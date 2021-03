Lafarge i Elgra Engineering pomogą szkolić przyszłych automatyków

Automatyk to jeden z zawodów, jakie znalazły się w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego opublikowanej na początku roku przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Dzięki porozumieniu podpisanemu między Lafarge w Polsce i Elgra Engineering oraz Zespołem Szkół Niepublicznych w Piechcinie będzie mogło się w nim kształcić 15 uczniów.

Od lewej: Przemysław Roszek, Waldemar Smoliński, Renata Koszczewska–Smutek oraz Marek Michalski (Fot. materiały prasowe)

Lafarge w Polsce i Elgra Engineering podpisały porozumienie z Zespołem Szkół Niepublicznych w Piechcinie, na mocy którego utworzona zostanie kolejna klasa patronacka.

Od nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie z regionu będą mogli podjąć naukę w zawodzie automatyka.

Zawód ten w lutym 2021 roku znalazł się na liście 28 najbardziej poszukiwanych i kluczowych zawodów dla rozwoju kraju opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- Cieszę się, że wróciliśmy do korzeni i najlepszych tradycji, kiedy szkoła w Piechcinie była szkołą przyzakładową. Mimo zmian w wyniku transformacji, dalej chcemy współpracować i tworzyć nowe możliwości dla rozwoju uczniów w całym regionie - mówi Marek Michalski, dyrektor cementowni Kujawy. - Rozwój technologii, powszechna digitalizacja i nowe trendy w przemyśle, które wyznacza XXI wiek sprzyjają temu, żeby nauczenie młodych postrzegać dziś przez pryzmat nowoczesnych kierunków. Elgra Engineering to świetny specjalista na rynku automatyki i robotyki, dziedzin - które już teraz zmieniają oblicze przemysłu i gospodarki - dodaje Marek Michalski.

Będzie to druga klasa patronacka, którą merytorycznie wspiera Lafarge w Polsce. Firma w grudniu 2018 roku uruchomiła program pierwszej klasy patronackiej w ZSN w Piechcinie, dzięki czemu uczniowie mogli przyuczać się do zawodu ślusarza, spawacza i mechanika. Umożliwiły to również praktyki u firmy Parem, jednego z głównych podwykonawców Cementowni Kujawy.

Czytaj więcej: Cztery nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Z kolei pochodząca z Inowrocławia polska firma Elgra Engineering od ponad 20 lat doradza i dostarcza rozwiązania z obszaru automatyki przemysłowej, uruchamia instalacje procesowe, a także odpowiada za wdrażanie systemów linii produkcyjnych. To dzięki jej wsparciu będzie możliwe wsparcie uczniów w praktycznej nauce zawodu uczniów z zakresu mechaniki, elektryki i automatyki.

- Rozwój automatyki przemysłowej w Polsce to przede wszystkim adaptowanie się do nowych warunków biznesowych i nabywanie nowych kompetencji. Nasza działalność ściśle jest związana z digitalizacją, a więc ciągłą zmianą, dlatego wiemy, jak ważne jest poznawanie tej branży już od najmłodszych lat – mówi Waldemar Smoliński, prezes Elgra Engineering. I dodaje - Po latach wspierania tej gałęzi gospodarki możemy powiedzieć, że wszystko opiera się przede wszystkim na dobrych kompetencjach i znajomości specyfiki naszej branży. Automatyk to zawód przyszłości, dlatego cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tworzeniu nowych kadr dla Przemysłu 4.0. Klasa rusza na jesieni w roku szkolnym 2021/2022 i skierowana jest do wszystkich absolwentów klas ósmych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rekrutacja rozpocznie się 17 maja. Do klasy zostanie przyjętych 15 uczniów. - Cieszy nas, że uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w naszej szkole będą zdobywać nowe kompetencje. Tym bardziej, że zawód automatyka jest bardzo wyczekiwany na rynku pracy - podsumowuje Renata Koszczewska–Smutek, zastępca prezesa Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość”. Lista kluczowych zawodów Warto przypomnieć, że na początku roku Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Zawód automatyka po raz trzeci z rzędu znalazł się w gronie 28 najbardziej poszukiwanych i kluczowych zawodów dla rozwoju kraju. - Automatyk to specyficzny zawód, który łączy kompetencje bardzo wielu dziedzin, jak elektryka, mechanika, hydraulika, pneumatyka, ale również elementy programowania. W związku z tym osoby, które posiadają taką wiedzę i umiejętności są bardzo poszukiwane na rynku pracy i doceniane przez pracodawców. Cieszy nas, że będziemy mogli zaproponować naszym uczniom właśnie taką formę edukacji – mówi Przemysław Roszek, prezes Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość”. Poza automatykiem, na liście znajdziemy również takie zawody jak: dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter nawierzchni kolejowej, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

