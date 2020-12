Marzysz o pracy w e-sporcie? Firma szuka stażystów

Branża e-sportowa to domena głównie młodych ludzi, którzy nierzadko są na początku swojej kariery. Nie zawsze jednak mają chęci czy predyspozycje, aby zostać zawodowymi graczami. Z pomocą przychodzi ESL Polska, która po raz kolejny otwiera drzwi do sektora.

Road to ESL (Fot. mat. pras.)

E-sport obfituje w zawody, o których jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał. Takie funkcje jak caster czy streamer to tylko niektóre z nich.

Branża cały czas poszukuje hostów, dziennikarzy, adminów, trenerów, psychologów, operatorów i wszelkiej maści specjalistów od organizacji eventów, przyciągających setki tysięcy kibiców na największych stadionach świata i miliony przed telewizorami i monitorami.

ESL szuka stażystów

Szuka ich również ESL Polska, która jest rodzimym oddziałem firmy e-sportowej, odpowiedzialnej za organizację i prowadzenie kluczowych lig oraz turniejów e-sportowych, przy których pracują tysiące osób.

Teraz spółka ogłosiła 4. edycję swojego programu stażowego „Road to ESL”. To kompletny program stażowy dla tych, którzy szukają swojej szansy w świecie e-sportu.

Swoich sił może w nim spróbować każda osoba, która ukończyła 18. rok życia. Staże odbywają się w Katowicach oraz Warszawie. Staż potrwa od 6 do 12 miesięcy, a każda z osób biorących udział w programie otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1500 zł.

Praca dla najlepszych

W ramach 4. edycji „Road to ESL” firma ESL przygotowała ofertę stażową na różnorodnych stanowiskach. Wśród nich wymienić można m.in. staże w dziale community HUB, obszarze realizacji transmisji, komunikacji i PR-u, księgowości, dziale graficznym czy HR. Najlepszym stażystom firma złoży oferty pracy.

- Program stażowy „Road to ESL” pozwala młodym ludziom na znalezienie swojego zawodowego powołania. Kierujemy go do osób powyżej 18. roku życia, „czujących miętę” do e-sportu i chcących spróbować swoich sił w takich obszarach jak komunikacja, księgowość, grafika komputerowa, produkcja TV czy HR - ­ mówi Adrian Kostrzębski z ESL Polska.

