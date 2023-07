Młodzi ludzie poznali wyniki matur. Pytanie co zrobią dalej?

W piątek 7 lipca maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości 2023. Kolejne uczelnie informują o najpopularniejszych kierunkach w tym roku. Oznacza to, że rok akademicki coraz bliżej. Pytanie czy nadal warto studiować?

W tym roku maturę w nowej i starej formule zdawało łącznie 272 400 osób. Jak powiedział szef CKE Marcin Smolik, spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 91,1 proc., a prawo do poprawki ma 6,4 proc. Z tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia maturę zdało 74,6 proc., a prawo do poprawki ma 18,4 proc.

- Tegoroczne wyniki matur są nieco lepsze niż w poprzednich latach. Widać również, że nie ma zbyt dużych różnic między województwami. Zwłaszcza w nowej formule wyniki między województwami są w miarę porównywalne. Nieco większe są te różnice w przypadku starej matury - skomentował dane wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Rekrutacja na uczelnie wyższe powoli zbliża się do końca

Teraz przed młodymi ludźmi kolejny krok - wybór studiów. Jednak, jak pokazują przeprowadzone na początku 2023 roku badania, nie wszyscy maturzyści chcą pójść na studia. 26 proc. młodych ludzi nie wiedziało wtedy, jakie studia wybierze, a 12 proc. deklarowało, że w ogóle nie zamierza studiować.

Młodzi ludzie uważają, że ani zdana matura, ani ukończone studia nie gwarantują sukcesu w życiu. Takie trendy na rynku pracy jak globalizacja, konkurencyjność, mobilność i ustawiczne kształcenie powodują, że wyznacznikiem wartości pracownika stała się jego efektywność, umiejętności i kompetencje.

Jednak statystyki nie pozostawiają złudzeń. Wyższe wykształcenie cały czas jest w cenie. Według OECD pracownicy pełnoetatowi, którzy ukończyli studia wyższe, w 2020 roku zarabiali o 20 proc. więcej niż osoby z wykształceniem średnim. Co więcej, korzyści finansowe rosły wraz z wiekiem. W krajach OECD osoby w wieku 25-34 lata z co najmniej tytułem licencjata lub równorzędnym i pracujące w pełnym wymiarze godzin, przez cały rok zarabiają o 39 proc. więcej niż ich rówieśnicy z wykształceniem średnim. Natomiast osoby w wieku 45-54 lata zarabiają już 75 proc. więcej niż ich rówieśnicy, którzy edukację zakończyli wcześniej i nie podjęli jej na nowo.

Tymczasem pierwsze uczelnie już podają, jakie kierunki są u nich tegorocznym hitem. W poniedziałek, 10 lipca, kończy się rejestracja na studia w ramach pierwszego letniego naboru na Politechnice Wrocławskiej. Uczelnia podała, że największą popularnością cieszy się kierunek lekarski (11 osób na miejsce), matematyka i analiza danych (6,7 osoby na miejsce) oraz informatyka stosowana (w tym informatyka stosowana w języku angielskim – 7,7 osoby na miejsce a informatyka stosowana – 6,8 osoby na miejsce).

– W tym roku na kandydatów i kandydatki na 75 kierunkach studiów czeka 7885 miejsc – mówi Anetta Stypułkowska kierująca działem rekrutacji PWr.

Z kolei dziś mija termin dla chętnych do kontynuowania nauki na Uniwersytecie Warszawskim. Dłuższy czas na rejestrację mają jedynie kandydaci na kierunek lekarski (do 12 lipca). W Akademii Górniczo-Hutniczej termin rejestracji mija 11 lipca. Dzień później kandydaci poznają wyniki rekrutacji.

Te miasta cieszą się największą popularnością wśród studentów

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że najpopularniejszym miastem wśród studentów jest Warszawa. Studia w stolicy wybrało ponad 250 tys. osób (1/5 ogólnej liczby). Dwa razy mniej uczyło się w Krakowie (128 tys.), a na kolejnych miejscach znalazły się Poznań (114 tys.) i Wrocław (106 tys.). Do pierwszej dziesiątki miast z największą liczbą studentów dołączyły także: Łódź (72 tys.), Gdańsk (67 tys.), Lublin (59 tys.), Katowice (51 tys.), Rzeszów (34 tys.) i Toruń (31 tys.).

źródło: Tygodnik Gospodarczy PIE

Jednak jeśli wziąć pod uwagę liczbę studentów na 1000 mieszkańców, pierwsze miejsce zajmuje Poznań (210 studentów na 1000 mieszkańców). Kolejne miejsca zajmują Katowice (182), Lublin (174) i Rzeszów (171). Warszawa, w której na 1000 mieszkańców przypadało 134 studentów, w tym rankingu znajduje się dopiero na dziewiątym miejscu.

Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE zwraca uwagę, że w tych najpopularniejszych miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Lublin i Katowice) dostępnych jest 81,8 tys. miejsc w akademikach, co oznacza, że mniej niż co dziesiąty student może liczyć na taką opcję zakwaterowania. Reszta sama musi szukać sobie lokum na rynku nieruchomości.

Tylu studentów i tyle uczelni wyższych mamy w Polsce

Z danych GUS wynika, że w latach 2005-2020 liczba studentów systematycznie malała. Zgodnie z prognozami, etap spadków został już zakończony, a w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia z względną stabilizacją. Trend wzrostowy widać już od 2020 roku, kiedy to - według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. - w uczelniach w Polsce kształciło się 1215,3 tys. osób, o 11,3 tys. więcej w stosunku do poprzedniego roku.

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Przewiduje się nawet, że populacja 18-latków, a więc osób wkrótce zasilających grupę studentów, wzrośnie o 11 proc. w latach 2020-2030. Oznacza to, że w 2030 roku w Polsce będzie żyło prawie 39 tys. więcej 18-latków niż w 2020 roku. Jednak już w 2040 roku liczba ta wróci niemal do wyjściowego poziomu z 2020 roku.

Mówiąc o liczbie studentów trzeba zaznaczyć, że to grono regularnie powiększa się o osoby z zagranicy. W 2022 roku studiowało w Polsce ponad 89 tys. cudzoziemców. W ogólnej liczbie studentów ich udział dotychczas nie przekraczał 8 proc.

Według rejestru Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w roku akademickim 2022/2023 w Polsce działało 359 uczelni. To nieco mniej niż rok wcześniej, kiedy według danych POL-on działały 362 uczelnie. Na podstawie danych, które spłynęły do GUS uczelnie wyższe były zlokalizowane w 91 miastach.

Największą liczbą uczelni mogła pochwalić się Warszawa (64), natomiast w 54 miastach działała tylko jedna szkoła wyższa.

