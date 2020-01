Młody człowiek będzie mógł "przymierzyć" wybrany zawód jak ubranie czy buty

Pod koniec 2019 r. ruszył projekt "Śląskie. Zawodowcy", którego partnerami są KSSE, RIG oraz Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Skąd wziął się ten pomysł?

Prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE): - Pomysł na projekt "Śląskie. Zawodowcy" chodził mi po głowie jeszcze zanim dołączyłam do zarządu KSSE. Pamiętam swoje praktyki. W modelu, który wówczas funkcjonował, każdy był szczęśliwy, ale nikt nie był wygrany. Dla firmy najważniejsze było, aby praktykanci nie przeszkadzali pracownikom – obserwowali ich pracę i parzyli kawę. Szkoły były zadowolone, bo uczniowie kończyli praktyki. Młodzi zaś cieszyli się, ponieważ mieli święty spokój. Problem w tym, że żadna ze stron nie miała korzyści z tego modelu współpracy. My chcemy to zmienić – uczestnicy naszego programu będą nie tylko szczęśliwi, ale i wygrani.

Co zyskają młodzi, którzy wezmą udział w programie?

- Musimy pamiętać, że kształcenie kosztuje. Jeśli więc po zakończeniu edukacji okazuje się, że wybrany przez ucznia zawód jest pomyłką, to pieniądze poszły na marne. Do tej pory młodzi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, wybierali pracę za granicą. Zdarzało się również, że dana osoba nie wiedziała, w którym kierunku pójść i podejmowała pracę niezgodną z wykształceniem.

Nasz program ma to zmienić. Podobnie jak klient może przed zakupem przymierzyć ubranie lub buty, tak samo młody człowiek powinien móc "przymierzyć" wybrany zawód. Młodzież musi mieć okazję, aby sprawdzić się na danym stanowisku w konkretnej branży i właśnie temu służą staże, które pokażą młodym, jak wygląda praca w danym zawodzie i pomogą w odkrywaniu siebie oraz swoich talentów.

Staże są płatne?

- Uczeń otrzymuje stypendium za czas uczestnictwa w stażu - w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Inną korzyścią jest możliwość odbycia dodatkowych szkoleń nadających uprawnienia i umożliwiających zdobycie kompetencji, które zwiększają szanse na rynku pracy.

Jak duże jest zainteresowanie ze strony młodych? Czy udaje się przełamać stereotypy i zachęcić uczniów do współpracy?

- Na rynku wciąż pokutuje stereotyp, że uczeń wybierający szkołę branżową to robotnik, którego ścieżka edukacyjna kończy się na tym etapie. Nic bardziej mylnego. Wykształcenie zawodowe to pierwszy krok w karierze zawodowej, a nie jej zamknięcie. Staramy się walczyć ze stereotypami i odczarowujemy je poprzez szereg działań.

Przykładowo w naszej kampanii społecznej „Chcę u Ciebie pracować” pokazujemy, jak wygląda praca w danej firmie „od kuchni” na konkretnym stanowisku. To właśnie jest wspomniane przeze mnie „przymierzanie” zawodu. Dodatkowo obalamy stereotyp fabryk z XIX wieku. W tej chwili praca w nowoczesnych zakładach działających na terenie KSSE wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Miejsca pracy są dużo bardziej sterylne, a poszukiwane kompetencje całkowicie inne z powodu postępu technologicznego.

Stereotypy nie ułatwiają młodym wyboru. Do tego mamy rodziców, którzy nie zawsze są świadomi, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Jak zatem pomóc uczniom podjąć właściwą decyzję?

- W ramach projektu w szkołach pojawią się doradcy zawodowi, którzy pomogą odkryć ukryte talenty i podjąć decyzję o tym, co młodzi chcą robić w życiu. Oczywiście nie możemy oczekiwać od uczniów, że dokładnie nakreślą przyszłą ścieżkę zawodową. Ważne jednak, aby byli świadomi swoich możliwości, a poprzez praktyki sprawdzili się w wybranym zawodzie. Dzięki temu szybciej będzie można zidentyfikować ewentualną pomyłkę w wyborze ścieżki kariery i zmienić kierunek kształcenia.

W jakich zawodach będą mogli kształcić się młodzi?

- Łącznie ze staży i praktyk może skorzystać 1998 uczniów, z czego 1190 osób zostanie objęte projektem przez KSSE. Wspieramy kształcenie kadry dla branży automotive w takich zawodach jak np. mechatronik, automatyk, technik pojazdów samochodowych, elektryk, technik elektronik, technik informatyk czy technik mechanik.

Co z kolei zyskują pracodawcy biorący udział w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”?

- Z jednej strony pracodawca, wprowadzając nieletniego do zakładu, ponosi ryzyko – jest odpowiedzialny za niego. Z drugiej strony jednak to dla niego wielka szansa. Pracowników na rynku pracy brakuje, a poprzez udział w naszym programie firmy mogą wskazywać, jakich kompetencji i umiejętności potrzebują. Staże i praktyki pracodawcy traktują jako inwestycję, a nie koszty. Musimy pamiętać, że zadowolony z pracy młody człowiek jest najlepszą reklamą. Może opowiedzieć rówieśnikom czy też rodzicom o udanym stażu w danej firmie, tym samym rekomendując pracodawcę. Dodatkowo po zakończeniu edukacji może wrócić do firmy. Z kolei pracodawca ma szansę na wyszkolenie cennego pracownika, który nie ma złych nawyków nabytych w innych firmach. Może uszyć jego kompetencje na miarę swoich potrzeb.

Pracodawcy dostają też zwrot kosztów za wyposażenie miejsca stażowego w wysokości 2 tys. zł. Z kolei osoba odpowiedzialna za opiekę nad uczniami dostaje za jednego ucznia bonus w wysokości 500 zł. Jeśli natomiast dla stażysty całkowicie oddelegowuje się opiekuna do opieki nad stażystami, to firma może liczyć na refundacje jego wynagrodzenia do kwoty 5 tys. zł.

Beneficjentami projektu są także szkoła i nauczyciele. Co konkretnie zyskują?

- Szkoły mają problem z praktyczną nauką zawodu. Dajemy im dwie możliwości rozwojowe. Dzięki udziałowi w programie „Śląskie. Zawodowcy” otrzymują kompetencje z zewnątrz – szkoły nawiązują współpracę z firmowymi specjalistami. Ponadto tworzymy możliwość dokształcania się nauczycieli – 370 osób będzie mogło podnieść swoje kompetencje. W dzisiejszym świecie wiedza zmienia się, a technologia ma ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Tymczasem nauczyciele, uczący praktycznej nauki zawodu, ostatni raz w zakładach byli 20 lat temu. Tak nie może być, dlatego też oferujemy szkolenia w dzisiejszych, nowoczesnych, często zrobotyzowanych i zautomatyzowanych fabrykach.

Kolejnym wygranym – zgodnie z założeniami – mają być samorządy. Co mogą zyskać?

- Bardzo często słyszymy, że celem danej gminy jest bycie konkurencyjnym. Jestem dużym przeciwnikiem tego założenia. Konkurencyjność mamy na wolnym rynku i tam przynosi ona pozytywne efekty. W przypadku rywalizacji gmin generuje ona duże straty. Miasta powinny ze sobą współpracować i tworzyć wspólną, kompleksową ofertę dla regionu. Na Śląsku uczniowie mogą swobodnie przemieszać się między miastami i dojeżdżać do szkół. Nie ma więc sensu, gdy w danej okolicy mamy kilkanaście liceów. Musimy stworzyć klaster edukacyjny, szczególnie że mamy braki w kształceniu specjalistycznym.

Jak jednak wiadomo, najtańszą formą szkoły jest liceum, które nie wymaga dużych nakładów pieniężnych. Szkoła branżowa to zdecydowanie wyższy koszt. Z kolei subwencje nie są wystarczające – w tej chwili cały świat boryka się z niedoborem nakładów na oświatę. Właśnie dlatego naszym celem jest utworzenie współpracy w obszarze edukacji. Chcemy, aby samorządy nauczyły się dzielić bazą i kadrą oraz stworzyły różnorodną ofertę edukacyjną dla regionu. Dzięki temu poprawimy efektywność pieniędzy publicznych. Nie będzie to łatwe zadanie – jesteśmy świadomi, że dużo pracy przed nami. Liczymy jednak, że uda nam się nawiązać dialog. Pamiętajmy, że biznes oparty na relacjach to najwyższa wartość, a jako Strefa kładziemy na ten obszar duży nacisk.