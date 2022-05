Młodzi mają pomysł na siebie, jednak nie wiedzą, czy jest dobry

Młodzi Polacy mają już przemyślane zawodowe plany na przyszłość, jednak większość z nich potrzebuje wsparcia w podjęciu ostatecznej decyzji. Jak wynika z badania firmy Coca-Cola HBC, aż 86 proc. z nich chciałoby spotkać się z ekspertem wykonującym ich wymarzony zawód, by zweryfikować lub potwierdzić swoje założenia.

jk

• 20 maj 2022 13:02





Wybierając szkołę średnią wielu uczniów kieruje się pomysłami na zawodową przyszłość (Fot. Simon Maage/Unsplash)

REKLAMA

4 na 10 respondentów zadeklarowało, że wie, co chce robić w przyszłości, a co drugi ma pomysł, jednak jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji co do swojej kariery - wynika z badania firmy Coca-Cola HBC.

Według nastolatków pomocne w decyzji byłyby m.in. staże i praktyki, w czasie których mogliby poznać specyfikę określonej pracy oraz spotkania z przedstawicielami wymarzonych zawodów.

Wśród największych wartości wynikających ze spotkania z osobą wykonującą wymarzony zawód nastolatków respondenci wskazali możliwość uzyskania wskazówek dotyczących ścieżki rozwoju zawodowego oraz możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat danej pracy.

Wybierając szkołę średnią, wielu uczniów kieruje się pomysłami na zawodową przyszłość. Kolejnym ważnym momentem są matury, których wyniki mają zaprowadzić ich na wymarzone uczelnie, a dalej na rynek pracy. W badaniu zrealizowanym dla programu YouthEmpowered na grupie młodych Polaków w wieku 15-19 lat, 4 na 10 respondentów zadeklarowało, że wie, co chce robić w przyszłości, a co drugi ma pomysł, jednak jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji co do swojej kariery.

Źródło: Coca-Cola HBC

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zarówno osoby wahające się (49,9 proc.), jak i te bez pomysłu na przyszłą pracę (10,9 proc.) szukają różnych form wsparcia w wyborze drogi zawodowej. Według nastolatków pomocne w decyzji byłyby m.in. staże i praktyki, w czasie których mogliby poznać specyfikę określonej pracy (57,8 proc.), spotkania z przedstawicielami wymarzonych zawodów (55,1 proc.), a także rozmowy z rodzicami, bliskimi (37,1 proc.).

- Wyniki badania pokazują nam, że młodzież jest bardzo świadoma w kontekście budowania swojej zawodowej przyszłości. Mimo tego młodzi szukają wsparcia z zewnątrz, potrzebują rozmowy z przedstawicielem wymarzonego zawodu. W ramach programu YouthEmpowered dajemy im tę możliwość. Nasi mentorzy pokazują uczestnikom, jak wygląda ich praca, wskazują na pewne predyspozycje do wykonywania danego zawodu czy możliwe ścieżki rozwoju – komentuje Krzysztofa Bełz, menadżer ds. partnerstw zrównoważonego rozwoju w Coca-Cola HBC.

Źródło: Coca-Cola HBC Przypomnijmy - program YouthEmpowered powstał w 2017 roku z inicjatywy Coca-Cola Hellenic Bottling Company z myślą o młodych ludziach wkraczających na rynek pracy. Do tej pory z narzędzi oferowanych przez partnerstwa w programie w Polsce skorzystało ponad 100 tys. osób. W ramach współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości eksperci zapraszają młodzież na szereg spotkań. Wśród największych wartości wynikających ze spotkania z osobą wykonującą wymarzony zawód nastolatków, respondenci wskazali możliwość uzyskania wskazówek dotyczących ścieżki rozwoju zawodowego (63,5 proc.), możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat danej pracy (61,7 proc.), czy zidentyfikowanie swoich mocnych i słabych stron w odniesieniu do konkretnego zawodu (53,5 proc.).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU