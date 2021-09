Młodzi mężczyźni wzięli (prawie) wszystko. Polska nie jest wyjątkiem

Jak podaje Eurostat, w 2020 r. spośród 2,7 mln osób z wykształceniem w zakresie teleinformatyki (ICT) aż 83 proc. stanowili mężczyźni.

Z rozwojem branży ICT wiąże się rosnące zapotrzebowanie na specjalistów (Fot. Shutterstock)

Wśród krajów UE Łotwa odnotowała najwyższy udział mężczyzn w ogólnej liczbie zatrudnionych z wykształceniem ICT (94 proc.). Tuż za nią znalazły się kraje: Słowenia (90 proc.), Belgia i Czechy (po 89 proc.) oraz Polska (88 proc.) - podaje Eurostat.

W krajach, znajdujących się na drugim końcu listy, kobiety z wykształceniem w obszarze ICT stanowiły ponad jedną czwartą zatrudnionych. Mowa o Danii (33 proc.), Grecji (31 proc.), Cyprze (28 proc.), Bułgarii (27 proc.) i Rumunii (27 proc.).

Źródło: Eurostat

Eurostat podał również dane dotyczące wieku osób z wykształceniem w zakresie ICT. 66 proc. pracowników z tej grupy było w wieku 15-34 lata. Co ciekawe, 34 proc. miało od 35 do 74 lat.

Najwięcej młodych (15-34 lata) z wykształceniem z zakresu ICT było w Chorwacji (84 proc.), Rumunii (82 proc.), Malcie (81 proc.) i Czechach (80 proc.).

Kraje, które miały najwyższy odsetek osób z wykształceniem w zakresie ICT w wieku 35-74 lata to: Finlandia (47 proc.), Irlandia (42 proc.), Francja (41 proc.) i Niemcy (39 proc.).

Brakuje specjalistów

Z rozwojem branży ICT wiąże się rosnące zapotrzebowanie na specjalistów. Z danych Eurostatu wynika, że aż 46 proc. firm w Polsce ma problemy z rekrutacją w tym obszarze. W niektórych krajach Unii Europejskiej jest jeszcze gorzej.

Eksperci Personnel Service podkreślają jednak, że w Polsce problem będzie się pogłębiał. Zgodnie z rządowymi prognozami, wielkość zatrudnienia w branży teleinformatycznej w 2026 roku ma wynieść ok. 550 tys. osób. Dla porównania, w 2014 roku było to ok. 315 tys. osób.

- Zawodu informatyka czy programisty nie trzeba reklamować. Młodzi ludzie wiedzą, że wybierając tę ścieżkę kariery mogą liczyć na dobre zarobki i ciekawe zadania. Dlatego coraz więcej osób decyduje się te zawody - podsumowuje Krzysztof Inglot.

- Biorąc jednak pod uwagę niszę, która już teraz istnieje i fakt luki demograficznej, nasi rodzimi specjaliści to za mało. Stąd ważne jest stworzenie systemu zachęt dla specjalistów z innych krajów. Pierwszym krokiem powinno być stworzenie odpowiedniej polityki migracyjnej, nastawionej na przyciąganie doświadczonych ekspertów - dodaje.

