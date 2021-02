Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w nauce. Gdzie są bariery?

11 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. To święto ustanowione z inicjatywy UNICEF i ONZ to okazja do przypomnienia, że nie każda osoba na świecie może liczyć na taki sam start. W szczególności dotyczy to kobiet.

Kalina Olejniczak

Kalina Olejniczak • 11 lut 2021 17:01





Przedwczesne małżeństwo i ciąża to dwa najczęstsze powody, dla których dziewczęta przerywają naukę fot. pixnio/R. Nyberg, USAID

Przedwczesne małżeństwo i ciąża to dwa najczęstsze powody, dla których dziewczęta przerywają naukę. Wczesne małżeństwo jest dość powszechnie postrzegane jako zabezpieczenie dla młodych dziewcząt, które żyją w ubóstwie.

Problem ten dotyczy znacznej liczby dziewczynek w wieku szkolnym, pochodzących z krajów Afryki Subsaharyjskiej, Indii, Pakistanu, Papua Nowej Gwinei oraz niektórych społeczności Ameryki Południowej.

Na całym świecie liczba dzieci nie uczęszczających do szkoły spadła o prawie połowę od 2000 r., ale od 2012 r. postęp ten uległ spowolnieniu i nie odnotowano prawie żadnej poprawy.

Co trzecia dziewczynka w krajach rozwijających się wychodzi za mąż przed 18 rokiem życia, a co dziewiąta - przed 15 rokiem życia. Każdego dnia ponad 41 tys. dziewcząt poniżej 18 roku życia wchodzi w związek małżeński. Zjawisko to lokalnie nasila się w czasie trwania konfliktów zbrojnych. Wczesne małżeństwo w takich przypadkach zawierane jest często jako forma ochrony przed przemocą seksualną.

Z badań wynika, że powszechne wykształcenie średnie mogłoby przyczynić się do praktycznej eliminacji wczesnych małżeństw (nawet w 75 proc.), ponieważ wczesne rodzenie dzieci skorelowane jest z instytucją małżeństwa.

Innym częstym powodem porzucania szkoły przez dziewczynki jest menstruacja. Wiele dziewcząt nie pojawia się w szkole podczas cyklu menstruacyjnego lub całkowicie z niej rezygnuje, gdy tylko zaczyna miesiączkować. Dziewczęta w Afryce Subsaharyjskiej opuszczają 20 proc. roku szkolnego, kiedy zaczynają miesiączkować, z powodu braku odpowiedniej edukacji w zakresie higieny menstruacyjnej lub dostępu do toalety.

Ubóstwo i płeć

Młode kobiety są również narażone na negatywne postawy społeczne, które wpływają na ich dostęp do edukacji. Ubóstwo zmusza wiele rodzin do wybierania, które z dzieci posłać do szkoły. Gdy dokonuje się tego wyboru, dziewczęta często nie uczęszczają do szkoły ze względu na utrzymujące się przekonanie, że kształcenie dziewczynek ma mniejszą wartość niż kształcenie chłopców. Zamiast tego dziewczynki są wysyłane do pracy, zmuszane do pozostawania w domu i wykonywania obowiązków domowych lub są wydawane za mąż.

Ponadto w krajach o mocniej zakonserwowanych nierównościach, same kobiety częściej zgadzają się, że wykształcenie wyższe jest ważniejsze dla chłopców niż dla dziewcząt oraz że mężczyźni mają większe prawa do pracy, gdy jest jej mało. Oznacza to, że dziewczęta borykają się z wieloma niekorzystnymi czynnikami i pozostają najdalej w tyle pod względem dostępu do edukacji i możliwości jej ukończenia. Spośród dziewcząt, które nie uczęszczają do szkoły podstawowej, 70 proc. pochodzi z mniejszości etnicznych i innych grup wykluczonych. Co daje szkoła Kształcenie dzieci zmienia życie zarówno ich samych, jak również ich rodziny oraz całych społeczności. Dla dziewcząt korzyści są szczególnie duże: gdyby wszystkie kobiety ukończyły szkołę średnią, byłoby 49 proc. mniej śmierci dzieci, 64 proc. mniej przedwczesnych małżeństw i 59 proc. mniej dziewczynek w ciąży, a dziewczyny i kobiety zarabiałyby do 45 proc. więcej niż obecnie kobiety bez wykształcenia. Na całym świecie liczba dzieci nie uczęszczających do szkoły spadła o prawie połowę od 2000 r., ale od 2012 r. postęp ten uległ spowolnieniu i nie odnotowano prawie żadnej poprawy. Konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia każdemu dziecku i nastolatkowi możliwości uczęszczania do szkoły i ukończenia edukacji. Fundacja ADRA – powstała w 2009 dobroczynna organizacja pożytku publicznego, jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach, od lat wspiera projekty skierowane do kobiet. Jednym z flagowych przedsięwzięć organizacji jest globalna kampania „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole”, która ma na celu, by każde dziecko, w każdym miejscu, miało możliwość uczęszczać do szkoły i ukończyć edukację, by móc realizować swój potencjał.

