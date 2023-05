Matura w Polsce, studia za granicą. Egzamin otwiera drzwi zagranicznych uczelni?

Średni odsetek osób w wieku 25-34 lat z wyższym wykształceniem wzrósł z 27 proc. w 2000 r. do 48 proc. w 2021 r. we wszystkich krajach OECD (fot. PAP/Lech Muszyński)

Wśród dodatkowych wymogów w rekrutacji na studia zagraniczne pojawia się konieczność zdania innych egzaminów poza maturą. Jest to szczególnie ważne w przypadku rekrutacji w Stanach Zjednoczonych – amerykańskie uczelnie zalecają przystąpienie do egzaminu SAT (ustandaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA), który może zwiększać szanse na dostanie się na wymarzony kierunek. Stanowi on także element rekrutacji na niektóre europejskie uczelnie, takie jak Uniwersytet Bocconi we Włoszech.

Często również, przy rekrutacji na wybrane kierunki, takie jak architektura, m.in. na Politechnice w Mediolanie, wymagane jest przystąpienie do egzaminu wstępnego, związanego z profilem kierunku.

Do matury w 2023 podchodzi ponad 270 tys., tegorocznych absolwentów (fot. PAP/Marcin Bielecki)

Poza dodatkowymi egzaminami, zagraniczne uczelnie często proszą kandydatów o napisanie listu motywacyjnego, przygotowanie CV czy przedstawienie odpowiedniego certyfikatu językowego poświadczającego znajomość języka na określonym poziomie.

Gdybym miała możliwość znów wybrać swoją drogę po maturze, poszłaby w tym samym kierunku

Siedem lat temu na studia do Londynu wyjechała Marta. Studiowała historię sztuki na University College London. Teraz, dodatkowo uzupełnia wykształcenie o studia z ochrony środowiska.

Zapytana o to dlaczego wybrała taką drogę, przyznaje, że nie wynikało to z szukania wyższego poziomu edukacji, a z chęci spróbowania w życiu czegoś nowego.

- Bardziej chodziło o wyjazd do Londynu, poznanie kultury, ludzi z całego świata, niż o tę stronę merytoryczną - wyjaśnia. Przyznaje, że wbrew pozorom nie było to wyzwaniem finansowym dla rodziny, co jednak zmieniło się po Brexicie.

- W czasie studiów pracowałam na pół etatu w kawiarni w Londynie i to pozwalało mi na skromne utrzymanie. Co ciekawe na uczelni fakt, że pracuję był bardzo pozytywnie odbierany, profesorowie idą takim studentom na rękę i na przykład pozwalają na dopasowanie terminów egzaminów. Zapewne wynika to z faktu, że w Anglii system oceniania oparty jest w znacznie większym stopniu na ocenie osobowości - rozmowach, poznawaniu studentów, ich planów, pisaniu esejów. To, ile zapamiętaliśmy wzorów jest dla nich zbędne, testy to wyjątek - opowiada.

Marta przyznaje, że gdyby miała możliwość znów wybrać swoją drogę po maturze, to poszłaby w tym samym kierunku i wyjechała na studia za granicę.

Matura międzynarodowa ułatwi dostanie się na zagraniczne uczelnie

Niektórzy studenci wybierający się na studia za granicą, decydują się na przystąpienie do IB, czyli matury międzynarodowej, która stanowi część dwuletniego programu edukacyjnego International Baccalaureate prowadzonego przez fundację o tej samej nazwie. W programie uczestniczy 157 krajów na całym świecie, a dyplom IB honorowany jest przez ponad 3300 szkół wyższych w blisko 90 krajach.

Tym, co odróżnia maturę międzynarodową od jej polskiego odpowiednika jest fakt, że 5 na 6 egzaminów IB przeprowadzanych jest w języku angielskim – maturzyści muszą więc wykazać się znajomością języka obcego na wysokim poziomie. Ponadto, wymagana jest opłata za każdy egzamin w wysokości 119 dolarów. To jednak nie oznacza, że matura międzynarodowa zwiększa szanse na dostanie się na studia za granicą.

– Uczniowie przystępujący do polskiej matury mają takie same szanse na dostanie się na zagraniczne uczelnie, jak ich rówieśnicy zdający egzaminy IB. W niektórych przypadkach jednak, zdana matura międzynarodowa może uprościć i skrócić proces rekrutacji. Dodatkowo, na maturze IB wymagane jest napisanie kilku esejów – z tego względu uczniowie zdobywają doświadczenie w ich redagowaniu, co będzie przydatne na studiach. Sam program IB i oferowane w jego ramach przedmioty bardziej uwzględniają perspektywę międzynarodową i w większym stopniu przypominają system nauczania charakterystyczny dla zagranicznych uczelni, niż przedmioty nauczane w polskich szkołach, w ramach polskiej podstawy programowej – komentuje Agata Pochwała, konsultant Elab.

Matura międzynarodowa wciąż jednak nie cieszy się szczególną popularnością wśród polskich uczniów i uczennic. W Polsce co roku przystępuje do niej kilkuset uczniów, a na całym świecie takich abiturientów jest ponad 50 tysięcy.

Na świecie rośnie liczba osób z wykształceniem wyższym

Z danych OECD wynika, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba osób posiadających wyższe wykształcenie. Średni odsetek osób w wieku 25-34 lat z wyższym wykształceniem wzrósł z 27 proc. w 2000 r. do 48 proc. w 2021 r. we wszystkich krajach OECD.

Wykształcenie wyższe jest obecnie najbardziej powszechnym poziomem wykształcenia wśród osób w wieku 25-34 lat, a wkrótce będzie najpopularniejszym wśród wszystkich dorosłych w wieku produkcyjnym w krajach OECD. Wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem był szczególnie silny wśród kobiet. Kobiety stanowią obecnie zdecydowaną większość młodych dorosłych z tytułem licencjata, magistra lub doktora — 57 proc. osób w wieku 25-34 lat w porównaniu z 43 proc. wśród ich rówieśników.

OECD wskazuje, że ważnym czynnikiem, który stoi za wzrostem liczby osób z wyższym wykształceniem są wynikające z nich korzyści na rynku pracy. W 2021 r. średnia stopa bezrobocia dla osób z wykształceniem wyższym wynosiła 4 proc., podczas gdy dla osób z wykształceniem średnim II stopnia wynosiła 6 proc., a dla osób z wykształceniem poniżej szkoły średniej 11 proc. we wszystkich krajach OECD.

Podobnie pracownicy pełnoetatowi z wykształceniem wyższym zarabiają średnio około 50 proc. więcej niż pracownicy z wykształceniem średnim II stopnia i prawie dwa razy więcej niż pracownicy bez wykształcenia średniego II stopnia.

