Miasto stawia na szkolnych ambasadorów doradztwa zawodowego

Co z perspektywy młodych ludzi jest ważne i potrzebne, aby w szkole mogli dobrze przygotować się do wyjścia na rynek pracy? W odpowiedzi na to pytanie mają pomóc szkolni ambasadorzy doradztwa zawodowego, czyli sami uczniowie, którzy wśród rówieśników w swojej szkole promować będą działania z obszaru doradztwa zawodowego. Chętni do pełnienia funkcji ambasadora mogą zgłaszać się do 30 września.





AKC

AKC • 18 wrz 2020 8:44





Ambasadorzy staną się głosem doradczym powiatowego konsultanta ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego (Fot. Fotolia)

REKLAMA

„Szkolni ambasadorzy doradztwa zawodowego” to pilotażowy program będący elementem systemu doradztwa zawodowego dla uczennic i uczniów sopockich szkół.

Jest efektem współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu oraz sopockich szkół ponadpodstawowych i Firmy Benefactor/Belbin Polska.

Stanowi element szerszej strategii wdrażania Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego, który powstał w ramach Projektu „Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”.

Głównym celem programu jest stworzenie platformy dialogu oraz wsparcie uczniów w obszarze planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego. Władze miasta chcą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, jakie są oczekiwania uczniów i jakie mają pomysły na działania, by w szkole mogli dobrze przygotować się do wyjścia na rynek pracy, co z ich perspektywy byłoby pomocne i przydatne.

- Tworząc Sopocki Model Doradztwa Zawodowego koncentrowaliśmy się na potrzebach jego głównych adresatów, czyli uczniów. Model daje możliwość zindywidualizowania ścieżki edukacyjno-zawodowej młodych ludzi, pozwala przygotować ich na zmieniające się potrzeby pracodawców - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. - Teraz do współpracy zapraszamy uczniów, by oni sami powiedzieli, jakie branże, sektory biznesu są dla nich interesujące i w jaki sposób szkoła może wspierać ich w rozwoju i kreowaniu drogi zawodowej.

Kim będą ambasadorzy?

To przedstawiciele uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych, objęci indywidualnym programem doradztwa zawodowego, którzy s Dzięki temu bezpośrednio od młodych ludzi będzie się można dowiedzieć, jakie mają potrzeby i oczekiwania w stosunku do doradztwa zawodowego.

Czytaj też: Co dalej z branżówkami? Północna Izba Gospodarcza apeluje o wsparcie

Rolą ambasadorów, obok funkcji doradczo-konsultacyjnej, będzie także promocja wydarzeń kierowanych do sopockiej młodzieży w ramach realizacji doradztwa zawodowego na terenie swojej szkoły.

Korzyści bycia ambasadora: objęcie indywidualnym programem doradztwa zawodowego (cykl 6 sesji z doradcą zawodowym),

badanie narzędziem naukowym Belbin® GET SET ( analiza potencjału predyspozycyjnego, w tym talentów uczestników programu), przeprowadzone przez doradców z firmy Benefactor/Belbin Polska,

zbudowanie profilu kompetencyjnego oraz ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego;

zdobycie doświadczenia zawodowego z elementami HR, promocji i marketingu, social mediów i employer brandingu,

zdobycie doświadczenia zawodowego z elementami HR, promocji i marketingu, social mediów i employer brandingu, możliwość poznania reprezentantów lokalnego biznesu z różnych branż;

udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym oraz uzyskanie realnego wpływu na budowanie oferty dla młodzieży w obszarze planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego. Pożądany kandydat Do udziału w projekcie poszukiwani są zmotywowani ambasadorzy, którzy chcą promować korzyści płynące z planowania kariery edukacyjno-zawodowej i posiadają następujące kompetencje: umiejętności komunikacyjne,

umiejętności pracy w sieci,

gotowość do nauki i dzielenia się zasobami,

zdolności adaptacyjne,

zdolności organizacyjne,

innowacyjne i kreatywne podejście do zadań,

otwarcie na rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń. Minimalne wymagania zobowiązanie do pełnienia roli ambasadora co najmniej 6 godzin w miesiącu,

promowanie działań z obszaru doradztwa zawodowego wśród uczniów i uczennic swojej szkoły,

regularne komunikowanie się z powiatowym konsultantem ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Sopocie,

uczestnictwo w spotkaniach międzyszkolnego zespołu ambasadorów raz na dwa miesiące,

przekazywanie potrzeb młodzieży w zakresie doradztwa zawodowego,

prowadzenie dziennika swoich działań i tworzenie raportów,

możliwość rozwijania własnych pomysłów i inicjatyw. Poza minimalnymi wymogami to od ambasadora zależy, w jakim stopniu może promować doradztwo zawodowe wśród innych uczniów. Poszukiwane są osoby, które są kreatywne i zainteresowane wymyślaniem sposobów upowszechniania doradztwa zawodowego i idei kształcenia się przez całe życie wśród młodzieży. Rekrutacja Rekrutacja prowadzona jest w szkołach, zgłoszenia można przekazywać do wychowawców i szkolnych doradców zawodowych. Nabór trwa do 30 września 2020. Czas trwania projektu: rok szkolny 2020/2021.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.