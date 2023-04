Microsoft i Avanade pomagają kobietom robić karierę w IT

Choć w branży IT kobiety stanowią mniej niż 1/3 zespołów, są ich bardzo cennym członkiem (fot. Pixabay)

Program „emPower Women” jest skierowany do kobiet, które chcą rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje w branży związanej z nowymi technologiami. W ostatniej edycji wydarzenia mogły dowiedzieć się więcej na tematy sztucznej inteligencji czy programowania Low–Code/No–Code.

Do 2050 r. 75 proc. miejsc pracy będzie związanych z obszarem STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Póki co kobiety zajmują ok. 28 proc. stanowisk w tej branży.

Z Indeksu Cyfrowej Przyszłości autorstwa Microsoftu wynika, że kobiety w branży technologicznej nie tylko wzbogacają kulturę i różnorodność zespołów, ale też pomagają tworzyć bardziej kreatywne i unikalne rozwiązania.

Druga edycja programu „emPower Women” przyciągnęła pracowniczki organizacji takich jak Bank Millennium, CCC, Polkomtel i Netia z Grupy Polsat Plus, Silky Coders czy TAURON, które w ramach programu rozwijały umiejętności i kompetencje w zakresie nowych technologii, m.in. sztucznej inteligencji czy programowaniu Low–Code/No–Code; treningi umiejętności miękkich, takich jak skuteczna komunikacja, storytelling i zarządzanie czasem.

Zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT stale rośnie i rosnąć będzie

Według Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) do 2050 r. 75 proc. miejsc pracy będzie związanych z obszarem STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). W ubiegłym roku w tym obszarze kobiety zajmowały 28 proc. stanowisk, a jako główne powody swojej niskiej reprezentacji w branży IT panie wskazują głównie brak mentorów (48 proc.), brak kobiecych wzorców w branży (42 proc.) oraz mniejsze możliwości rozwoju w porównaniu z mężczyznami (36 proc.).