Kształcenie w zawodach przyszłości to przyszłość inwestycji w Polsce

Gotowa jest już nowelizacja ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym. Ma ona dostosować szkoły branżowe do potrzeb 21 wieku, bo nawet inwestorzy wytykają nam edukację "nie z tej epoki".

7 wrz 2020





Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk (fot. PTWP)

Resort rozwoju pracuje nas szeregiem ułatwień mających na celu zwiększenie liczby inwestycji w Polsce, czyli tzw. paszportem inwestora strategicznego. Ułatwienia, które przyśpieszyłyby proces pozyskiwania gruntów i pozwoleń na inwestycje mają znaleźć się w projekcie nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zachęcać do inwestowania w naszym kraju mają także program Mieszkanie plus oraz nowe podejście do szkół branżowych. Gotowa jest już nowelizacja ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym.

- Zadaniem szkół branżowych, które wchodzących w skład specjalnych stref ekonomicznych będzie przygotowywanie jak najlepiej wykwalifikowanych młodych pracowników – mówi wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. – Chcemy, by szkoły branżowe kształciły, oprócz głównych zawodów, które już tam funkcjonują, również w zawodach przyszłości związanych z przemysłem 4.0, z elektrośmieciami, zielonym ładem, ekologią. Chcielibyśmy, by te nowe obszary i nowe zawody, jakie będą wpisane w komponent nowej ustawy o rzemiośle dostosowanej do 21 wieku, również w SSE miały swój wydźwięk – dodaje.

Bo, jak podkreślają inwestorzy, wybierając daną lokalizację, trzeba brać pod uwagę także elementy naokoło inwestycji.

- Te okołobiznesowe elementy to mieszkalnictwo, edukacja , transport – mówi Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska opowiadając o inwestycji w Jaworze. - Uruchomiliśmy transport pracowniczych, rozmawiamy ze starostą powiatu jaworskiego o dowożeniu uczniów. Dlaczego? Udało nam się założyć klasę "mechatronika" w centrum kształcenia zawodowego w szkole branżowej w Jaworze, trochę ją doposażyć, doszkolić nauczycieli, przygotować literaturę i nagle się okazało się, że nie ma transportu dla uczniów. Z edukacją sobie poradzimy, choć szkoły branżowe, wciąż są trochę nie z dzisiejszego świata, ale transport i pracowniczy, i uczniów wydaje mi się ogromną bolączką – dodaje.

Artykuł powstał na bazie debaty „Inwestycje zagraniczne” w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

