompetencje miękkie może czynić z przedstawicieli Generacji Z pionierów nowo powstających sektorów, zawodów lub profesji, których wzrost przyspieszył w ostatnich latach. To obszary, które „rosną” razem z młodymi specjalistami – obecnymi studentami i absolwentami - często dołączającymi do nowych dziedzin, w których za kilka lat mogą stać się cennymi mentorami dla coraz szerszego strumienia specjalistów.

Przykładem takiego obszaru może być choćby kognitywistyka - stosunkowo nowa na polskich uczelniach dziedzina interdyscyplinarna, związana m. in. ze sztuczną inteligencją. Szybki wzrost odnotowują obszary związane z analizą big data, bezpieczeństwem sieci, internetem rzeczy. Wzrasta znaczenie m.in. designerów, specjalistów od interfejsów użytkownika, prawnicy specjalizujący się w nowych regulacjach cyfrowych.

Światowe Forum Ekonomiczne szacuje w raporcie opublikowanym w 2020 r., że z powodu automatyzacji może przestać istnieć w ciągu pięciu lat 85 mln miejsc pracy, ale jednocześnie może powstać do 97 mln nowych stanowisk. Najmocniej zagrożone likwidacją są stanowiska asystentów w administracji, kadrach i księgowości, natomiast rośnie zapotrzebowanie na pracowników w szeroko pojętym sektorze technologicznym, w marketingu, sprzedaży czy produkcji treści oraz mających umiejętności pracy z ludźmi z różnych środowisk. Dużą wagę na rynku pracy będzie miała także umiejętność krytycznego myślenia.

Kształcenie przez całe życie to obowiązek dla ludzi chcących rozwijać swoje życie zawodowe w trzeciej dekadzie XXI wieku (Fot. Shutterstock)

Nauka trwa całe życie

"Im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa" - ten cytat Francisa Scotta Fitzgeralda dobrze oddaje charakter dzisiejszych czasów na rynku pracy. Dlatego lifelong learning – kształcenie przez całe życie to obowiązek dla ludzi chcących rozwijać swoje życie zawodowe w trzeciej dekadzie XXI wieku.

Na tę kwestię zwrócił podczas Europejskiego Kongresy Gospodarczego Maciej Nowak, prorektor ds. nauki i rozwoju kadry akademickiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W trakcie debaty podkreślił, że świadomość konieczności uczenia się przez całe życie wzrasta we wszystkich grupach wiekowych, choć w nierównym stopniu. Jego zdaniem większym wyzwaniem będzie przekonanie, zwłaszcza osób w starszym wieku, że oferty skierowane do nich pomogą im utrzymać się na rynku.

- Chwalimy się, że wzrasta zainteresowanie studiami podyplomowymi, dlatego sądzę, że z przekonaniem do konieczności uczenia się przez całe życie nie będziemy mieć problemu. Większym wyzwaniem jest pokazanie, że uczelnie mają ofertę skierowaną do osób w bardziej zaawansowanym wieku, która pomoże nadążyć za zmianą - komentuje Nowak.

Pandemia nie zmniejszyła oczekiwań

Z raportu PwC, Well.hr i Absolvent Consulting wynika, że na liście najważniejszych rzeczy w pracy wysokie zarobki znalazły się na drugiej pozycji (47 proc. odpowiedzi; rok temu było to 42 proc. ) po zdobyciu doświadczenia zawodowego (50 proc. ).

Co ciekawe, pomimo niepewnej sytuacji na rynku pracy wzrosły oczekiwania finansowe młodych osób. W porównaniu z pierwszą edycją badania (sprzed roku) mediana oczekiwań wzrosła o 500 zł i obecnie wynosi 4 500 zł netto.

Najwyższe oczekiwania finansowe, na poziomie 5000 zł, mają studenci kierunków medycznych oraz biologiczno-przyrodniczych. Na przeciwległym biegunie są studenci kierunków społecznych i ścisłych, którzy chcą zarabiać 4000 zł. Warto dodać, że oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych, humanistycznych i technicznych plasują się w okolicach 4500 złotych.