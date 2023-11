Młodzi nie są przygotowani do szukania pracy i rekrutacji. Szkoły uczą niepotrzebnych rzeczy

W ramach 5. edycji programu Fun.Tech.Future. Fundacja SPS przeprowadziła badanie na grupie ponad 6 tys. osób. Wyniki wskazują, że 8 na 10 ankietowanych uważa, że obecny system edukacji nie integruje różnych grup społecznych. Podobny odsetek – 82 proc. – badanych przyznaje, że nie jest on dostosowany do występujących w polskim społeczeństwie różnic społecznych.

Co trzeci respondent w wieku 18-26 lat ma poczucie, że nie ma takiego samego dostępu do edukacji jak jego rówieśnicy. Jednocześnie aż 58 proc. ankietowanych uważa, że ich rówieśnicy nie mają jednakowego dostępu do edukacji. Także 58 proc. deklaruje, że czuło się dyskryminowanych na którymś etapie dotychczasowej edukacji. Blisko u co trzeciego (31 proc.) wynikało to z sytuacji finansowej, 27 proc. sądzi, że była to kwestia wyglądu, a 11 proc. przyznaje, że dyskryminacja wynikała z ich neuroatypowości (m.in. spektrum autyzmu, dysleksji, ADHD, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych).

– Nierówny dostęp do edukacji młodych ludzi ze środowisk wykluczonych jest faktem, a wyniki badania wskazują, że jest to także odczuwalne przez ankietowaną młodzież – mówi Dorota Kowalewska, brand manager SEYSSO, partnera programu Fun.Tech.Future.

Młodym ludziom towarzyszy poczucie uczenia się niepotrzebnych rzeczy

Dwóch na pięciu badanych młodych ludzi deklaruje, że często lub bardzo często odczuwa niechęć do nauki. O jej powód zapytano respondentów w pytaniu wielokrotnego wyboru. Dwóch na trzech przyznaje, że wynika to z poczucia uczenia się niepotrzebnych rzeczy, a ponad połowa (57 proc.) deklaruje, że jest to kwestia zbyt dużej ilości materiałów do przyswojenia w krótkim czasie.

Najczęściej wskazywaną przez młodych ludzi barierą utrudniającą rozwój edukacyjny jest zbyt mała liczba doradców zawodowych i narzędzi skutecznie wspierających w wyborze edukacji ze względu na różnorodne predyspozycje jednostki – wskazało ją 45 proc. badanych. Aż 41 proc. respondentów wskazuje na wykluczenie ekonomiczne. Więcej niż co piąty ankietowany (23 proc.) wskazuje na brak dostępu do nauki dla osób spoza dużych miast (wykluczenie komunikacyjne).

Młodzi nie są przygotowani do poszukiwań pracy i udziału w rekrutacji

Aż 90 proc. uczestników badania w wieku 18-26 lat uważa, że młodzi ludzie kończący edukację nie są przygotowani do poszukiwań pracy i udziału w rekrutacji.

Spośród tych, którzy pracują dorywczo lub jeszcze nie rozpoczęli aktywności zawodowej, 56 proc. deklaruje, że nie czują się przygotowani do podjęcia pełnoetatowej pracy, która pozwoliłaby im samodzielnie się utrzymać.

Dzieci zniechęcone do nauki. Dla wielu zajęcia są nudne

Co trzeci badany rodzic przyznaje, że jego dziecko ma problemy z odnalezieniem się w polskim systemie edukacji. Respondenci w formie pytania wielokrotnego wyboru zostali zapytani o bariery utrudniające rozwój edukacyjny ich dziecka. Również w tej grupie najczęściej wskazywaną odpowiedzią była zbyt mała liczba doradców zawodowych i narzędzi skutecznie wspierających w wyborze edukacji ze względu na różnorodne predyspozycje jednostki (31 proc.). Ponad 1/4 (27 proc.) deklaruje, że jest to brak akceptacji, zrozumienia czy tolerancji ze strony kadry pedagogicznej, a blisko 1/5 (21 proc.) wskazuje na wykluczenie ekonomiczne.

Ponad 1/4 respondentów (27 proc.) zauważa niechęć swojego dziecka do nauki bardzo często lub zawsze, a niemal 1/3 – czasami (32 proc.). Ponad połowa badanych deklaruje, że ich dziecko ma poczucie, że uczy się niepotrzebnych rzeczy, a 44 proc. przyznaje, że określa zajęcia w placówkach edukacyjnych jako „nudne”.

Jednocześnie 43 proc. jest zdania, że uczniowie mają zbyt dużo materiałów do przyswojenia w krótkim czasie, natomiast 1/3 respondentów uważa, że zajęcia w placówkach edukacyjnych są za mało angażujące. Zdaniem co piątego badanego rodzica powodem niechęci dziecka do nauki jest brak wsparcia ze strony kadry pedagogicznej w szkole.

