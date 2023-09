Młodzi Europejczycy walczą w Polsce o tytuł najlepszego fachowca

600 utalentowanych młodych zawodowców rozpoczęło rywalizację na EuroSkills Gdańsk 2023.

Młodzi ludzie sprawdzą swoje kompetencję w 42 konkurencjach pogrupowanych w 6 kategorii branżowych.

Uczestnikami wydarzenia są zwycięzcy krajowych eliminacji. Wśród nich są polscy zawodnicy, którzy rywalizują aż w 40 różnych dyscyplinach.

Z tegorocznego "Barometru zawodów" wynika, że aż 11 z 27 deficytowych zawodów należy do kategorii, którą można opisać jako specjaliści z fachem w ręku. Są to cieśle, dekarze, elektrycy, kucharze, mechanicy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze oraz ślusarze.

Przedsiębiorcy odgrywają istotną rolę w promowaniu edukacji zawodowej, rozwijaniu umiejętności specjalistycznych oraz w przygotowaniu młodych zawodników do wyzwań na rynku pracy. By zachęcić młodych do nauki zawodu podejmują różne inicjatywy. Jedną z nich jest międzynarodowy konkurs EuroSkills.

Młodzi ludzie rywalizują o tytuł najlepszego fachowca w Europie

Po raz pierwszy Polska jest gospodarzem wydarzenia. Podczas EuroSkills, zawodnicy muszą wykazać się umiejętnościami technicznymi zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, aby wykonać konkretne zadania w swojej konkurencji. Zawodnicy mają wykonać projekt testowy lub serię projektów w ściśle określonych ramach czasowych w ciągu trzech dni. Projekty wymagają złożonej wiedzy technicznej i umiejętności, których młodzi ludzie uczą się i opanowują w trakcie studiów i szkoleń w miejscu pracy.