Koronawirus utrudnia obcokrajowcom przyjazd na studia

Jednym z największych problemów, jakim przychodzi stawić czoła obcokrajowcom, są formalności. W wielu krajach, tak jak w Polsce, koronawirus wymusił zmianę kalendarza maturzystów. Nad Wisłą matury zaplanowano na czerwiec, ich wyniki będą znane na początku sierpnia. Takie przesunięcia sprawiają, że np. poprawki matur będą dopiero na przełomie sierpnia i września.

Na Ukrainie ostateczny termin przeprowadzenia Zewnętrznego Niezależnego Oceniania, czyli testów maturalnych, zależy od zakończenia kwarantanny. Tamtejsze Ministerstwo Edukacji i Nauki ma przygotowane dwa scenariusze. Jeżeli kwarantanna skończy się na początku czerwca, to matura zostanie przeprowadzona 25 czerwca. Natomiast, gdy termin kwarantanny został przedłużony, to egzaminy maturalne odbędą się 25 sierpnia.

Czytaj też: Uczelnie będą mogły wrócić do pracy

Rząd Rosji zaznaczył, że matura (JEP) może być przeniesiony przez pandemię koronawirusa. Pod uwagę brany jest przełom lipca i sierpnia. Minister edukacji podkreślił: „Sytuacja zależy od sytuacji, którą będziemy mieli w kraju”.

Na Białorusi żadnych decyzji o przeniesieniu egzaminów maturalnych nie podjęto. Matury odbędą się w pierwszych dniach czerwca.

W Kazachstanie maturzyści wyjeżdżających za granicę na studia egzaminy przejdą w trybie online. W Gruzji w 2020 r. zrezygnowano z egzaminów maturalnych. Natomiast w Armenii ocena roczna będzie oceną egzaminacyjną. Świadectwo dojrzałości ma być wydane do 25 maja.

Szkoły wyższe musiały wziąć pod uwagę zmieniającą się sytuację międzynarodową.

- Nie chcemy zrezygnować ze studentów z zagranicy. Musimy brać pod uwagę trudności w przemieszczaniu się między krajami i inne ograniczenia, wynikające z obostrzeń wprowadzonych przez poszczególne państwa - mówi Paulina Boroń-Kacperek, dyrektor Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

CZYTAJ DALEJ »

Dlatego władze uczelni biorą pod uwagę przesunięcie terminu rozpoczęcia roku akademickiego, nawet o dwa tygodnie. Być może to pozwoli na złożenie dokumentów osobom z krajów, gdzie matury odbędą się najpóźniej, m.in. Ukrainy, Irlandii.

W ramach projektu Study in Wrocław szkoły wyższe promują się m.in. na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.

- Nasi zagraniczni przedstawiciele mówią, że część osób, które brały pod uwagę studia w Polsce, teraz zastanawia się, czy będzie je stać na przyjazd i naukę u nas. Być może tam, gdzie studia są najdroższe, to liczba obcokrajowców spadnie - mówi Boroń-Kacperek.

W ramach projektu Study in Wrocław szkoły wyższe promują się m.in. na Ukrainie, Białorusi i w Rosji (fot. UMW)

Aby zminimalizować szkody wywołane przez koronawirusa, szkoły wyższe inwestują we wszelkie zdalne formy kształcenia i kontaktu. W Wyższej Szkole Handlowej trwają przymiarki do letniego kursu języka polskiego prowadzonego w trybie online. Jeśli to będzie potrzebne, to obcokrajowcy, którzy nie będą w stanie dojechać do Wrocławia, nowy rok akademicki także rozpoczną zdalnie.

- Otrzymujemy mnóstwo pytań z zagranicy, od maturzystów i ich rodziców: co z wizami? Jak będą wyglądały procedury rekrutacyjne? - zastanawia się Julia Vakula, kierownik Biura Rekrutacji w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. - Uspokajamy, że obserwujemy wszystkie formalne zmiany wprowadzane przez władze i trzymamy rękę na pulsie. Nam także bardzo zależy, aby obcokrajowcy wybierali Wrocław do studiowania. Będzie ich wspierać w każdy możliwy sposób.

Study in Wroclaw: Kontakty z partnerami za granicą

Mirosław Lebiedź z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, koordynator projektu „Study in Wroclaw”, który wspiera rekrutację studentów z zagranicy na wrocławskie uczelnie:

- My również staramy się szybko reagować na sytuację, która ma miejsce w Polsce i na świecie. Przesunięcia terminów matur i egzaminów poważnie reorganizują zwyczajowe procedury i terminy rekrutacji.

Od wielu lat koordynatorzy projektu „Study in Wroclaw” wraz z partnerującymi uczelniami: Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym, Wyższą Szkołą Bankową, DSW, Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Handlową, brali udział w dziesiątkach targów edukacyjnych i imprez promocyjnych m.in. na Ukrainie, Białorusi, Rosji. Spotykali się z tysiącami młodych ludzi, setki przekonali do wyboru Wrocławia jako miejsca do studiowania.

Czytaj też: Minister nauki do rektorów: będę zmierzał do wzrostu znaczenia nauki polskiej na świecie

- Odwołanie lub przeniesienie większości imprez targowych wymusza reorganizację całego harmonogramu działań projektu - informuje Mirosław Lebiedź. - Na okres od maja do grudnia 2020 roku zaplanowane zostały zdalne formy prowadzenia kampanii promocyjnych, wykorzystujemy przy tym przez lata gromadzone kontakty. Zostaną zorganizowane webinary dla studentów zagranicznych, prowadzony jest zdalny punkt doradczo-konsultacyjny.