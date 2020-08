Kształcenie dualne dla KGHM. Miedziowa spółka podpisała ważną umowę

Umowa z Uczelnią Jana Wyżykowskiego zakłada m.in. współfinansowanie studiów przez KGHM oraz możliwość odbycia praktyk przez studentów z kierunku Górnictwo i geologia w oddziałach spółki.

Studenci, którzy są pracownikami KGHM będą mieli możliwość zakwalifikowania pracy zawodowej na poczet praktyk zawodowych.

Współpraca z Uczelnią Jana Wyżykowskiego to pierwsza tego typu inicjatywa miedziowej spółki na poziomie szkolnictwa wyższego.

- Wielu naszych pracowników to absolwenci albo studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego. Kształcenie dualne i współpraca między KGHM a uczelnią to dobre połączenie wiedzy i doświadczenia. Dla absolwentów to szansa na karierę, dla spółki potencjalni pracownicy z eksperckim przygotowaniem. To nasi pracownicy, specjaliści w swoich obszarach budują kapitał firmy - powiedział Radosław Stach, wiceprezes zarządu KGHM.

Współpraca będzie dotyczyła studiów inżynierskich kierunku Górnictwo i geologia w trzech specjalizacjach: Techniki eksploatacji złóż, Maszyny i urządzenia górnicze oraz Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż. Spółka oferuje najlepszym studentom program stypendialny, a KGHM jako patron na zakończenie roku akademickiego będzie mogło dodatkowo przyznać jednorazowe stypendium za szczególne osiągnięcia w wysokości 3000 zł dedykowane imiennie jednemu studentowi uczelni.

Poza tym, powołana zostanie komisja ds. programu nauczania, w skład której wejdą przedstawiciele KGHM i uczelni, a która zajmie się m.in. dostosowaniem programów nauczania do potrzeb przemysłu miedziowego oraz analizą programów praktyk studenckich.

- Zadaniem komisji będzie zweryfikowanie podstaw programowych wszystkich specjalności na kierunku górnictwo i geologia. Umowa o kształceniu dualnym zakłada również, że nasi doświadczeni pracownicy mogą być wykładowcami na uczelni. Jeśli zatem zajdzie potrzeba wzmocnienia kadry naukowej, uczelnia może na nas liczyć - tłumaczy Magdalena Wróbel, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM

Studia dualne to forma kształcenia, która łączy tradycyjne studia akademickie z praktyką zawodową w przedsiębiorstwie. Jak przekonują ich zwolennicy, powiązanie wiedzy teoretycznej z aspektami praktycznymi skraca okres adaptacji zawodowej i przygotowania studentów do pracy w pełnym zakresie bezpośrednio po zakończeniu studiów. - Przede wszystkim student zdobywa wiedzę praktyczną bezpośrednio od menadżera, specjalisty zatrudnionego w firmie. Dla przedsiębiorcy realizacja wspólnego kształcenia to minimalizacja problemów z zatrudnieniem, gdyż podczas zajęć jest możliwość bezpośredniego pozyskania stażystów tudzież przyszłych pracowników. Pracodawca wraz z uczelnią współtworzy własną, przyszłą kadrę. Dyrektor HR firmy, z którą od lat prowadzimy kształcenie dualne, podkreśla znacznie mniejsze potrzeby zewnętrznej rekrutacji, gdyż wielu studentów zostaje zatrudnionych już w trakcie trwania edukacji - mówi Dominika Czechowska z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.