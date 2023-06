Młodzi cenią staże i praktyki. Pomagają znaleźć pracę i zdobyć doświadczenie

Co piąty młody Europejczyk odbywał staż zawodowy za granicą (fot. Brooke Cagle/Unsplash)

Co piąty młody Europejczyk odbywał staż zawodowy za granicą (fot. Brooke Cagle/Unsplash)

Czy staż jest przydatny? Większość (71 proc.) Polaków podkreśla, że w trakcie praktyk zawodowych zdobyło umiejętności przydatne w ich zawodzie. Jest to odsetek mniejszy niż średnia dla UE o 6 pkt. proc. Ponadto, o 9 pkt. proc. mniej respondentów z Polski niż ogółem w UE sądzi, że odbyte staże pomogą im później w znalezieniu pracy.

Co piąty młody Europejczyk odbywał staż zawodowy za granicą. Wśród respondentów z Polski odsetek ten wyniósł 15 proc.

W niemal połowie przypadków (44 proc.) były to praktyki obowiązkowe w trakcie edukacji, a dla 27 proc. respondentów były konieczne do uzyskania tytułu zawodowego. Młodzi Europejczycy, w tym Polacy, najczęściej odbywają staż trwający 1-3 miesiące.

Stażyści (75 proc. w UE i 77 proc. w Polsce) potwierdzają, że w czasie praktyk mogli liczyć na pracownika-mentora, który wspierał ich i wyjaśniał powierzone zadania.

Wejście na rynek pracy jeszcze w trakcie nauki pomaga w dalszej karierze zawodowej

Również z raportu „Pierwsza praca Polaka” zrealizowanego na panelu Ariadna na zlecenie agencji pracy natychmiastowej Tikrow wynika, że staże i praktyki są przydatne. Aż 77 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy wejście na rynek pracy jeszcze w trakcie nauki pomaga w dalszej karierze zawodowej.

To, czy jesteśmy pozytywnie nastawieni do wczesnego wejścia na rynek pracy, idzie w parze z wysokością dochodów. W grupie najskromniej sytuowanych (dochód netto gospodarstwa na poziomie od 1001 do 2000 zł miesięcznie) 65 proc. ankietowanych uważa, że warto pracować od najmłodszych lat. W gronie gospodarstw domowych dysponujących największym miesięcznym budżetem (powyżej 10000 zł), odsetek ten wyniósł 85 proc.

