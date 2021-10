Mimo pandemii zainteresowanie zagranicznymi studiami jest wciąż bardzo duże

– Studia za granicą czy dyplom ukończenia zagranicznego uniwersytetu są niezmiernie ważne na rynku pracy, szczególnie w Polsce. Pracodawcy nadal przychylnie patrzą na absolwentów studiów zagranicznych, szczególnie tych najbardziej prestiżowych uczelni, jak np. Erasmus Rotterdam University czy London School of Economics, i chętnie wybierają takich kandydatów. Jest to nadal kluczowy argument, inaczej mówiąc, as w rękawie, przyszłych aplikantów – mówi Przemysław Jeziorowski, konsultant i menedżer Elab Education Laboratory.

Autor: aw/Newseria

• 27 paź 2021 8:46





Pandemia nie pokrzyżowała młodym Polakom zagranicznych studiów (fot.pixabay)

REKLAMA

Prawo, informatyka, filozofia i stosunki międzynarodowe to jedne z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez polskich studentów na zagranicznych uczelniach.

Studiowanie za granicą wciąż cieszy się dużą popularnością, a pandemia nie pokrzyżowała planów wyjazdowych młodych ludzi.

– Przeciwnie, pandemia zadziałała wręcz mobilizująco. Po okresie lockdownu młodzi ludzie jeszcze bardziej chcą wyjechać z kraju na studia – mówi Przemysław Jeziorowski. Jeżeli nie pogorszy się sytuacja pandemiczna na świecie, to ten trend będzie widoczny również w kolejnych latach.

Korzyścią z zagranicznych studiów jest m.in. wysoka jakość nauczania na prestiżowych uniwersytetach, poznawanie innych kultur, międzynarodowe kontakty czy doskonalenie języka obcego. W przyszłości może się to przełożyć na większe możliwości znalezienia pracy i lepsze widełki płacowe. Dlatego studia za granicą są pewnego rodzaju inwestycją, która w najbliższej przyszłości może się szybko zwrócić.

– Absolwenci zagranicznych uczelni wchodzą na rynek pracy z innego pułapu. Ich znajomość języka angielskiego jest na zupełnie innym poziomie, bardzo praktycznym i życiowym. Na rynku globalnym trzeba się porozumiewać tym językiem naprawdę biegle, trzeba myśleć w tym języku i na pewno studia za granicą gwarantują taką umiejętność – zaznacza agencji Newseria Biznes menedżer Elab Education Laboratory.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podkreśla, studia w Polsce i studia za granicą różnią się, szczególnie w sposobie nauczania. Za granicą dominuje system nauki, który nazywa się Project Based Learning. Studenci pracują w grupach nad określonym problemem, wychodzą od diagnozy, następnie starają się dopasować rozwiązania, a ich praca jest oceniana w grupie, nie ma indywidualnych ocen.

Zagraniczne uczelnie mają też bardziej zróżnicowaną ofertę kierunków studiów. W zależności od wybranego typu studiów studenci mają też dostęp do pracodawców, np. studia na TU Delft w Holandii dają szansę podjęcia pracy w Airbusie, studia politechniczne w Niemczech umożliwiają dostęp do takich koncernów jak Mercedes czy Audi. Najbardziej prestiżowe uczelnie dostosowują kierunki kształcenia do obecnego rynku pracy. Pomimo nieco konserwatywnych ram kształcenia wiele kierunków ewoluuje i odpowiada na bieżące zapotrzebowanie.

Mimo pandemii i wielu ograniczeń zainteresowanie zagranicznymi studiami jest wciąż bardzo duże. W badaniu firmy Cialfo 60 proc. respondentów z ponad 100 krajów stwierdziło, że pandemia nie wpłynęła na ich plany studiowania za granicą. – Młodzi ludzie jeszcze bardziej chcą wyjechać z kraju po okresie zamknięcia. Podczas lockdownu mieli więcej czasu, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o studiach za granicą. Pandemia zadziałała wręcz mobilizująco i w żaden sposób nie osłabiła zainteresowania studiami poza Polską. Jedynie niektóre rynki stały się bardziej niedostępne, np. Australia, która jest nadal zamknięta. W przypadku innych krajów, zarówno europejskich, jak i Stanów Zjednoczonych czy Kanady, widzimy w dalszym ciągu wzrost zainteresowania. Jeżeli sytuacja pandemiczna na świecie się nie pogorszy, to ten trend nadal będzie widoczny – ocenia Przemysław Jeziorowski. W czasie pandemii zagraniczne uczelnie wprowadziły przeważnie nauczanie hybrydowe, czyli zajęcia stacjonarne w dużych aulach, z zachowaniem reżimu sanitarnego, były łączone z zajęciami online. Każdy z uniwersytetów ma trochę inne wytyczne, jeżeli chodzi o sposób nauki, a wiele zależy od uczelni i od kraju, w którym się znajduje. – Studenci na pewno muszą być na miejscu – mieszkać w akademiku lub wynajętym mieszkaniu, obecność na uniwersytecie jest wymagana – wyjaśnia ekspert. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, za granicą studiuje około 50 tys. Polaków, a pomimo brexitu najbardziej popularnym krajem jest nadal Wielka Brytania. Na drugim miejscu są Niemcy, a następnie Holandia, Dania, Włochy, Stany Zjednoczone i Francja. Dwa pierwsze kraje stają się coraz popularniejsze – w ciągu ostatnich pięciu lat liczba polskich studentów w Holandii i Danii się podwoiła. – Widzimy wzrost zainteresowania Holandią o 260 proc., porównując obecną sytuację z okresem przedbrexitowym. Uczelnie w Holandii oferują bardzo wiele kierunków w języku angielskim już na poziomie licencjatu, co nie jest wcale takie oczywiste w innych krajach Unii Europejskiej – informuje Przemysław Jeziorowski. Wśród kierunków studiów, które cieszą się największą popularnością, są prawo, informatyka, a szczególnie inżynieria internetu rzeczy, sztuczna inteligencja, a także filozofia oraz stosunki międzynarodowe i ekonomia.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU