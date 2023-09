Lekarze straszą i protestują. "Nie potrzeba bomby, by zniszczyć naród"

Od nowego roku przyszli lekarze będą się kształcić aż na 40 uczelniach w Polsce. To dużo więcej niż jeszcze kilka lat temu. W zeszłym roku akademickim wydziały lekarskie mieściły się bowiem na 23 uczelniach. Przez kilka poprzednich lat ich liczba oscylowała między 19 a 21 uczelniami. Co więcej, kierunek lekarski otworzyło wiele prywatnych uczelni, np. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Uczelnia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W połowie września zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego dostała Akademia Nauk Społecznych i Medialnych w Toruniu, która działa pod auspicjami o. Tadeusza Rydzyka.

Jednak argument ten nie przekonuje środowiska medycznego. Szybki wzrost liczby kierunków lekarskich niepokoi Naczelną Izbę Lekarską (NIL), która podkreśla, że samo zwiększenie liczby studentów medycyny nie rozwiąże problemu braku lekarzy. Bowiem - jak tłumaczy NIL - aby sytuacja się poprawiła, zmian wymaga cały system ochrony zdrowia, a nie tylko liczba lekarzy.

- Masowe otwieranie kierunków lekarskich nie rozwiąże kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia. Zamiast dążyć do uatrakcyjnienia publicznego systemu ochrony zdrowia w celu migracji lekarzy z systemu prywatnego, robimy z kształcenia kadr lekarskich parodię akademickiego systemu kształcenia - mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Dużo dosadniej sprawę nazywają medycy zrzeszeni w Porozumieniu Rezydentów OZZL, którzy 30 września organizują protest przed siedzibą resortu zdrowia.

"Nie potrzeba bomby, by zniszczyć naród. Wystarczy obniżyć jakość kształcenia"

- Zniszczenie jakiegokolwiek narodu nie wymaga użycia bomb atomowych czy rakiet dalekiego zasięgu. Wystarczy obniżyć jakość kształcenia, obniżyć poprzeczkę na egzaminach czy też pozwolić uczniom oszukiwać podczas egzaminów - piszą we wstępie do broszury zapowiadającej sobotni protest. W niej też podają najnowsze dane na temat sytuacji w ochronie zdrowia.

Zaznaczają, że kluczowym problemem do rozwiązania jest wskazanie rzetelnych danych na temat liczby lekarzy w Polsce. Ich zdaniem dane, które obrazują liczbę lekarzy w Polsce (2,4 na 1000 mieszkańców - dane GUS-u z 2010 roku) i na które często powołują się przedstawiciele rządu, są mocno niedoszacowane. Aktualne dane GUS-u wskazują na to, że w Polsce mamy znacznie więcej lekarzy. W 2022 roku wskaźnik ten wyniósł 3,51 lekarza na 1000 mieszkańców. Dla porównania średnia unijna w 2019 roku to 3,7 lekarza na 1000 mieszkańców.

Druga kwestia dotyczy degradacji jakości kształcenia, na którą składa się nie tylko skokowy wzrost liczby uczelni, które będą mogły kształcić lekarzy, ale też obniżanie wymagań stawianych tym uczelniom czy wydawanie przez ministerstwo zgody na otwarcie kierunku lekarskiego mimo negatywnej lub braku opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a takich przypadków w nadchodzącym roku akademickim nie brakuje.

Jak bowiem zauważają przedstawiciele OZZL, na podstawie wadliwych danych ministerstwo ustaliło liczbę kierunków lekarskich oraz liczbę miejsc dla studentów (ta w ostatnich latach wzrosła ponad dwukrotnie).

Jeszcze w roku akademickim 2014/15 były w Polsce 3194 miejsca na kierunkach stacjonarnych i 865 miejsc na kierunkach niestacjonarnych. Tymczasem w tym roku przygotowano aż 6581 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 1807 miejsc na studiach niestacjonarnych.

- Obserwujemy wręcz patologiczną marginalizację znaczenia medycznych uczelni wyższych. Jeżeli kierunki lekarskie mogą otwierać akademie humanistyczne czy uczelnie techniczne, to znaczy, że niebawem każda szkoła będzie mogła kształcić lekarzy. Czy takiego działania chcemy? Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki kompromituje kształcenie medyczne, a pozwolenie uczelni ojca Rydzyka na kształcenie lekarzy to apogeum, którego nie da się wytłumaczyć w rozsądny sposób - mówi Michał Bulsa.

Uczelnie bez akredytacji, dostępu do prosektorium czy z wycieczkami do szpitali klinicznych

I tu przechodzimy do sedna problemu. Zdaniem Porozumienia Rezydentów choć sam wzrost liczby studentów jest pożądany, to nastąpił on zdecydowanie zbyt gwałtownie i przekroczył realne zapotrzebowanie, co przełożyło się na drastyczny spadek jakości kształcenia. O co chodzi? Porozumienie podaje konkretne wyliczenia, które mają dowodzić, że po ostatnich zmianach jakość kształcenia lekarzy ostro zapikuje.

- Od nowego roku akademickiego bez własnego prosektorium będzie działało 17 kierunków, co oznacza, że studenci muszą korzystać z prosektoriów innych uczelni, coraz częściej w innych miastach. Bez szpitali klinicznych działa 20 kierunków, a to z kolei oznacza, że studenci będą musieli odbywać zajęcia kliniczne w innych miastach lub w szpitalach wojewódzkich czy powiatowych. Przykładowo Społeczna Akademia Nauk w Łodzi organizuje zajęcia 77 km od swojej placówki, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu w placówkach oddalonych o 223 km, studenci Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza będą musieli jechać ponad 250 km, by zrealizować program nauczania - wskazują przedstawiciele PR OZZL.

Medycy punktują też fakt, że osiem uczelni (aktualnie jest to już dziewięć uczelni) całkowicie prywatnych zyskało zgodę na otwarcie kierunku lekarskiego. Najdroższe czesne to niemal pół miliona za 6 lat studiów. Przykładowo toruńska AKSiM wyliczyła koszt studiów na 19,5 tys. zł za semestr. W Społecznej Akademii Nauk w Łodzi czesne za kierunek lekarski zaczyna się od 23 tys. zł za semestr (cena promocyjna), wraz z upływem kolejnych lat nauki idzie w górę i kończy się na 32 tys. zł za semestr.

Medycy punktują też fakt, że osiem uczelni (aktualnie jest to już dziewięć uczelni) całkowicie prywatnych zyskało zgodę na otwarcie kierunku lekarskiego. (fot. Shutterstock)

Ogromne oburzenie wywołał też fakt, że toruńska Akademia o. Rydzyka wymaga od kandydatów przedstawienia zaświadczenia od proboszcza. Lekarze uważają, że to dyskryminacja.

Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, twierdzi, że nowy system daje młodym ludziom złudne nadzieje, iż będą mieli gwarancję prawidłowego przygotowania do pracy jako lekarz po ukończeniu takiej szkoły. Z jednej strony na przeszkodzie stoi fakt, że z roku na rok spada liczba lekarzy chętnych do nauki studentów medycyny w uczelniach renomowanych, z drugiej - jego zdaniem - uczelnie bardziej troszczą się o zwiększenie swoich budżetów z uwagi na popularność kierunku lekarskiego niż o jakość kształcenia.

- Student kończący kierunek lekarski staje się lekarzem, pod którego opieką znajdują się wszyscy obywatele. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, aby jakość nauczania była jak najlepsza, a nie dobijać do minimum, które jesteśmy w stanie osiągnąć - komentował podczas konferencji prasowej na temat jakości kształcenia i nowo powstałych kierunków lekarskich Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

Medycy w swojej broszurze przygotowanej w ramach zapowiedzi sobotniego protestu wskazali też na szczególne przypadki, w których dochodzi do obniżenia standardów kształcenia lekarzy. Jednym z nich jest sytuacja, jaka ma miejsce na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, który kierunek lekarski prowadzi od ubiegłego roku. Uczelnia - jak podaje Porozumienie - miała do końca 2023 roku otworzyć kampus dla kierunku lekarskiego, jednak inwestycja nieco się przedłuży i zacznie funkcjonować dopiero w 2026 roku.

- Pozostawia to prawie cały pierwszy rocznik bez zaplecza w ciągu całego kształcenia - zwracają uwagę medycy.

Jak odnosi się do sprawy sama uczelnia?

- Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (do 31 maja 2023 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) nie planował „otwarcia kampusu dla kierunku lekarskiego", jak zapisano w broszurze. W planach inwestycyjnych uczelni znalazła się budowa Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz szereg laboratoriów specjalistycznych, natomiast sam kampus od wielu lat już istnieje. Warto dodać, że rozpoczynając przygotowania do realizacji inwestycji, wstępnie zakładano, że budowa Centrum potrwa ok. 1,5 roku, a poprzedzona zostanie opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która wraz uzyskaniem decyzji administracyjnych zostanie ukończona do 2023 roku i rozpocznie się cykl budowy - poinformował nas rzecznik prasowy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie Marek Makowski.

Zdaniem Porozumienia Rezydentów, choć sam wzrost liczby studentów jest pożądany, to nastąpił on zdecydowanie zbyt gwałtownie i przekroczył realne zapotrzebowanie, co przełożyło się na drastyczny spadek jakości kształcenia. (fot. PTWP)

Zapewnia, że dzięki zawartym umowom uniwersytet gwarantuje studentom i pracownikom niezbędne zaplecze dydaktyczne i badawcze (również zajęcia w prosektorium). Uczelnia ma podpisane porozumienia z Miejskim Szpitalem Zespolonym w Częstochowie i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie (obie placówki zlokalizowane są w odległości odpowiednio ok. 2 km i ok. 3,5 km od siedziby Collegium Medicum, gdzie prowadzone jest kształcenie studentów).

- Cały czas inwestujemy w bazę lokalową. Uczelnia jest bliska sfinalizowania umowy na zakup obiektu o powierzchni 6 tys. metrów kwadratowych z przeznaczeniem dla studentów Collegium Medicum. Przybywa aparatury dydaktyczno-badawczej oraz systematycznie rozwija się kadra, która realizuje proces kształcenia na kierunku lekarskim. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa zaniżania jakości kształcenia studentów kierunku lekarskiego, a potwierdzeniem tego są pozytywne wyniki akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz zgoda Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki na przeprowadzenie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim na rok akademicki 2023/2024 - podsumowuje Marek Makowski.

