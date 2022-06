Ministerstwo szuka "analitycznych liderów"

Ministerstwo finansów zachęca do udziału w trzeciej edycji programu "Letnie staże Analitycznych Liderów". Rekrutacja do tegorocznej edycji programu potrwa do 24 czerwca.

3-miesięczny płatny staż skierowany jest do osób potrafiących analizować i wizualizować dane (fot. Pixabay)