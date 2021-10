Mają ogromne problemy z dostępem do pracowników. Otworzyli własny kierunek studiów

W sektorze usług wspólnych najważniejsze są kompetencje językowe, jednak osoby, które chciałyby związać się zawodowo z firmami reprezentującymi go, powinny też posiadać umiejętność rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami o zasięgu globalnym. Przydatna jest też znajomość narzędzi koniecznych do pracy w wirtualnym środowisku czy umiejętność autoprezentacji i podejmowania decyzji. Takich kompetencji uczyć będą przedstawiciele krakowskich korporacji na nowo powstałym kierunku studiów.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 9 paź 2021 0:01





W tej chwili sektor usług wspólnych zatrudnia 355 tys. osób. Aspiracje ma dużo większe. (Fot. Shutterstock)

Z najnowszego raportu ABSL "Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021" wynika, że tylko w 2020 r., w czasie pandemii, w centrach usług biznesowych stworzonych zostało łącznie 13,5 tys. nowych miejsc pracy. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia w sektorze usług biznesowych wyniósł w ubiegłym roku 3,9 proc., podczas gdy cała polska gospodarka skurczyła się o 2,7 proc. W tej chwili branża zatrudnia 355 tys. osób. Aspiracje ma dużo większe.

- Mamy kompletny kryzys w dostępie do pracowników z odpowiednimi kompetencjami. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z uczelnią i możemy pochwalić się uruchomieniem pionierskiego kierunku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie 84 studentów rozpoczęło rok akademicki - informuje Anna Berczyńska, dyrektor zarządzająca grupą Schaeffler, vice-president talent w ABSL Poland.

Nowy kierunek - Global Business Service - powstał we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL) po to, by kształcić pracowników gotowych do pracy w międzynarodowym środowisku.

Posłuchaj całej rozmowy z Anną Berczyńską, vice-president talent w ABSL Poland:

Anna Berczyńska mówiąc o kompetencjach, jakie powinny mieć osoby chcące pracować w sektorze usług wspólnych, wymienia nie tylko kompetencje językowe, ale też umiejętność rozwiązywania problemów, pracy w międzynarodowym środowisku, zarządzania projektami o zasięgu globalnym. Przydatna jest też znajomość narzędzi koniecznych do pracy w wirtualnym środowisku, ale też umiejętność autoprezentacji i podejmowania decyzji.

Właśnie taką wiedzą ze studentami nowo powstałego kierunku mają dzielić się przedstawiciele środowiska międzynarodowych krakowskich korporacji, którzy będą brali aktywny udział w prowadzeniu zajęć i warsztatów. Kierunek GBS przygotuje studentów do rozwoju międzynarodowej kariery w centrach biznesowych należących do największych firm na świecie, które bardzo chętnie inwestują w stolicy Małopolski.

Wśród partnerów kierunku obok ABSL znalazło się 25 czołowych podmiotów sektora. To pierwszy kierunek w Polsce, który został stworzony od podstaw przez biznes i naukę, by kształcić pracowników dla sektora funkcjonującego w otoczeniu rozwijających się technologii i nowych gałęzi gospodarki.

